https://ria.ru/20220721/dragi-1803948779.html

Драги подтвердил намерение подать в отставку

Драги подтвердил намерение подать в отставку - РИА Новости, 21.07.2022

Драги подтвердил намерение подать в отставку

Премьер-министр Италии Марио Драги заявил, что отправляется к президенту Серджо Маттарелле, чтобы, как считается, подтвердить желание уйти в отставку. РИА Новости, 21.07.2022

2022-07-21T10:13

2022-07-21T10:13

2022-07-21T11:13

италия

в мире

серджо маттарелла

марио драги

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РИМ, 21 июл — РИА Новости. Премьер-министр Италии Марио Драги заявил, что отправляется к президенту Серджо Маттарелле, чтобы, как считается, подтвердить желание уйти в отставку."В свете вчерашнего голосования в сенате прошу отложить заседание, потому что я направлюсь к президенту Италии, чтобы сообщить о своих намерениях", — сказал глава правительства, обращаясь к палате депутатов. Сегодняшняя сессия началась с длительных аплодисментов в адрес Драги.На прошлой неделе Драги подал в отставку, хотя сенат выразил доверие его кабинету. Но поскольку одна из ведущих партий, "Движение 5 звезд", не участвовала в голосовании, премьер заявил, что общенационального большинства больше не существует. Тем не менее президент не принял отставку Драги и предложил ему проинформировать о сложившейся ситуации парламент.Накануне вечером в сенате состоялось новое голосование о доверии Совету министров. Большинство высказалось в поддержку правительства: 95 из 133 принявших участие в голосовании сенаторов. Всего же в зале заседаний находились 192 парламентария из более чем 300. Но три ведущие силы правящей коалиции — "Движение 5 звезд", а также правоцентристские "Вперед, Италия" и "Лига" — голосовать не стали.Большинство итальянских газет пишут, что Маттарелла не намерен проводить с парламентскими партиями консультации по выходу из политического кризиса и настроен распустить обе палаты с назначением досрочных выборов. В таком случае выборы впервые за более чем сотню лет пройдут осенью — возможной датой называется 2 октября.

https://ria.ru/20220718/italiya-1803064986.html

https://ria.ru/20220718/ssha-1803072476.html

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Кирилл Волков

италия, в мире, серджо маттарелла, марио драги