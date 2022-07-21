https://ria.ru/20220721/dtp-1804149894.html
В ДТП на Киевском шоссе в Москве пострадали три человека
В ДТП на Киевском шоссе в Москве пострадали три человека - РИА Новости, 21.07.2022
В ДТП на Киевском шоссе в Москве пострадали три человека
Три человека с различными травмами госпитализированы после столкновения автомобилей на Киевском шоссе, сообщает прокуратура Москвы. РИА Новости, 21.07.2022
2022-07-21T22:03
2022-07-21T22:03
2022-07-21T22:14
авто
происшествия
группа газ
гибдд мвд рф
volkswagen touareg
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МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Три человека с различными травмами госпитализированы после столкновения автомобилей на Киевском шоссе, сообщает прокуратура Москвы."Три человека пострадали в ДТП на Киевском шоссе. Они госпитализированы. Прокуратура Троицкого и Новомосковского административных округов контролирует установление всех обстоятельств произошедшего и принятие по факту ДТП процессуального решения", - говорится в сообщении.Обстоятельства ДТП уточняются.Как рассказали РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД, изначально на Киевском шоссе произошла авария двух легковушек, ВАЗ и Volkswagen. Через некоторое время в них врезалась ГАЗель."По предварительным данным, пострадали три человека: водитель ВАЗ и водитель и пассажир Volkswagen", - рассказал собеседник агентства.На месте работают сотрудники ГИБДД, выясняются все обстоятельства аварии.
https://ria.ru/20220721/dtp-1803915031.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
авто, происшествия, группа газ, гибдд мвд рф, volkswagen touareg
22:03 21.07.2022 (обновлено: 22:14 21.07.2022)
В ДТП на Киевском шоссе в Москве пострадали три человека
Прокуратура Москвы: три человека пострадали в ДТП на Киевском шоссе в Москве