https://ria.ru/20220721/evropa-1804082700.html
Никто не заинтересован в кризисах в Европе, заявил Лавров
Никто не заинтересован в кризисах в Европе, заявил Лавров - РИА Новости, 21.07.2022
Никто не заинтересован в кризисах в Европе, заявил Лавров
Никто не заинтересован, чтобы в Европе были кризисы, при этом печально видеть, что сегодня в ЕС общая повестка формируется не с учетом интересов стран-членов, а РИА Новости, 21.07.2022
2022-07-21T17:04
2022-07-21T17:04
2022-07-21T17:17
сергей лавров
в мире
европа
петер сийярто
мид венгрии
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
россия
евросоюз
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МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Никто не заинтересован, чтобы в Европе были кризисы, при этом печально видеть, что сегодня в ЕС общая повестка формируется не с учетом интересов стран-членов, а навязывается со стороны США, заявил глава МИД России Сергей Лавров."Мне печально видеть, как Евросоюз следует по пути, который, по сути дела, указывают США - что коллективный Запад должен быть един, ни шагу назад, вправо-влево, только вперед, куда укажет старший товарищ. Я могу только пожелать Евросоюзу, чтобы он преодолел нынешние трудности", - сказал Лавров."Никто не заинтересован в том, чтобы в Европе были кризисы. И хочу пожелать странам, которые подчеркнуто настаивают на том, что их политика будет определяться их национальными интересами… что это справедливое желание, абсолютно естественное, оно возобладает и будет уважаться", - заявил он по итогам встречи с главой МИД Венгрии Петером Сийярто.
https://ria.ru/20220720/otvety-1803599014.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сергей лавров, в мире, европа, петер сийярто, мид венгрии, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), россия, евросоюз
17:04 21.07.2022 (обновлено: 17:17 21.07.2022)
Никто не заинтересован в кризисах в Европе, заявил Лавров
Глава МИД Лавров: никто не заинтересован в том, чтобы в Европе были кризисы