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Девушку, станцевавшую тверк у "Ельцин Центра", арестовали на трое суток - РИА Новости, 21.07.2022
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Девушку, станцевавшую тверк у "Ельцин Центра", арестовали на трое суток
Девушку, станцевавшую тверк у "Ельцин Центра", арестовали на трое суток - РИА Новости, 21.07.2022
Девушку, станцевавшую тверк у "Ельцин Центра", арестовали на трое суток
Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга арестовал на трое суток местную жительницу, которая станцевала тверк на фоне "Ельцин Центра", сообщил РИА Новости... РИА Новости, 21.07.2022
2022-07-21T15:40
2022-07-21T15:40
происшествия
екатеринбург
ельцин центр
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 21 июл - РИА Новости. Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга арестовал на трое суток местную жительницу, которая станцевала тверк на фоне "Ельцин Центра", сообщил РИА Новости руководитель пресс-службы регионального главка МВД России Валерий Горелых.Ранее в соцсетях появилось видео, на котором жительница Екатеринбурга исполняет тверк - танец, в котором активно используются движения ягодицами и бедрами - на центральной улице города, а затем на фоне "Ельцин Центра". Полиция по данному факту возбудила административное дело о мелком хулиганстве."Сегодня сотрудники полиции из ОП№9 УМВД по Екатеринбургу доставили гражданку, которая провела минувшую ночь под стражей, в Верх-Исетский суд. Суд, рассмотрев материалы представителей МВД счел их обоснованными с точки зрения доказательственной базы и вынес решение, с учетом того, что танцовщица раскаялась в содеянном и признала свою вину, не о максимальном сроке (ареста) в 15 суток, а (об аресте) на трое суток", - сказал собеседник агентства.
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происшествия, екатеринбург, ельцин центр
15:40 21.07.2022
 
Девушку, станцевавшую тверк у "Ельцин Центра", арестовали на трое суток

Девушку, станцевавшую тверк у "Ельцин Центра" в Екатеринбурге, арестовали на трое суток

© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкЗдание "Ельцин-Центра" в Екатеринбурге
Здание Ельцин-Центра в Екатеринбурге - РИА Новости, 1920, 21.07.2022
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Здание "Ельцин-Центра" в Екатеринбурге. Архивное фото
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 21 июл - РИА Новости. Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга арестовал на трое суток местную жительницу, которая станцевала тверк на фоне "Ельцин Центра", сообщил РИА Новости руководитель пресс-службы регионального главка МВД России Валерий Горелых.
Ранее в соцсетях появилось видео, на котором жительница Екатеринбурга исполняет тверк - танец, в котором активно используются движения ягодицами и бедрами - на центральной улице города, а затем на фоне "Ельцин Центра". Полиция по данному факту возбудила административное дело о мелком хулиганстве.
"Сегодня сотрудники полиции из ОП№9 УМВД по Екатеринбургу доставили гражданку, которая провела минувшую ночь под стражей, в Верх-Исетский суд. Суд, рассмотрев материалы представителей МВД счел их обоснованными с точки зрения доказательственной базы и вынес решение, с учетом того, что танцовщица раскаялась в содеянном и признала свою вину, не о максимальном сроке (ареста) в 15 суток, а (об аресте) на трое суток", - сказал собеседник агентства.
Ельцин-центр, Екатеринбург - РИА Новости, 1920, 28.06.2022
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ПроисшествияЕкатеринбургЕльцин центр
 
 
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