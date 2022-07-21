https://ria.ru/20220721/donbass-1804062531.html
Украинские войска обстреляли Гольмовский и Пантелеймоновку в ДНР
Украинские войска обстреляли Гольмовский и Пантелеймоновку в ДНР - РИА Новости, 21.07.2022
Украинские войска обстреляли Гольмовский и Пантелеймоновку в ДНР
Украинские войска за 15 минут обстреляли населенные пункты Пантелеймоновка и Гольмовский в Донецкой Народной Республике снарядами "натовского" калибра 155... РИА Новости, 21.07.2022
2022-07-21T16:03
2022-07-21T16:03
2022-07-21T16:19
специальная военная операция на украине
в мире
донбасс
днр
ситуация в днр и лнр
вооруженные силы украины
пантелеймоновка (горловский район)
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ДОНЕЦК, 21 июл - РИА Новости. Украинские войска за 15 минут обстреляли населенные пункты Пантелеймоновка и Гольмовский в Донецкой Народной Республике снарядами "натовского" калибра 155 миллиметров и ракетами из реактивных систем залпового огня "Град", сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня."Зафиксированы обстрелы со стороны вооруженных формирований Украины по направлениям: 15.20 - населенный пункт Новгородское - населенный пункт Пантелеймоновка: выпущено восемь снарядов калибром 155 миллиметров; 15.35 - населенный пункт Артемовск - населенный пункт Гольмовский: выпущено семь ракет из БМ-21 "Град", - говорится в сообщении в Telegram-канале представительства.Кроме того, отмечается, что с 14.20 по 15.32 украинские войска обстреляли населенные пункты Александровка, Горловка и Донецк, в общей сложности было выпущено 20 мин калибром 120 миллиметров и пять снарядов из танка.Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. Также на Украине была разработана и изготовлена в единственном экземпляре колесная самоходная артиллерийская установка "Богдана" под такой калибр. Ранее США поставили Украине дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска уже использовали их для обстрела городов, включая Донецк, в результате чего гибли мирные жители.
https://ria.ru/20220721/khaymars-1803791357.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, донбасс, днр, ситуация в днр и лнр, вооруженные силы украины, пантелеймоновка (горловский район)
16:03 21.07.2022 (обновлено: 16:19 21.07.2022)
Украинские войска обстреляли Гольмовский и Пантелеймоновку в ДНР
Представительство ДНР: ВСУ выпустили по Гольмовскому и Пантелеймоновке 15 ракет и снарядов