00:27 21.07.2022 (обновлено: 05:08 21.07.2022)
Девушка, пострадавшая в ДТП на севере Москвы, умерла в больнице
Девушка, пострадавшая в ДТП с участием внедорожника на севере Москвы, умерла в больнице
Автомобиль скорой помощи на улице в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Девушка, которая пострадала в аварии с участием внедорожника на севере Москвы, скончалась в больнице, сообщается в Telegram-канале столичной Госавтоинспекции.
"Девушка 1993 года рождения скончалась, информация поступила из больницы", - говорится в сообщении.
Ранее московский дептранс сообщал, что автомобиль наехал на двух человек на пешеходном переходе в Москве на Алтуфьевском шоссе.
В столичном главке МВД подтвердили РИА Новости информацию об авариа. По данным ведомства, ДТП произошло на Алтуфьевском шоссе - в районе дома 87. Пострадавшие были доставлены в медучреждение.
По данным ГИБДД, в аварии пострадали мать и дочь. У девушки была диагностирована открытая черепно-мозговая травма и перелом основания черепа. У женщины - закрытая черепно-мозговая травма.
Участник аварии - водитель Toyota Land Cruiser Prado 1969 года рождения. Светофор на данном пешеходном переходе в момент аварии не работал.
19 июля, 10:05Стали известны подробности смертельного ДТП на МКАД