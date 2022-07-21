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ВТБ предупредил об опасности зарубежных фишинговых приложений - РИА Новости, 21.07.2022
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ВТБ предупредил об опасности зарубежных фишинговых приложений
ВТБ предупредил об опасности зарубежных фишинговых приложений - РИА Новости, 21.07.2022
ВТБ предупредил об опасности зарубежных фишинговых приложений
ВТБ предупредил об атаках на клиентов российских банков из-за рубежа через фишинговые приложения для Android с вредоносным программным обеспечением, способным... РИА Новости, 21.07.2022
2022-07-21T13:57
2022-07-21T13:57
технологии
втб
google android
мошенничество
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МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. ВТБ предупредил об атаках на клиентов российских банков из-за рубежа через фишинговые приложения для Android с вредоносным программным обеспечением, способным перехватывать личные данные, а также информацию из SMS или звонков, сообщила пресс-служба кредитной организации."Специалисты ВТБ предупреждают о новой киберугрозе для клиентов российских банков и финансовых организаций. Через фишинговые приложения для Android злоумышленники устанавливают вредоносное ПО на смартфон пользователя… Вирус может получить доступ к информации об устройстве, данным из SMS и уведомлений, включая секретные коды для финансовых операций", - говорится в сообщении.Кроме того, вирус создает уязвимость и для других контактов, так как использует технологию спам-рассылки и готов "заражать" смартфоны других людей.Сразу после установки фишинговое приложение с вредоносным ПО начинает маскироваться (исчезает с экрана, меняет иконку, название и т.д.) и одновременно ищет доступ к оригинальным настройкам и программам с целью перехвата данных. Как только пользователь установит такую программу, список всех приложений передается со смартфона клиента на сервер управления злоумышленников, пояснили в ВТБ."По нашим данным, нынешние хакерские атаки могут идти из-за рубежа, причем используются популярные бренды не только российских банков, но и других организаций", – приводится в релизе комментарий старшего вице-президента, руководителя департамента цифрового бизнеса ВТБ Никиты Чугунова.Для защиты своих средств ВТБ рекомендуем проверять подлинность загружаемого приложения, пользоваться только проверенными источниками и не переходить по подозрительным ссылкам.Ранее ВТБ сообщил, что в июне выявил около 7 тысяч мошеннических страниц, имитирующих банковские сайты, это почти в 10 раз превышает показатель мая. Всего в первом полугодии банк выявил почти 10 тысяч фишинговых и мошеннических ресурсов, более 70% из которых – в июне. Вторым наиболее популярным месяцем у мошенников стал апрель, но тогда число найденных ресурсов составило лишь около 1 тысячи.
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технологии, втб, google android, мошенничество
13:57 21.07.2022
 
ВТБ предупредил об опасности зарубежных фишинговых приложений

ВТБ предупредил об атаках на клиентов банков из-за рубежа через фишинговые приложения

© Pixabay / Pixabay License/PexelsСмартфон
Смартфон - РИА Новости, 1920, 21.07.2022
© Pixabay / Pixabay License/Pexels
Смартфон. Архивное фото
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МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. ВТБ предупредил об атаках на клиентов российских банков из-за рубежа через фишинговые приложения для Android с вредоносным программным обеспечением, способным перехватывать личные данные, а также информацию из SMS или звонков, сообщила пресс-служба кредитной организации.
"Специалисты ВТБ предупреждают о новой киберугрозе для клиентов российских банков и финансовых организаций. Через фишинговые приложения для Android злоумышленники устанавливают вредоносное ПО на смартфон пользователя… Вирус может получить доступ к информации об устройстве, данным из SMS и уведомлений, включая секретные коды для финансовых операций", - говорится в сообщении.
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Кроме того, вирус создает уязвимость и для других контактов, так как использует технологию спам-рассылки и готов "заражать" смартфоны других людей.
Сразу после установки фишинговое приложение с вредоносным ПО начинает маскироваться (исчезает с экрана, меняет иконку, название и т.д.) и одновременно ищет доступ к оригинальным настройкам и программам с целью перехвата данных. Как только пользователь установит такую программу, список всех приложений передается со смартфона клиента на сервер управления злоумышленников, пояснили в ВТБ.
"По нашим данным, нынешние хакерские атаки могут идти из-за рубежа, причем используются популярные бренды не только российских банков, но и других организаций", – приводится в релизе комментарий старшего вице-президента, руководителя департамента цифрового бизнеса ВТБ Никиты Чугунова.
Для защиты своих средств ВТБ рекомендуем проверять подлинность загружаемого приложения, пользоваться только проверенными источниками и не переходить по подозрительным ссылкам.
Ранее ВТБ сообщил, что в июне выявил около 7 тысяч мошеннических страниц, имитирующих банковские сайты, это почти в 10 раз превышает показатель мая. Всего в первом полугодии банк выявил почти 10 тысяч фишинговых и мошеннических ресурсов, более 70% из которых – в июне. Вторым наиболее популярным месяцем у мошенников стал апрель, но тогда число найденных ресурсов составило лишь около 1 тысячи.
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