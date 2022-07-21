https://ria.ru/20220721/dtp-1804149894.html

В ДТП на Киевском шоссе в Москве пострадали три человека

В ДТП на Киевском шоссе в Москве пострадали три человека - РИА Новости, 21.07.2022

В ДТП на Киевском шоссе в Москве пострадали три человека

Три человека с различными травмами госпитализированы после столкновения автомобилей на Киевском шоссе, сообщает прокуратура Москвы. РИА Новости, 21.07.2022

2022-07-21T22:03

2022-07-21T22:03

2022-07-21T22:14

авто

происшествия

группа газ

гибдд мвд рф

volkswagen touareg

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МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Три человека с различными травмами госпитализированы после столкновения автомобилей на Киевском шоссе, сообщает прокуратура Москвы."Три человека пострадали в ДТП на Киевском шоссе. Они госпитализированы. Прокуратура Троицкого и Новомосковского административных округов контролирует установление всех обстоятельств произошедшего и принятие по факту ДТП процессуального решения", - говорится в сообщении.Обстоятельства ДТП уточняются.Как рассказали РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД, изначально на Киевском шоссе произошла авария двух легковушек, ВАЗ и Volkswagen. Через некоторое время в них врезалась ГАЗель."По предварительным данным, пострадали три человека: водитель ВАЗ и водитель и пассажир Volkswagen", - рассказал собеседник агентства.На месте работают сотрудники ГИБДД, выясняются все обстоятельства аварии.

https://ria.ru/20220721/dtp-1803915031.html

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2022

Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

авто, происшествия, группа газ, гибдд мвд рф, volkswagen touareg