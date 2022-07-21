https://ria.ru/20220721/eksport-1804132505.html

В Минсельхозе рассказали о новых направлениях экспорта российских вин

В Минсельхозе рассказали о новых направлениях экспорта российских вин - РИА Новости, 21.07.2022

В Минсельхозе рассказали о новых направлениях экспорта российских вин

Увеличение производства и повышение качества российского вина открывает новые возможности для экспорта, расширение географии поставок актуально также из-за... РИА Новости, 21.07.2022

2022-07-21T19:49

2022-07-21T19:49

2022-07-21T19:49

экономика

технологии

азия

африка

латинская америка

абрау-дюрсо

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МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Увеличение производства и повышение качества российского вина открывает новые возможности для экспорта, расширение географии поставок актуально также из-за фактического закрытия ряда рынков, говорится в сообщении Минсельхоза РФ.Между тем, министерство отмечает нарушение отдельных маршрутов поставок и фактическое закрытие рынков ряда стран, входивших в число традиционных импортеров отечественного вина. "В этих условиях возрастает значимость работы по расширению географии экспорта и поиску альтернативных рынков сбыта, в том числе в странах Азии, Африки и Латинской Америки, которые проявляют большую заинтересованность в российской продукции", - отмечается в сообщении.В свою очередь руководитель отдела экспорта ГК "Абрау-Дюрсо" Иван Семендяев сообщил журналистам, что компания видит большой потенциал в инициативе министерства по созданию концепции развития экспорта российского вина. "В текущем турбулентном периоде выход на рынки Азии, Ближнего Востока, Африки и Латинской Америки представляется особенно перспективным, а при господдержке российские производители вин смогут продолжить развивать экспортный потенциал страны", - считает Семендяев.География экспорта сузилась из-за санкционных последствий, проблем с логистикой и транзакциями с рядом стран, а также резким укреплением курса рубля, сообщил директор департамента продаж HoReCa и экспорт "Кубань-Вино" Эдуард Долгин. "По мере восстановления части процессов ожидаем начала поставок на ряд рынков и не исключаем открытия некоторых новых регионов для экспорта. Но, несмотря на любые экспортные планы и перспективные направления, отечественный покупатель всегда будет опорой и основой для российских виноделов", - подчеркнул он.

https://ria.ru/20220617/putin-1796185801.html

азия

африка

латинская америка

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

экономика, технологии, азия, африка, латинская америка, абрау-дюрсо