https://ria.ru/20220721/donbass-1804062531.html

Украинские войска обстреляли Гольмовский и Пантелеймоновку в ДНР

Украинские войска обстреляли Гольмовский и Пантелеймоновку в ДНР - РИА Новости, 21.07.2022

Украинские войска обстреляли Гольмовский и Пантелеймоновку в ДНР

Украинские войска за 15 минут обстреляли населенные пункты Пантелеймоновка и Гольмовский в Донецкой Народной Республике снарядами "натовского" калибра 155... РИА Новости, 21.07.2022

2022-07-21T16:03

2022-07-21T16:03

2022-07-21T16:19

специальная военная операция на украине

в мире

донбасс

днр

ситуация в днр и лнр

вооруженные силы украины

пантелеймоновка (горловский район)

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ДОНЕЦК, 21 июл - РИА Новости. Украинские войска за 15 минут обстреляли населенные пункты Пантелеймоновка и Гольмовский в Донецкой Народной Республике снарядами "натовского" калибра 155 миллиметров и ракетами из реактивных систем залпового огня "Град", сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня."Зафиксированы обстрелы со стороны вооруженных формирований Украины по направлениям: 15.20 - населенный пункт Новгородское - населенный пункт Пантелеймоновка: выпущено восемь снарядов калибром 155 миллиметров; 15.35 - населенный пункт Артемовск - населенный пункт Гольмовский: выпущено семь ракет из БМ-21 "Град", - говорится в сообщении в Telegram-канале представительства.Кроме того, отмечается, что с 14.20 по 15.32 украинские войска обстреляли населенные пункты Александровка, Горловка и Донецк, в общей сложности было выпущено 20 мин калибром 120 миллиметров и пять снарядов из танка.Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. Также на Украине была разработана и изготовлена в единственном экземпляре колесная самоходная артиллерийская установка "Богдана" под такой калибр. Ранее США поставили Украине дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска уже использовали их для обстрела городов, включая Донецк, в результате чего гибли мирные жители.

https://ria.ru/20220721/khaymars-1803791357.html

донбасс

пантелеймоновка (горловский район)

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, донбасс, днр, ситуация в днр и лнр, вооруженные силы украины, пантелеймоновка (горловский район)