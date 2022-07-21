Украинские войска обстреляли из артиллерии Доломитное и Ясиноватую
Представительство ДНР: ВСУ обстреляли Доломитное и Ясиноватую снарядами натовского калибра
© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкМужчина демонстрирует осколки 155-мм снаряда в Донбассе
Мужчина демонстрирует осколки 155-мм снаряда в Донбассе. Архивное фото
ДОНЕЦК, 21 июл – РИА Новости. Украинские войска в четверг обстреляли населенные пункты Доломитное и Ясиноватую в Донецкой Народной республике, выпустив по ним 18 снарядов калибром 155 миллиметров, сообщает представительство республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
"Зафиксированы обстрелы со стороны вооруженных формирований Украины по направлениям: 11:37 (совпадает с мск) – населенный пункт Артемовск – населенный пункт Доломитное: выпущено 14 снарядов калибром 155 мм; 12:10 – населенный пункт Авдеевка – населенный пункт Ясиноватая: выпущено 4 снаряда калибром 155 мм", - говорится в сообщении в Telegram-канале представительства.
Отмечается, что в 11.30 и 11.33 по Доломитному и Новобахмутовке также были выпущены в общей сложности 13 мин калибром 120 миллиметров.
Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в ней находится крупнейшая в бывшем СССР железнодорожная станция. К западу от города, который с 2014 года контролируется ДНР, в направлении Авдеевки почти восемь лет проходит линия соприкосновения с боевыми позициями украинских войск.
Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. Также на Украине под такой калибр была разработана и изготовлена в единственном экземпляре колесная самоходная артиллерийская установка "Богдана". Ранее США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска уже использовали их для обстрела городов, включая Донецк, в результате чего гибли мирные жители.