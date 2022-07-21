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Украинские войска снова обстреляли поселок Доломитное в ДНР

Украинские войска снова обстреляли поселок Доломитное в ДНР - РИА Новости, 21.07.2022

Украинские войска снова обстреляли поселок Доломитное в ДНР

Украинские войска за 45 минут выпустили по поселку Доломитное, находящемуся к северу от Горловки, три десятка снарядов, сообщается в Telegram-канале... РИА Новости, 21.07.2022

2022-07-21T15:17

2022-07-21T15:17

2022-07-21T16:00

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ДОНЕЦК, 21 июл — РИА Новости. Украинские войска за 45 минут выпустили по поселку Доломитное, находящемуся к северу от Горловки, три десятка снарядов, сообщается в Telegram-канале представительства Донецкой Народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.Так, в 15:50 ВСУ открыли огонь со стороны Николаевки — 15 снарядов калибра 122 миллиметра. Второй обстрел последовал в 14:35 со стороны Артемовска."Выпущено 13 снарядов калибра 155 миллиметров", — говорится в публикации.Это далеко не первые удары по Доломитному за сегодняшний день — до этого поселок обстреляли как минимум шесть раз, в основном из 155-миллиметровой артиллерии, а также из 120-миллиметровых минометов.Украинская армия ведет практически беспрерывные обстрелы городов и сел ДНР и ЛНР, а также наносят удары по освобожденной территории Херсонской, Запорожской и Харьковской областей, в том числе с применением баллистических ракет "Точка-У" и американских РСЗО HIMARS. Жертвами этих атак становятся прежде всего мирные жители.Россия 24 февраля начала военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

https://ria.ru/20220721/khaymars-1803791357.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, украина, донбасс, днр, ситуация в днр и лнр, вооруженные силы украины