https://ria.ru/20220721/donbass-1804052234.html

Добровольцы из Камеруна, Франции и США воюют на стороне ДНР под Авдеевкой

Добровольцы из Камеруна, Франции и США воюют на стороне ДНР под Авдеевкой - РИА Новости, 21.07.2022

Добровольцы из Камеруна, Франции и США воюют на стороне ДНР под Авдеевкой

Добровольцы из Камеруна, Франции и США воюют на Авдеевском направлении под Донецком на стороне Донецкой Народной Республики, сообщил РИА Новости заместитель... РИА Новости, 21.07.2022

2022-07-21T15:37

2022-07-21T15:37

2022-07-21T15:37

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ДОНЕЦК, 21 июл - РИА Новости. Добровольцы из Камеруна, Франции и США воюют на Авдеевском направлении под Донецком на стороне Донецкой Народной Республики, сообщил РИА Новости заместитель командира батальона 9-го полка Народной милиции ДНР с позывным "Хохол"."Вы все знаете и наслышаны о добровольцах из, допустим, Камеруна, добровольцах из, допустим, Франции. Даже из Америки были добровольцы у нас. И воевали. Также на Авдеевском направлении, здесь, были такие, я сам лично видел. Те люди, которые прекрасно понимают, что тут происходит, прекрасно понимают тот обман, который им преподносят, они приходят, видят и понимают, на какой стороне нужно сражаться", - рассказал офицер.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

камерун

франция

сша

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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Ольга Фомченкова

в мире, камерун, франция, сша, днр, ситуация в днр и лнр