В Минсельхозе рассказали о новых направлениях экспорта российских вин
Минсельхоз: российские вина будут экспортировать в страны Азии, Африки и Латинской Америки
© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкЦех выдержки вина на винодельческом предприятии "Фанагория" в Краснодарском крае
Цех выдержки вина на винодельческом предприятии "Фанагория" в Краснодарском крае. Архивное фото
МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Увеличение производства и повышение качества российского вина открывает новые возможности для экспорта, расширение географии поставок актуально также из-за фактического закрытия ряда рынков, говорится в сообщении Минсельхоза РФ.
"Увеличение производства и повышение качества российского вина открывает новые возможности для экспорта", - говорится в сообщении. По данным министерства, производство винодельческой продукции в РФ в первом полугодии 2022 года по сравнению с аналогичным периодом 2021 года выросло на 1,8%, до 25,6 миллиона декалитров; в частности, выпуск игристых вин вырос на 30,3%, коньяка – на 15,5%, вина – на 0,6%.
Между тем, министерство отмечает нарушение отдельных маршрутов поставок и фактическое закрытие рынков ряда стран, входивших в число традиционных импортеров отечественного вина. "В этих условиях возрастает значимость работы по расширению географии экспорта и поиску альтернативных рынков сбыта, в том числе в странах Азии, Африки и Латинской Америки, которые проявляют большую заинтересованность в российской продукции", - отмечается в сообщении.
В свою очередь руководитель отдела экспорта ГК "Абрау-Дюрсо" Иван Семендяев сообщил журналистам, что компания видит большой потенциал в инициативе министерства по созданию концепции развития экспорта российского вина. "В текущем турбулентном периоде выход на рынки Азии, Ближнего Востока, Африки и Латинской Америки представляется особенно перспективным, а при господдержке российские производители вин смогут продолжить развивать экспортный потенциал страны", - считает Семендяев.
География экспорта сузилась из-за санкционных последствий, проблем с логистикой и транзакциями с рядом стран, а также резким укреплением курса рубля, сообщил директор департамента продаж HoReCa и экспорт "Кубань-Вино" Эдуард Долгин. "По мере восстановления части процессов ожидаем начала поставок на ряд рынков и не исключаем открытия некоторых новых регионов для экспорта. Но, несмотря на любые экспортные планы и перспективные направления, отечественный покупатель всегда будет опорой и основой для российских виноделов", - подчеркнул он.