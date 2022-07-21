15:17 21.07.2022 (обновлено: 16:00 21.07.2022)
Украинские войска снова обстреляли поселок Доломитное в ДНР
Представительство ДНР: украинские войска за 45 минут выпустили по Доломитному 28 снарядов
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкВоеннослужащий демонстрирует осколки боеприпасов в Донбассе
Военнослужащий демонстрирует осколки боеприпасов в Донбассе. Архивное фото
ДОНЕЦК, 21 июл — РИА Новости. Украинские войска за 45 минут выпустили по поселку Доломитное, находящемуся к северу от Горловки, три десятка снарядов, сообщается в Telegram-канале представительства Донецкой Народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
Так, в 15:50 ВСУ открыли огонь со стороны Николаевки — 15 снарядов калибра 122 миллиметра. Второй обстрел последовал в 14:35 со стороны Артемовска.
"Выпущено 13 снарядов калибра 155 миллиметров", — говорится в публикации.
Это далеко не первые удары по Доломитному за сегодняшний день — до этого поселок обстреляли как минимум шесть раз, в основном из 155-миллиметровой артиллерии, а также из 120-миллиметровых минометов.
Украинская армия ведет практически беспрерывные обстрелы городов и сел ДНР и ЛНР, а также наносят удары по освобожденной территории Херсонской, Запорожской и Харьковской областей, в том числе с применением баллистических ракет "Точка-У" и американских РСЗО HIMARS. Жертвами этих атак становятся прежде всего мирные жители.
Россия 24 февраля начала военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.