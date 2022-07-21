https://ria.ru/20220721/eltsin-1804052708.html

Девушку, станцевавшую тверк у "Ельцин Центра", арестовали на трое суток

Девушку, станцевавшую тверк у "Ельцин Центра", арестовали на трое суток - РИА Новости, 21.07.2022

Девушку, станцевавшую тверк у "Ельцин Центра", арестовали на трое суток

Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга арестовал на трое суток местную жительницу, которая станцевала тверк на фоне "Ельцин Центра", сообщил РИА Новости... РИА Новости, 21.07.2022

2022-07-21T15:40

2022-07-21T15:40

2022-07-21T15:40

происшествия

екатеринбург

ельцин центр

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 21 июл - РИА Новости. Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга арестовал на трое суток местную жительницу, которая станцевала тверк на фоне "Ельцин Центра", сообщил РИА Новости руководитель пресс-службы регионального главка МВД России Валерий Горелых.Ранее в соцсетях появилось видео, на котором жительница Екатеринбурга исполняет тверк - танец, в котором активно используются движения ягодицами и бедрами - на центральной улице города, а затем на фоне "Ельцин Центра". Полиция по данному факту возбудила административное дело о мелком хулиганстве."Сегодня сотрудники полиции из ОП№9 УМВД по Екатеринбургу доставили гражданку, которая провела минувшую ночь под стражей, в Верх-Исетский суд. Суд, рассмотрев материалы представителей МВД счел их обоснованными с точки зрения доказательственной базы и вынес решение, с учетом того, что танцовщица раскаялась в содеянном и признала свою вину, не о максимальном сроке (ареста) в 15 суток, а (об аресте) на трое суток", - сказал собеседник агентства.

https://ria.ru/20220628/peskov-1798679887.html

екатеринбург

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происшествия, екатеринбург, ельцин центр