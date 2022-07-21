https://ria.ru/20220721/evakuatsiya-1803914546.html

Из горящего дома на Ленинском проспекте эвакуировали порядка 400 человек

Из горящего дома на Ленинском проспекте эвакуировали порядка 400 человек - РИА Новости, 21.07.2022

Из горящего дома на Ленинском проспекте эвакуировали порядка 400 человек

Спасатели эвакуировали из загоревшегося жилого дома на Ленинском проспекте в Москве порядка 400 человек, одного человека спасли из лифта, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 21.07.2022

2022-07-21T00:20

2022-07-21T00:20

2022-07-21T03:48

происшествия

москва

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МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Спасатели эвакуировали из загоревшегося жилого дома на Ленинском проспекте в Москве порядка 400 человек, одного человека спасли из лифта, сообщает пресс-служба МЧС России.Пожар произошел в восьмиэтажном жилом доме №40 на Ленинском проспекте. Площадь возгорания достигла 1000 квадратных метров, к тушению привлекли 128 человек и 38 единиц техники. Корреспондент РИА Новости передавал, что дым наблюдался даже на проезжей части.К тушению возгорания, как передает корреспондент РИА Новости, привлекли пожарный вертолет, на месте происшествия развернули оперативный штаб. Позднее в МЧС сообщили, что пожар удалось локализовать, а затем ликвидировать открытое горение.Движение по дублеру Ленинского проспекта в сторону области из-за пожара перекрыто, сообщается в Telegram-канале столичного дептранса.

москва

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Максим Горбачев

Максим Горбачев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

происшествия, москва