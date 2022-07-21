06:09 21.07.2022 (обновлено: 11:03 21.07.2022)
В Польше разгорелся скандал из-за украинских флагов
Wirtualna Polska: молодые поляки устроили акцию протеста во Вроцлаве из-за флагов Украины
© AP Photo / Evgeniy MaloletkaФлаг Украины
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Флаг Украины. Архивное фото
МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. Представители польской молодежи устроили во Вроцлаве акцию протеста из-за украинских флагов, вывешенных на городском общественном транспорте, пишет Wirtualna Polska.
Акцию организовали участники молодежной конференции партии "Конфедерация польской короны", которая прошла во Вроцлаве 19 июля. Активистов возмутило то, что на автобусах и трамваях вместо польских флагов появились украинские.
"Мы не хотим сделать из Польши Укрополию и не позволим этого нашему правительству", — заявили протестующие, собравшиеся перед штаб-квартирой вроцлавского пассажирского автотранспортного предприятия.
Они предложили подать петицию с требованием вывесить на общественном транспорте польские флаги.
"Как конфедерация, мы хотим, чтобы Польша была польской, а не "радужной", "левой" или действующей по указке брюссельских еврократов", — приводит издание заявление активистов.
С протестующими пообщался начальник автопредприятия Кшиштоф Балавейдер. По его словам, это именно он после консультаций с мэром разрешил вывесить украинские флаги. Балавейдер заявил, что есть "только две стороны: либо за Россию, либо за Украину" — и добавил, что украинский флаг висит и у него в кабинете.
По данным польского МВД, с конца февраля с Украины прибыли около четырех с половиной миллионов человек, примерно полтора миллиона до сих пор остаются в стране. При этом с 1 июля Польша начала сворачивать программы помощи беженцам: постепенно прекращаются выплаты полякам, принявшим украинцев в своих домах, заканчивается период бесплатного проезда для граждан Украины в общественном транспорте и поездах. Власти заявляют, что исходят в этих действиях из того, что украинцы начнут работать и смогут сами себя содержать.
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