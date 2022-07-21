https://ria.ru/20220721/donbass-1804052234.html
Добровольцы из Камеруна, Франции и США воюют на стороне ДНР под Авдеевкой
Добровольцы из Камеруна, Франции и США воюют на стороне ДНР под Авдеевкой - РИА Новости, 21.07.2022
Добровольцы из Камеруна, Франции и США воюют на стороне ДНР под Авдеевкой
Добровольцы из Камеруна, Франции и США воюют на Авдеевском направлении под Донецком на стороне Донецкой Народной Республики, сообщил РИА Новости заместитель... РИА Новости, 21.07.2022
2022-07-21T15:37
2022-07-21T15:37
2022-07-21T15:37
специальная военная операция на украине
в мире
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днр
ситуация в днр и лнр
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ДОНЕЦК, 21 июл - РИА Новости. Добровольцы из Камеруна, Франции и США воюют на Авдеевском направлении под Донецком на стороне Донецкой Народной Республики, сообщил РИА Новости заместитель командира батальона 9-го полка Народной милиции ДНР с позывным "Хохол"."Вы все знаете и наслышаны о добровольцах из, допустим, Камеруна, добровольцах из, допустим, Франции. Даже из Америки были добровольцы у нас. И воевали. Также на Авдеевском направлении, здесь, были такие, я сам лично видел. Те люди, которые прекрасно понимают, что тут происходит, прекрасно понимают тот обман, который им преподносят, они приходят, видят и понимают, на какой стороне нужно сражаться", - рассказал офицер.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, камерун, франция, сша, днр, ситуация в днр и лнр
Добровольцы из Камеруна, Франции и США воюют на стороне ДНР под Авдеевкой
Офицер Народной милиции: на стороне ДНР воюют добровольцы из Камеруна, Франции и США