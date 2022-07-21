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Украинские войска обстреляли Гольмовский и Пантелеймоновку в ДНР - РИА Новости, 21.07.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220721/donbass-1804062531.html
Украинские войска обстреляли Гольмовский и Пантелеймоновку в ДНР
Украинские войска обстреляли Гольмовский и Пантелеймоновку в ДНР - РИА Новости, 21.07.2022
Украинские войска обстреляли Гольмовский и Пантелеймоновку в ДНР
Украинские войска за 15 минут обстреляли населенные пункты Пантелеймоновка и Гольмовский в Донецкой Народной Республике снарядами "натовского" калибра 155... РИА Новости, 21.07.2022
2022-07-21T16:03
2022-07-21T16:19
специальная военная операция на украине
в мире
донбасс
днр
ситуация в днр и лнр
вооруженные силы украины
пантелеймоновка (горловский район)
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ДОНЕЦК, 21 июл - РИА Новости. Украинские войска за 15 минут обстреляли населенные пункты Пантелеймоновка и Гольмовский в Донецкой Народной Республике снарядами "натовского" калибра 155 миллиметров и ракетами из реактивных систем залпового огня "Град", сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня."Зафиксированы обстрелы со стороны вооруженных формирований Украины по направлениям: 15.20 - населенный пункт Новгородское - населенный пункт Пантелеймоновка: выпущено восемь снарядов калибром 155 миллиметров; 15.35 - населенный пункт Артемовск - населенный пункт Гольмовский: выпущено семь ракет из БМ-21 "Град", - говорится в сообщении в Telegram-канале представительства.Кроме того, отмечается, что с 14.20 по 15.32 украинские войска обстреляли населенные пункты Александровка, Горловка и Донецк, в общей сложности было выпущено 20 мин калибром 120 миллиметров и пять снарядов из танка.Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. Также на Украине была разработана и изготовлена в единственном экземпляре колесная самоходная артиллерийская установка "Богдана" под такой калибр. Ранее США поставили Украине дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска уже использовали их для обстрела городов, включая Донецк, в результате чего гибли мирные жители.
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в мире, донбасс, днр, ситуация в днр и лнр, вооруженные силы украины, пантелеймоновка (горловский район)
16:03 21.07.2022 (обновлено: 16:19 21.07.2022)
 
Украинские войска обстреляли Гольмовский и Пантелеймоновку в ДНР

Представительство ДНР: ВСУ выпустили по Гольмовскому и Пантелеймоновке 15 ракет и снарядов

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкОсколки снаряда реактивной системы залпового огня "Град" в Донбассе
Осколки снаряда реактивной системы залпового огня Град в Донбассе - РИА Новости, 1920, 21.07.2022
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Осколки снаряда реактивной системы залпового огня "Град" в Донбассе. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 21 июл - РИА Новости. Украинские войска за 15 минут обстреляли населенные пункты Пантелеймоновка и Гольмовский в Донецкой Народной Республике снарядами "натовского" калибра 155 миллиметров и ракетами из реактивных систем залпового огня "Град", сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
"Зафиксированы обстрелы со стороны вооруженных формирований Украины по направлениям: 15.20 - населенный пункт Новгородское - населенный пункт Пантелеймоновка: выпущено восемь снарядов калибром 155 миллиметров; 15.35 - населенный пункт Артемовск - населенный пункт Гольмовский: выпущено семь ракет из БМ-21 "Град", - говорится в сообщении в Telegram-канале представительства.
Кроме того, отмечается, что с 14.20 по 15.32 украинские войска обстреляли населенные пункты Александровка, Горловка и Донецк, в общей сложности было выпущено 20 мин калибром 120 миллиметров и пять снарядов из танка.
Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. Также на Украине была разработана и изготовлена в единственном экземпляре колесная самоходная артиллерийская установка "Богдана" под такой калибр. Ранее США поставили Украине дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска уже использовали их для обстрела городов, включая Донецк, в результате чего гибли мирные жители.
Американские высокомобильные ракетно-артиллерийские системы HIMARS - РИА Новости, 1920, 21.07.2022
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонбассДНРСитуация в ДНР и ЛНРВооруженные силы УкраиныПантелеймоновка (Горловский район)
 
 
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