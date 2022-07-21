https://ria.ru/20220721/dtp-1803915031.html

Девушка, пострадавшая в ДТП на севере Москвы, умерла в больнице

Девушка, пострадавшая в ДТП на севере Москвы, умерла в больнице - РИА Новости, 21.07.2022

Девушка, пострадавшая в ДТП на севере Москвы, умерла в больнице

Девушка, которая пострадала в аварии с участием внедорожника на севере Москвы, скончалась в больнице, сообщается в Telegram-канале столичной Госавтоинспекции. РИА Новости, 21.07.2022

2022-07-21T00:27

2022-07-21T00:27

2022-07-21T05:08

происшествия

москва

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МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Девушка, которая пострадала в аварии с участием внедорожника на севере Москвы, скончалась в больнице, сообщается в Telegram-канале столичной Госавтоинспекции.Ранее московский дептранс сообщал, что автомобиль наехал на двух человек на пешеходном переходе в Москве на Алтуфьевском шоссе.В столичном главке МВД подтвердили РИА Новости информацию об авариа. По данным ведомства, ДТП произошло на Алтуфьевском шоссе - в районе дома 87. Пострадавшие были доставлены в медучреждение.По данным ГИБДД, в аварии пострадали мать и дочь. У девушки была диагностирована открытая черепно-мозговая травма и перелом основания черепа. У женщины - закрытая черепно-мозговая травма.Участник аварии - водитель Toyota Land Cruiser Prado 1969 года рождения. Светофор на данном пешеходном переходе в момент аварии не работал.

https://ria.ru/20220719/dtp-1803379989.html

москва

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Максим Горбачев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

происшествия, москва