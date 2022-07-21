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Медведев: Россию нельзя винить в том, что европейцы будут мерзнуть зимой - РИА Новости, 21.07.2022
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Медведев: Россию нельзя винить в том, что европейцы будут мерзнуть зимой
Медведев: Россию нельзя винить в том, что европейцы будут мерзнуть зимой - РИА Новости, 21.07.2022
Медведев: Россию нельзя винить в том, что европейцы будут мерзнуть зимой
Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что не Россия виновата в том, что обычные европейцы будут мерзнуть в своих домах этой зимой, также РФ не виновата в... РИА Новости, 21.07.2022
2022-07-21T10:23
2022-07-21T10:25
в мире
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сша
европа
евросоюз
экономика
дмитрий медведев
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МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что не Россия виновата в том, что обычные европейцы будут мерзнуть в своих домах этой зимой, также РФ не виновата в высокой инфляции и потерях западными компаниями своих вложений в российскую экономику.Медведев опубликовал в своем Telegram-канале список того, в чем Россия не виновата.Медведев добавил, что также Россия не виновата в инфляции в Европе и США и в том, что компании из государств ЕС и США потеряли свои многомиллиардные вложения в экономику России.
https://ria.ru/20220717/germaniya-1803015108.html
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в мире, россия, сша, европа, евросоюз, экономика, дмитрий медведев
10:23 21.07.2022 (обновлено: 10:25 21.07.2022)
 
Медведев: Россию нельзя винить в том, что европейцы будут мерзнуть зимой

Медведев: не Россия виновата, что обычные европейцы будут мерзнуть в своих домах зимой

© РИА Новости / Екатерина Штукина / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 21.07.2022
© РИА Новости / Екатерина Штукина
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Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. Архивное фото
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МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что не Россия виновата в том, что обычные европейцы будут мерзнуть в своих домах этой зимой, также РФ не виновата в высокой инфляции и потерях западными компаниями своих вложений в российскую экономику.
Медведев опубликовал в своем Telegram-канале список того, в чем Россия не виновата.
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"В том, что европейских дурачков цинично развели американцы, заставив принять на себя наиболее болезненные последствия санкционного удара по населению стран ЕС. В том, что обычные европейцы будут люто мерзнуть в своих домах этой зимой", - отметил он.

Медведев добавил, что также Россия не виновата в инфляции в Европе и США и в том, что компании из государств ЕС и США потеряли свои многомиллиардные вложения в экономику России.
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