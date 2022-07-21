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Евросоюз смягчил ограничения против российской авиационной отрасли - РИА Новости, 21.07.2022
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Евросоюз смягчил ограничения против российской авиационной отрасли
Евросоюз смягчил ограничения против российской авиационной отрасли - РИА Новости, 21.07.2022
Евросоюз смягчил ограничения против российской авиационной отрасли
Страны ЕС в рамках седьмого пакета санкций скорректировали ограничения на поставки некоторых товаров и оказание услуг российской авиационной отрасли, говорится... РИА Новости, 21.07.2022
2022-07-21T15:34
2022-07-21T16:17
россия
евросоюз
европейский совет
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. Страны ЕС в рамках седьмого пакета санкций скорректировали ограничения на поставки некоторых товаров и оказание услуг российской авиационной отрасли, говорится в пресс-релизе Совета ЕС.В четверг новые ограничительные меры утвердили представители стран Евросоюза. В новый пакет, среди прочего, вошли запрет на покупку золота и ювелирных изделий, новые меры экспортного контроля, заморозка активов Сбербанка, также в черный список попали 50 новых физических и юридических лиц.Новые санкции вступят в силу после опубликования в официальном журнале ЕС.Европа ввела против Москвы уже шесть пакетов экономических ограничений после начала специальной военной операции на Украине.В частности, ЕС запретил поставки в Россию гражданских самолетов и запчастей, а лизингодателей обязал разорвать контракты с российскими авиакомпаниями. Под запретом оказались также услуги техобслуживания и страхования самолетов.Президент Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель США и Европы — ухудшить жизнь миллионов людей. Он добавил, что нынешние события подводят черту под глобальным доминированием Запада и в политике, и в экономике.
https://ria.ru/20220721/putin-1803878335.html
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россия, евросоюз, европейский совет, санкции в отношении россии
15:34 21.07.2022 (обновлено: 16:17 21.07.2022)
 
Евросоюз смягчил ограничения против российской авиационной отрасли

ЕС снял запрет на поставки России части товаров и услуг для авиационной отрасли

© РИА Новости / Илья Наймушин / Перейти в фотобанкПассажирские самолеты Boeing 737-800 авиакомпании "Аэрофлот" в аэропорту Красноярск
Пассажирские самолеты Boeing 737-800 авиакомпании Аэрофлот в аэропорту Красноярск - РИА Новости, 1920, 21.07.2022
© РИА Новости / Илья Наймушин
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Пассажирские самолеты Boeing 737-800 авиакомпании "Аэрофлот" в аэропорту Красноярск. Архивное фото
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МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. Страны ЕС в рамках седьмого пакета санкций скорректировали ограничения на поставки некоторых товаров и оказание услуг российской авиационной отрасли, говорится в пресс-релизе Совета ЕС.

"Техническая помощь России для авиационных товаров и технологий будет разрешена в той мере, в какой это необходимо для обеспечения работы по установлению технических промышленных стандартов Международной организации гражданской авиации", — указано в сообщении.

В четверг новые ограничительные меры утвердили представители стран Евросоюза. В новый пакет, среди прочего, вошли запрет на покупку золота и ювелирных изделий, новые меры экспортного контроля, заморозка активов Сбербанка, также в черный список попали 50 новых физических и юридических лиц.
Новые санкции вступят в силу после опубликования в официальном журнале ЕС.
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Президент Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель США и Европы — ухудшить жизнь миллионов людей. Он добавил, что нынешние события подводят черту под глобальным доминированием Запада и в политике, и в экономике.
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