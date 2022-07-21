https://ria.ru/20220721/es-1804158917.html

ЕС включил в санкционный список главу Кемеровской области Цивилева

ЕС включил в санкционный список главу Кемеровской области Цивилева - РИА Новости, 21.07.2022

ЕС включил в санкционный список главу Кемеровской области Цивилева

Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев включен в список для введения ограничительных мер Евросоюза, говорится в документе, опубликованном в Официальном... РИА Новости, 21.07.2022

2022-07-21T23:38

2022-07-21T23:38

2022-07-21T23:42

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БРЮССЕЛЬ, 21 июл - РИА Новости. Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев включен в список для введения ограничительных мер Евросоюза, говорится в документе, опубликованном в Официальном журнале ЕС.Сообщается, что Цивилев играет активную роль в мобилизации внутренней поддержки российской спецоперации на Украине."Цивилев открыто выразил свою поддержку решению президента России признать независимость так называемых Луганской и Донецкой республик", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20220721/sanktsii-1804153127.html

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