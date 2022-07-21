https://ria.ru/20220721/es-1804051368.html

Евросоюз смягчил ограничения против российской авиационной отрасли

Евросоюз смягчил ограничения против российской авиационной отрасли - РИА Новости, 21.07.2022

Евросоюз смягчил ограничения против российской авиационной отрасли

Страны ЕС в рамках седьмого пакета санкций скорректировали ограничения на поставки некоторых товаров и оказание услуг российской авиационной отрасли, говорится... РИА Новости, 21.07.2022

2022-07-21T15:34

2022-07-21T15:34

2022-07-21T16:17

россия

евросоюз

европейский совет

санкции в отношении россии

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МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. Страны ЕС в рамках седьмого пакета санкций скорректировали ограничения на поставки некоторых товаров и оказание услуг российской авиационной отрасли, говорится в пресс-релизе Совета ЕС.В четверг новые ограничительные меры утвердили представители стран Евросоюза. В новый пакет, среди прочего, вошли запрет на покупку золота и ювелирных изделий, новые меры экспортного контроля, заморозка активов Сбербанка, также в черный список попали 50 новых физических и юридических лиц.Новые санкции вступят в силу после опубликования в официальном журнале ЕС.Европа ввела против Москвы уже шесть пакетов экономических ограничений после начала специальной военной операции на Украине.В частности, ЕС запретил поставки в Россию гражданских самолетов и запчастей, а лизингодателей обязал разорвать контракты с российскими авиакомпаниями. Под запретом оказались также услуги техобслуживания и страхования самолетов.Президент Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель США и Европы — ухудшить жизнь миллионов людей. Он добавил, что нынешние события подводят черту под глобальным доминированием Запада и в политике, и в экономике.

https://ria.ru/20220721/putin-1803878335.html

https://ria.ru/20220720/zapad-1803550859.html

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2022

Кирилл Иванников

Кирилл Иванников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Иванников

россия, евросоюз, европейский совет, санкции в отношении россии