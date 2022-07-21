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Из горящего дома на Ленинском проспекте эвакуировали порядка 400 человек
Из горящего дома на Ленинском проспекте эвакуировали порядка 400 человек - РИА Новости, 21.07.2022
Из горящего дома на Ленинском проспекте эвакуировали порядка 400 человек
Спасатели эвакуировали из загоревшегося жилого дома на Ленинском проспекте в Москве порядка 400 человек, одного человека спасли из лифта, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 21.07.2022
2022-07-21T00:20
2022-07-21T00:20
2022-07-21T03:48
происшествия
москва
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МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Спасатели эвакуировали из загоревшегося жилого дома на Ленинском проспекте в Москве порядка 400 человек, одного человека спасли из лифта, сообщает пресс-служба МЧС России.Пожар произошел в восьмиэтажном жилом доме №40 на Ленинском проспекте. Площадь возгорания достигла 1000 квадратных метров, к тушению привлекли 128 человек и 38 единиц техники. Корреспондент РИА Новости передавал, что дым наблюдался даже на проезжей части.К тушению возгорания, как передает корреспондент РИА Новости, привлекли пожарный вертолет, на месте происшествия развернули оперативный штаб. Позднее в МЧС сообщили, что пожар удалось локализовать, а затем ликвидировать открытое горение.Движение по дублеру Ленинского проспекта в сторону области из-за пожара перекрыто, сообщается в Telegram-канале столичного дептранса.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, москва
00:20 21.07.2022 (обновлено: 03:48 21.07.2022)
Из горящего дома на Ленинском проспекте эвакуировали порядка 400 человек
Из горящего дома на Ленинском проспекте в Москве эвакуировали порядка 400 человек
МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Спасатели эвакуировали из загоревшегося жилого дома на Ленинском проспекте в Москве порядка 400 человек, одного человека спасли из лифта, сообщает пресс-служба МЧС России.
Пожар произошел в восьмиэтажном жилом доме №40 на Ленинском проспекте. Площадь возгорания достигла 1000 квадратных метров, к тушению привлекли 128 человек и 38 единиц техники. Корреспондент РИА Новости передавал, что дым наблюдался даже на проезжей части.
К тушению возгорания, как передает корреспондент РИА Новости, привлекли пожарный вертолет, на месте происшествия развернули оперативный штаб. Позднее в МЧС сообщили, что пожар удалось локализовать, а затем ликвидировать открытое горение.
Движение по дублеру Ленинского проспекта в сторону области из-за пожара перекрыто, сообщается в Telegram-канале столичного дептранса.