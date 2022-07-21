Рейтинг@Mail.ru
Украинские войска снова обстреляли поселок Доломитное в ДНР - РИА Новости, 21.07.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220721/donbass-1804044966.html
Украинские войска снова обстреляли поселок Доломитное в ДНР
Украинские войска снова обстреляли поселок Доломитное в ДНР - РИА Новости, 21.07.2022
Украинские войска снова обстреляли поселок Доломитное в ДНР
Украинские войска за 45 минут выпустили по поселку Доломитное, находящемуся к северу от Горловки, три десятка снарядов, сообщается в Telegram-канале... РИА Новости, 21.07.2022
2022-07-21T15:17
2022-07-21T16:00
специальная военная операция на украине
в мире
украина
донбасс
днр
ситуация в днр и лнр
вооруженные силы украины
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/01/1775781750_0:196:3210:2002_1920x0_80_0_0_faca9d6bd9bfba0748204c3f0a4f1775.jpg
ДОНЕЦК, 21 июл — РИА Новости. Украинские войска за 45 минут выпустили по поселку Доломитное, находящемуся к северу от Горловки, три десятка снарядов, сообщается в Telegram-канале представительства Донецкой Народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.Так, в 15:50 ВСУ открыли огонь со стороны Николаевки — 15 снарядов калибра 122 миллиметра. Второй обстрел последовал в 14:35 со стороны Артемовска."Выпущено 13 снарядов калибра 155 миллиметров", — говорится в публикации.Это далеко не первые удары по Доломитному за сегодняшний день — до этого поселок обстреляли как минимум шесть раз, в основном из 155-миллиметровой артиллерии, а также из 120-миллиметровых минометов.Украинская армия ведет практически беспрерывные обстрелы городов и сел ДНР и ЛНР, а также наносят удары по освобожденной территории Херсонской, Запорожской и Харьковской областей, в том числе с применением баллистических ракет "Точка-У" и американских РСЗО HIMARS. Жертвами этих атак становятся прежде всего мирные жители.Россия 24 февраля начала военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
https://ria.ru/20220721/khaymars-1803791357.html
украина
донбасс
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/01/1775781750_151:0:2882:2048_1920x0_80_0_0_acd8c01f34da12437c94e3848f29933c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, донбасс, днр, ситуация в днр и лнр, вооруженные силы украины
15:17 21.07.2022 (обновлено: 16:00 21.07.2022)
 
Украинские войска снова обстреляли поселок Доломитное в ДНР

Представительство ДНР: украинские войска за 45 минут выпустили по Доломитному 28 снарядов

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкВоеннослужащий демонстрирует осколки боеприпасов в Донбассе
Военнослужащий демонстрирует осколки боеприпасов в Донбассе - РИА Новости, 1920, 21.07.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Военнослужащий демонстрирует осколки боеприпасов в Донбассе. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 21 июл — РИА Новости. Украинские войска за 45 минут выпустили по поселку Доломитное, находящемуся к северу от Горловки, три десятка снарядов, сообщается в Telegram-канале представительства Донецкой Народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
Так, в 15:50 ВСУ открыли огонь со стороны Николаевки — 15 снарядов калибра 122 миллиметра. Второй обстрел последовал в 14:35 со стороны Артемовска.
"Выпущено 13 снарядов калибра 155 миллиметров", — говорится в публикации.
Это далеко не первые удары по Доломитному за сегодняшний день — до этого поселок обстреляли как минимум шесть раз, в основном из 155-миллиметровой артиллерии, а также из 120-миллиметровых минометов.
Американские высокомобильные ракетно-артиллерийские системы HIMARS - РИА Новости, 1920, 21.07.2022
08:00Специальная военная операция на Украине
"Достанет до Крыма и Воронежа". Какое оружие скоро получит Киев
Украинская армия ведет практически беспрерывные обстрелы городов и сел ДНР и ЛНР, а также наносят удары по освобожденной территории Херсонской, Запорожской и Харьковской областей, в том числе с применением баллистических ракет "Точка-У" и американских РСЗО HIMARS. Жертвами этих атак становятся прежде всего мирные жители.
Россия 24 февраля начала военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
13:54Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 21.07.2022
Инфографика
Посмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаДонбассДНРСитуация в ДНР и ЛНРВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала