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Украинские войска обстреляли из артиллерии Доломитное и Ясиноватую - РИА Новости, 21.07.2022
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https://ria.ru/20220721/donbass-1804003900.html
Украинские войска обстреляли из артиллерии Доломитное и Ясиноватую
Украинские войска обстреляли из артиллерии Доломитное и Ясиноватую - РИА Новости, 21.07.2022
Украинские войска обстреляли из артиллерии Доломитное и Ясиноватую
Украинские войска в четверг обстреляли населенные пункты Доломитное и Ясиноватую в Донецкой Народной республике, выпустив по ним 18 снарядов калибром 155... РИА Новости, 21.07.2022
2022-07-21T13:32
2022-07-21T13:32
специальная военная операция на украине
в мире
ясиноватая
донецкая народная республика
украина
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ДОНЕЦК, 21 июл – РИА Новости. Украинские войска в четверг обстреляли населенные пункты Доломитное и Ясиноватую в Донецкой Народной республике, выпустив по ним 18 снарядов калибром 155 миллиметров, сообщает представительство республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня."Зафиксированы обстрелы со стороны вооруженных формирований Украины по направлениям: 11:37 (совпадает с мск) – населенный пункт Артемовск – населенный пункт Доломитное: выпущено 14 снарядов калибром 155 мм; 12:10 – населенный пункт Авдеевка – населенный пункт Ясиноватая: выпущено 4 снаряда калибром 155 мм", - говорится в сообщении в Telegram-канале представительства.Отмечается, что в 11.30 и 11.33 по Доломитному и Новобахмутовке также были выпущены в общей сложности 13 мин калибром 120 миллиметров.Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в ней находится крупнейшая в бывшем СССР железнодорожная станция. К западу от города, который с 2014 года контролируется ДНР, в направлении Авдеевки почти восемь лет проходит линия соприкосновения с боевыми позициями украинских войск.Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. Также на Украине под такой калибр была разработана и изготовлена в единственном экземпляре колесная самоходная артиллерийская установка "Богдана". Ранее США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска уже использовали их для обстрела городов, включая Донецк, в результате чего гибли мирные жители.
https://ria.ru/20220721/khaymars-1803791357.html
ясиноватая
донецкая народная республика
украина
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в мире, ясиноватая, донецкая народная республика, украина
13:32 21.07.2022
 
Украинские войска обстреляли из артиллерии Доломитное и Ясиноватую

Представительство ДНР: ВСУ обстреляли Доломитное и Ясиноватую снарядами натовского калибра

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкМужчина демонстрирует осколки 155-мм снаряда в Донбассе
Мужчина демонстрирует осколки 155-мм снаряда в Донбассе - РИА Новости, 1920, 21.07.2022
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Мужчина демонстрирует осколки 155-мм снаряда в Донбассе. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 21 июл – РИА Новости. Украинские войска в четверг обстреляли населенные пункты Доломитное и Ясиноватую в Донецкой Народной республике, выпустив по ним 18 снарядов калибром 155 миллиметров, сообщает представительство республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
"Зафиксированы обстрелы со стороны вооруженных формирований Украины по направлениям: 11:37 (совпадает с мск) – населенный пункт Артемовск – населенный пункт Доломитное: выпущено 14 снарядов калибром 155 мм; 12:10 – населенный пункт Авдеевка – населенный пункт Ясиноватая: выпущено 4 снаряда калибром 155 мм", - говорится в сообщении в Telegram-канале представительства.
Отмечается, что в 11.30 и 11.33 по Доломитному и Новобахмутовке также были выпущены в общей сложности 13 мин калибром 120 миллиметров.
Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в ней находится крупнейшая в бывшем СССР железнодорожная станция. К западу от города, который с 2014 года контролируется ДНР, в направлении Авдеевки почти восемь лет проходит линия соприкосновения с боевыми позициями украинских войск.
Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. Также на Украине под такой калибр была разработана и изготовлена в единственном экземпляре колесная самоходная артиллерийская установка "Богдана". Ранее США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска уже использовали их для обстрела городов, включая Донецк, в результате чего гибли мирные жители.
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