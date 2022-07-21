https://ria.ru/20220721/evropa-1804082700.html

Никто не заинтересован в кризисах в Европе, заявил Лавров

Никто не заинтересован в кризисах в Европе, заявил Лавров - РИА Новости, 21.07.2022

Никто не заинтересован в кризисах в Европе, заявил Лавров

Никто не заинтересован, чтобы в Европе были кризисы, при этом печально видеть, что сегодня в ЕС общая повестка формируется не с учетом интересов стран-членов, а РИА Новости, 21.07.2022

2022-07-21T17:04

2022-07-21T17:04

2022-07-21T17:17

сергей лавров

в мире

европа

петер сийярто

мид венгрии

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

россия

евросоюз

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МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Никто не заинтересован, чтобы в Европе были кризисы, при этом печально видеть, что сегодня в ЕС общая повестка формируется не с учетом интересов стран-членов, а навязывается со стороны США, заявил глава МИД России Сергей Лавров."Мне печально видеть, как Евросоюз следует по пути, который, по сути дела, указывают США - что коллективный Запад должен быть един, ни шагу назад, вправо-влево, только вперед, куда укажет старший товарищ. Я могу только пожелать Евросоюзу, чтобы он преодолел нынешние трудности", - сказал Лавров."Никто не заинтересован в том, чтобы в Европе были кризисы. И хочу пожелать странам, которые подчеркнуто настаивают на том, что их политика будет определяться их национальными интересами… что это справедливое желание, абсолютно естественное, оно возобладает и будет уважаться", - заявил он по итогам встречи с главой МИД Венгрии Петером Сийярто.

https://ria.ru/20220720/otvety-1803599014.html

европа

россия

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Кирилл Волков

сергей лавров, в мире, европа, петер сийярто, мид венгрии, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), россия, евросоюз