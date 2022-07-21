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Эксперт назвал отказ Евросоюза от единогласности антидемократичным - РИА Новости, 21.07.2022
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Эксперт назвал отказ Евросоюза от единогласности антидемократичным
Эксперт назвал отказ Евросоюза от единогласности антидемократичным - РИА Новости, 21.07.2022
Эксперт назвал отказ Евросоюза от единогласности антидемократичным
Предложение ЕС отказаться от единогласного принятия решений нарушает один из основных принципов союза и противоречит демократии, заявил в беседе с РИА Новости... РИА Новости, 21.07.2022
2022-07-21T10:53
2022-07-21T11:07
в мире
венгрия
евросоюз
международный дискуссионный клуб "валдай"
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БУДАПЕШТ, 21 июл - РИА Новости. Предложение ЕС отказаться от единогласного принятия решений нарушает один из основных принципов союза и противоречит демократии, заявил в беседе с РИА Новости член Валдайского клуба, венгерский журналист, главный редактор Moszkvater.com Габор Штир.Ранее депутаты Европейского парламента призвали ЕС отказаться от единогласного принятия решений по вопросам внешней политики и безопасности в пользу утверждения важных вопросов большинством голосов, что позволит союзу быстрее согласовывать, к примеру, введение санкций против третьих стран. Ранее из-за позиции Венгрии не были приняты санкции против патриарха Кирилла и эмбарго на российскую нефть."Я думаю, что очень непросто отменить это правило, потому что тогда все страны должны проголосовать за это. Это основополагающее правило, один из основных принципов ЕС. Надеюсь, что этого не будет, надо найти компромисс... Конечно, легко крупным странам получить 50 процентов, но тогда почему всегда говорят, что есть западный мир, демократический, а есть авторитарный мир, диктатуры. Если этот демократический мир тоже так это делает, тогда почему мы говорим о демократии?" - сказал Штир.Он также отметил, что Евросоюз усиливает давление на Венгрию и использует шантаж, не давая стране доступа к деньгам из фондов ЕС, которые все страны-члены получили для восстановления экономики после пандемии. "Говорят, что в Венгрии проблема с демократий, но при чём тут демократия, когда речь о пандемии... хотят убрать (премьер-министра Венгрии Виктора) Орбана такими методами - не получается и не получится, по-моему", - сказал эксперт. -0-
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в мире, венгрия, евросоюз, международный дискуссионный клуб "валдай"
10:53 21.07.2022 (обновлено: 11:07 21.07.2022)
 
Эксперт назвал отказ Евросоюза от единогласности антидемократичным

Штир: предложение Евросоюза отказаться от единогласного принятия решений антидемократично

© AP Photo / Olivier MatthysФлаги ЕС во время саммита в Брюсселе
Флаги ЕС во время саммита в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 21.07.2022
© AP Photo / Olivier Matthys
Флаги ЕС во время саммита в Брюсселе. Архивное фото
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БУДАПЕШТ, 21 июл - РИА Новости. Предложение ЕС отказаться от единогласного принятия решений нарушает один из основных принципов союза и противоречит демократии, заявил в беседе с РИА Новости член Валдайского клуба, венгерский журналист, главный редактор Moszkvater.com Габор Штир.
Ранее депутаты Европейского парламента призвали ЕС отказаться от единогласного принятия решений по вопросам внешней политики и безопасности в пользу утверждения важных вопросов большинством голосов, что позволит союзу быстрее согласовывать, к примеру, введение санкций против третьих стран. Ранее из-за позиции Венгрии не были приняты санкции против патриарха Кирилла и эмбарго на российскую нефть.
"Я думаю, что очень непросто отменить это правило, потому что тогда все страны должны проголосовать за это. Это основополагающее правило, один из основных принципов ЕС. Надеюсь, что этого не будет, надо найти компромисс... Конечно, легко крупным странам получить 50 процентов, но тогда почему всегда говорят, что есть западный мир, демократический, а есть авторитарный мир, диктатуры. Если этот демократический мир тоже так это делает, тогда почему мы говорим о демократии?" - сказал Штир.
Он также отметил, что Евросоюз усиливает давление на Венгрию и использует шантаж, не давая стране доступа к деньгам из фондов ЕС, которые все страны-члены получили для восстановления экономики после пандемии. "Говорят, что в Венгрии проблема с демократий, но при чём тут демократия, когда речь о пандемии... хотят убрать (премьер-министра Венгрии Виктора) Орбана такими методами - не получается и не получится, по-моему", - сказал эксперт. -0-
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В миреВенгрияЕвросоюзМеждународный дискуссионный клуб "Валдай"
 
 
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