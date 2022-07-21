https://ria.ru/20220721/gastroli-1804109104.html

Проект "Русские сезоны" возобновит зарубежные гастроли с 2023 года

Проект "Русские сезоны" возобновит зарубежные гастроли с 2023 года - РИА Новости, 21.07.2022

Проект "Русские сезоны" возобновит зарубежные гастроли с 2023 года

Международный культурный проект "Русские сезоны" возобновит гастрольную деятельность с 2023 года, перечень стран пока не утвержден, сообщил директор проекта... РИА Новости, 21.07.2022

2022-07-21T18:26

2022-07-21T18:26

2022-07-21T18:49

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алексей лебедев

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 июл — РИА Новости. Международный культурный проект "Русские сезоны" возобновит гастрольную деятельность с 2023 года, перечень стран пока не утвержден, сообщил директор проекта Алексей Лебедев."Планы на 2023, 2024 и 2025 год... есть, они согласованы с профильным министерством, министерством иностранных дел, и сейчас находятся на рассмотрении. Я надеюсь, что в ближайшие месяцы мы сможем эти планы официально озвучить и готовить гастрольную программу. Я абсолютно уверен в том, что "Русские сезоны" с 2023 года продолжат деятельность великого Сергея Павловича Дягилева, и мы продолжим настоящую живую гастрольную деятельность в тех странах, которые нам согласует оргкомитет", — сказал он журналистам.Лебедев напомнил, что гастрольная деятельность в рамках "Русских сезонов" была приостановлена в связи с пандемией коронавируса. При этом все же удалось провести ряд культурных мероприятий за рубежом.Ранее в июле спецпредставитель президента РФ по международным культурным отношениям Михаил Швыдкой рассказал РИА Новости, что в этом году проект "Русские сезоны" будет ориентирован на страны СНГ и дружественные страны.В июне фестиваль "Таврида-АРТ" сообщал, что мероприятия "Русских сезонов" пройдут, в частности, в Крыму с 15 по 19 августа в рамках "Тавриды", и в них примут участие солисты Большого и Мариинского театров.

https://ria.ru/20220715/gastroli-1802644124.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Янсон

новости культуры, культура, мариинский театр, снг, михаил швыдкой, алексей лебедев, театр