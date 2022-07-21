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Проект "Русские сезоны" возобновит зарубежные гастроли с 2023 года - РИА Новости, 21.07.2022
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Культура
https://ria.ru/20220721/gastroli-1804109104.html
Проект "Русские сезоны" возобновит зарубежные гастроли с 2023 года
Проект "Русские сезоны" возобновит зарубежные гастроли с 2023 года - РИА Новости, 21.07.2022
Проект "Русские сезоны" возобновит зарубежные гастроли с 2023 года
Международный культурный проект "Русские сезоны" возобновит гастрольную деятельность с 2023 года, перечень стран пока не утвержден, сообщил директор проекта... РИА Новости, 21.07.2022
2022-07-21T18:26
2022-07-21T18:49
культура
новости культуры
культура
мариинский театр
снг
михаил швыдкой
алексей лебедев
театр
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 июл — РИА Новости. Международный культурный проект "Русские сезоны" возобновит гастрольную деятельность с 2023 года, перечень стран пока не утвержден, сообщил директор проекта Алексей Лебедев."Планы на 2023, 2024 и 2025 год... есть, они согласованы с профильным министерством, министерством иностранных дел, и сейчас находятся на рассмотрении. Я надеюсь, что в ближайшие месяцы мы сможем эти планы официально озвучить и готовить гастрольную программу. Я абсолютно уверен в том, что "Русские сезоны" с 2023 года продолжат деятельность великого Сергея Павловича Дягилева, и мы продолжим настоящую живую гастрольную деятельность в тех странах, которые нам согласует оргкомитет", — сказал он журналистам.Лебедев напомнил, что гастрольная деятельность в рамках "Русских сезонов" была приостановлена в связи с пандемией коронавируса. При этом все же удалось провести ряд культурных мероприятий за рубежом.Ранее в июле спецпредставитель президента РФ по международным культурным отношениям Михаил Швыдкой рассказал РИА Новости, что в этом году проект "Русские сезоны" будет ориентирован на страны СНГ и дружественные страны.В июне фестиваль "Таврида-АРТ" сообщал, что мероприятия "Русских сезонов" пройдут, в частности, в Крыму с 15 по 19 августа в рамках "Тавриды", и в них примут участие солисты Большого и Мариинского театров.
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новости культуры, культура, мариинский театр, снг, михаил швыдкой, алексей лебедев, театр
18:26 21.07.2022 (обновлено: 18:49 21.07.2022)
 
Проект "Русские сезоны" возобновит зарубежные гастроли с 2023 года

Директор "Русских сезонов": зарубежные гастроли проекта возобновятся с 2023 года

© Фото : предоставлено пресс-службой "Русский сезоны"Фестиваль "Русские сезоны"
Фестиваль Русские сезоны - РИА Новости, 1920, 21.07.2022
© Фото : предоставлено пресс-службой "Русский сезоны"
Фестиваль "Русские сезоны". Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 июл — РИА Новости. Международный культурный проект "Русские сезоны" возобновит гастрольную деятельность с 2023 года, перечень стран пока не утвержден, сообщил директор проекта Алексей Лебедев.
"Планы на 2023, 2024 и 2025 год... есть, они согласованы с профильным министерством, министерством иностранных дел, и сейчас находятся на рассмотрении. Я надеюсь, что в ближайшие месяцы мы сможем эти планы официально озвучить и готовить гастрольную программу. Я абсолютно уверен в том, что "Русские сезоны" с 2023 года продолжат деятельность великого Сергея Павловича Дягилева, и мы продолжим настоящую живую гастрольную деятельность в тех странах, которые нам согласует оргкомитет", — сказал он журналистам.
Лебедев напомнил, что гастрольная деятельность в рамках "Русских сезонов" была приостановлена в связи с пандемией коронавируса. При этом все же удалось провести ряд культурных мероприятий за рубежом.
Ранее в июле спецпредставитель президента РФ по международным культурным отношениям Михаил Швыдкой рассказал РИА Новости, что в этом году проект "Русские сезоны" будет ориентирован на страны СНГ и дружественные страны.
В июне фестиваль "Таврида-АРТ" сообщал, что мероприятия "Русских сезонов" пройдут, в частности, в Крыму с 15 по 19 августа в рамках "Тавриды", и в них примут участие солисты Большого и Мариинского театров.
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15 июля, 11:35Культура
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