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Новые санкции ЕС не затрагивают сельскохозяйственную продукцию и удобрения
Новые санкции ЕС не затрагивают сельскохозяйственную продукцию и удобрения - РИА Новости, 21.07.2022
Новые санкции ЕС не затрагивают сельскохозяйственную продукцию и удобрения
Одобренные Советом ЕС санкции не затрагивают торговлю сельскохозяйственной продукцией, удобрениями и продовольствием, говорится в сообщении, опубликованном в... РИА Новости, 21.07.2022
2022-07-21T14:43
2022-07-21T14:43
2022-07-21T14:43
экономика
россия
евросоюз
санкции в отношении россии
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БРЮССЕЛЬ, 21 июл – РИА Новости. Одобренные Советом ЕС санкции не затрагивают торговлю сельскохозяйственной продукцией, удобрениями и продовольствием, говорится в сообщении, опубликованном в четверг на сайте Совета ЕС."Никакие меры, принятые сегодня или ранее (в отношении РФ)… ни коим образом не направлены на торговлю сельскохозяйственной и продовольственной продукцией, включая пшеницу и удобрения, между третьими странами и Россией", - говорится в документе.Одобренные Советом ЕС санкции также не запрещают третьим странам закупку лекарств или медицинской продукции из России.
https://ria.ru/20220720/zapad-1803550859.html
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экономика, россия, евросоюз, санкции в отношении россии
Новые санкции ЕС не затрагивают сельскохозяйственную продукцию и удобрения
Санкции, одобренные Советом ЕС, не затрагивают сельскохозяйственную продукцию и удобрения