https://ria.ru/20220721/es-1804158917.html
ЕС включил в санкционный список главу Кемеровской области Цивилева
ЕС включил в санкционный список главу Кемеровской области Цивилева - РИА Новости, 21.07.2022
ЕС включил в санкционный список главу Кемеровской области Цивилева
Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев включен в список для введения ограничительных мер Евросоюза, говорится в документе, опубликованном в Официальном... РИА Новости, 21.07.2022
2022-07-21T23:38
2022-07-21T23:38
2022-07-21T23:42
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БРЮССЕЛЬ, 21 июл - РИА Новости. Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев включен в список для введения ограничительных мер Евросоюза, говорится в документе, опубликованном в Официальном журнале ЕС.Сообщается, что Цивилев играет активную роль в мобилизации внутренней поддержки российской спецоперации на Украине."Цивилев открыто выразил свою поддержку решению президента России признать независимость так называемых Луганской и Донецкой республик", - говорится в сообщении.
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23:38 21.07.2022 (обновлено: 23:42 21.07.2022)
ЕС включил в санкционный список главу Кемеровской области Цивилева
ЕС ввел санкции против главы Кемеровской области Цивилева