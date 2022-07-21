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Драги подтвердил намерение подать в отставку - РИА Новости, 21.07.2022
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Драги подтвердил намерение подать в отставку
Драги подтвердил намерение подать в отставку - РИА Новости, 21.07.2022
Драги подтвердил намерение подать в отставку
Премьер-министр Италии Марио Драги заявил, что отправляется к президенту Серджо Маттарелле, чтобы, как считается, подтвердить желание уйти в отставку. РИА Новости, 21.07.2022
2022-07-21T10:13
2022-07-21T11:13
италия
в мире
серджо маттарелла
марио драги
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РИМ, 21 июл — РИА Новости. Премьер-министр Италии Марио Драги заявил, что отправляется к президенту Серджо Маттарелле, чтобы, как считается, подтвердить желание уйти в отставку."В свете вчерашнего голосования в сенате прошу отложить заседание, потому что я направлюсь к президенту Италии, чтобы сообщить о своих намерениях", — сказал глава правительства, обращаясь к палате депутатов. Сегодняшняя сессия началась с длительных аплодисментов в адрес Драги.На прошлой неделе Драги подал в отставку, хотя сенат выразил доверие его кабинету. Но поскольку одна из ведущих партий, "Движение 5 звезд", не участвовала в голосовании, премьер заявил, что общенационального большинства больше не существует. Тем не менее президент не принял отставку Драги и предложил ему проинформировать о сложившейся ситуации парламент.Накануне вечером в сенате состоялось новое голосование о доверии Совету министров. Большинство высказалось в поддержку правительства: 95 из 133 принявших участие в голосовании сенаторов. Всего же в зале заседаний находились 192 парламентария из более чем 300. Но три ведущие силы правящей коалиции — "Движение 5 звезд", а также правоцентристские "Вперед, Италия" и "Лига" — голосовать не стали.Большинство итальянских газет пишут, что Маттарелла не намерен проводить с парламентскими партиями консультации по выходу из политического кризиса и настроен распустить обе палаты с назначением досрочных выборов. В таком случае выборы впервые за более чем сотню лет пройдут осенью — возможной датой называется 2 октября.
https://ria.ru/20220718/italiya-1803064986.html
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италия, в мире, серджо маттарелла, марио драги
10:13 21.07.2022 (обновлено: 11:13 21.07.2022)
 
Драги подтвердил намерение подать в отставку

Премьер Италии Драги подтвердил намерение подать в отставку

© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкПремьер-министр Италии Марио Драги
Премьер-министр Италии Марио Драги - РИА Новости, 1920, 21.07.2022
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Премьер-министр Италии Марио Драги. Архивное фото
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РИМ, 21 июл — РИА Новости. Премьер-министр Италии Марио Драги заявил, что отправляется к президенту Серджо Маттарелле, чтобы, как считается, подтвердить желание уйти в отставку.
"В свете вчерашнего голосования в сенате прошу отложить заседание, потому что я направлюсь к президенту Италии, чтобы сообщить о своих намерениях", — сказал глава правительства, обращаясь к палате депутатов. Сегодняшняя сессия началась с длительных аплодисментов в адрес Драги.
Премьер-министр Италии Марио Драги - РИА Новости, 1920, 18.07.2022
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Россия опять меняет итальянское правительство
На прошлой неделе Драги подал в отставку, хотя сенат выразил доверие его кабинету. Но поскольку одна из ведущих партий, "Движение 5 звезд", не участвовала в голосовании, премьер заявил, что общенационального большинства больше не существует. Тем не менее президент не принял отставку Драги и предложил ему проинформировать о сложившейся ситуации парламент.
Накануне вечером в сенате состоялось новое голосование о доверии Совету министров. Большинство высказалось в поддержку правительства: 95 из 133 принявших участие в голосовании сенаторов. Всего же в зале заседаний находились 192 парламентария из более чем 300. Но три ведущие силы правящей коалиции — "Движение 5 звезд", а также правоцентристские "Вперед, Италия" и "Лига" — голосовать не стали.
Большинство итальянских газет пишут, что Маттарелла не намерен проводить с парламентскими партиями консультации по выходу из политического кризиса и настроен распустить обе палаты с назначением досрочных выборов. В таком случае выборы впервые за более чем сотню лет пройдут осенью — возможной датой называется 2 октября.
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ИталияВ миреСерджо МаттареллаМарио Драги
 
 
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