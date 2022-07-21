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Девушка, пострадавшая в ДТП на севере Москвы, умерла в больнице - РИА Новости, 21.07.2022
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Девушка, пострадавшая в ДТП на севере Москвы, умерла в больнице
Девушка, пострадавшая в ДТП на севере Москвы, умерла в больнице - РИА Новости, 21.07.2022
Девушка, пострадавшая в ДТП на севере Москвы, умерла в больнице
Девушка, которая пострадала в аварии с участием внедорожника на севере Москвы, скончалась в больнице, сообщается в Telegram-канале столичной Госавтоинспекции. РИА Новости, 21.07.2022
2022-07-21T00:27
2022-07-21T05:08
происшествия
москва
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МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Девушка, которая пострадала в аварии с участием внедорожника на севере Москвы, скончалась в больнице, сообщается в Telegram-канале столичной Госавтоинспекции.Ранее московский дептранс сообщал, что автомобиль наехал на двух человек на пешеходном переходе в Москве на Алтуфьевском шоссе.В столичном главке МВД подтвердили РИА Новости информацию об авариа. По данным ведомства, ДТП произошло на Алтуфьевском шоссе - в районе дома 87. Пострадавшие были доставлены в медучреждение.По данным ГИБДД, в аварии пострадали мать и дочь. У девушки была диагностирована открытая черепно-мозговая травма и перелом основания черепа. У женщины - закрытая черепно-мозговая травма.Участник аварии - водитель Toyota Land Cruiser Prado 1969 года рождения. Светофор на данном пешеходном переходе в момент аварии не работал.
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происшествия, москва
00:27 21.07.2022 (обновлено: 05:08 21.07.2022)
 
Девушка, пострадавшая в ДТП на севере Москвы, умерла в больнице

Девушка, пострадавшая в ДТП с участием внедорожника на севере Москвы, умерла в больнице

© РИА Новости / Кирилл КаллиниковАвтомобиль скорой помощи на улице в Москве
Автомобиль скорой помощи на улице в Москве - РИА Новости, 1920, 21.07.2022
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Автомобиль скорой помощи на улице в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Девушка, которая пострадала в аварии с участием внедорожника на севере Москвы, скончалась в больнице, сообщается в Telegram-канале столичной Госавтоинспекции.
"Девушка 1993 года рождения скончалась, информация поступила из больницы", - говорится в сообщении.
Ранее московский дептранс сообщал, что автомобиль наехал на двух человек на пешеходном переходе в Москве на Алтуфьевском шоссе.
В столичном главке МВД подтвердили РИА Новости информацию об авариа. По данным ведомства, ДТП произошло на Алтуфьевском шоссе - в районе дома 87. Пострадавшие были доставлены в медучреждение.
По данным ГИБДД, в аварии пострадали мать и дочь. У девушки была диагностирована открытая черепно-мозговая травма и перелом основания черепа. У женщины - закрытая черепно-мозговая травма.
Участник аварии - водитель Toyota Land Cruiser Prado 1969 года рождения. Светофор на данном пешеходном переходе в момент аварии не работал.
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