https://ria.ru/20220721/evropa-1803951389.html

Медведев: Россию нельзя винить в том, что европейцы будут мерзнуть зимой

Медведев: Россию нельзя винить в том, что европейцы будут мерзнуть зимой - РИА Новости, 21.07.2022

Медведев: Россию нельзя винить в том, что европейцы будут мерзнуть зимой

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что не Россия виновата в том, что обычные европейцы будут мерзнуть в своих домах этой зимой, также РФ не виновата в... РИА Новости, 21.07.2022

2022-07-21T10:23

2022-07-21T10:23

2022-07-21T10:25

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МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что не Россия виновата в том, что обычные европейцы будут мерзнуть в своих домах этой зимой, также РФ не виновата в высокой инфляции и потерях западными компаниями своих вложений в российскую экономику.Медведев опубликовал в своем Telegram-канале список того, в чем Россия не виновата.Медведев добавил, что также Россия не виновата в инфляции в Европе и США и в том, что компании из государств ЕС и США потеряли свои многомиллиардные вложения в экономику России.

https://ria.ru/20220717/germaniya-1803015108.html

https://ria.ru/20220716/potok-1802889929.html

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в мире, россия, сша, европа, евросоюз, экономика, дмитрий медведев