https://ria.ru/20220721/flagi-1803927033.html

В Польше разгорелся скандал из-за украинских флагов

В Польше разгорелся скандал из-за украинских флагов - РИА Новости, 21.07.2022

В Польше разгорелся скандал из-за украинских флагов

Представители польской молодежи устроили во Вроцлаве акцию протеста из-за украинских флагов, вывешенных на городском общественном транспорте, пишет Wirtualna... РИА Новости, 21.07.2022

2022-07-21T06:09

2022-07-21T06:09

2022-07-21T11:03

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вроцлав

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МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. Представители польской молодежи устроили во Вроцлаве акцию протеста из-за украинских флагов, вывешенных на городском общественном транспорте, пишет Wirtualna Polska.Акцию организовали участники молодежной конференции партии "Конфедерация польской короны", которая прошла во Вроцлаве 19 июля. Активистов возмутило то, что на автобусах и трамваях вместо польских флагов появились украинские."Мы не хотим сделать из Польши Укрополию и не позволим этого нашему правительству", — заявили протестующие, собравшиеся перед штаб-квартирой вроцлавского пассажирского автотранспортного предприятия.Они предложили подать петицию с требованием вывесить на общественном транспорте польские флаги. "Как конфедерация, мы хотим, чтобы Польша была польской, а не "радужной", "левой" или действующей по указке брюссельских еврократов", — приводит издание заявление активистов.С протестующими пообщался начальник автопредприятия Кшиштоф Балавейдер. По его словам, это именно он после консультаций с мэром разрешил вывесить украинские флаги. Балавейдер заявил, что есть "только две стороны: либо за Россию, либо за Украину" — и добавил, что украинский флаг висит и у него в кабинете.По данным польского МВД, с конца февраля с Украины прибыли около четырех с половиной миллионов человек, примерно полтора миллиона до сих пор остаются в стране. При этом с 1 июля Польша начала сворачивать программы помощи беженцам: постепенно прекращаются выплаты полякам, принявшим украинцев в своих домах, заканчивается период бесплатного проезда для граждан Украины в общественном транспорте и поездах. Власти заявляют, что исходят в этих действиях из того, что украинцы начнут работать и смогут сами себя содержать. Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20220702/medvedev-1799799269.html

https://ria.ru/20220704/obman-1799987888.html

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в мире, польша, украина, вроцлав