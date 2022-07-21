15:34 21.07.2022 (обновлено: 16:17 21.07.2022)
Евросоюз смягчил ограничения против российской авиационной отрасли
ЕС снял запрет на поставки России части товаров и услуг для авиационной отрасли
© РИА Новости / Илья Наймушин / Перейти в фотобанкПассажирские самолеты Boeing 737-800 авиакомпании "Аэрофлот" в аэропорту Красноярск
Пассажирские самолеты Boeing 737-800 авиакомпании "Аэрофлот" в аэропорту Красноярск. Архивное фото
МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. Страны ЕС в рамках седьмого пакета санкций скорректировали ограничения на поставки некоторых товаров и оказание услуг российской авиационной отрасли, говорится в пресс-релизе Совета ЕС.
"Техническая помощь России для авиационных товаров и технологий будет разрешена в той мере, в какой это необходимо для обеспечения работы по установлению технических промышленных стандартов Международной организации гражданской авиации", — указано в сообщении.
В четверг новые ограничительные меры утвердили представители стран Евросоюза. В новый пакет, среди прочего, вошли запрет на покупку золота и ювелирных изделий, новые меры экспортного контроля, заморозка активов Сбербанка, также в черный список попали 50 новых физических и юридических лиц.
Новые санкции вступят в силу после опубликования в официальном журнале ЕС.
В частности, ЕС запретил поставки в Россию гражданских самолетов и запчастей, а лизингодателей обязал разорвать контракты с российскими авиакомпаниями. Под запретом оказались также услуги техобслуживания и страхования самолетов.
Президент Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель США и Европы — ухудшить жизнь миллионов людей. Он добавил, что нынешние события подводят черту под глобальным доминированием Запада и в политике, и в экономике.