https://ria.ru/20220721/donbass-1804003900.html

Украинские войска обстреляли из артиллерии Доломитное и Ясиноватую

Украинские войска обстреляли из артиллерии Доломитное и Ясиноватую - РИА Новости, 21.07.2022

Украинские войска обстреляли из артиллерии Доломитное и Ясиноватую

Украинские войска в четверг обстреляли населенные пункты Доломитное и Ясиноватую в Донецкой Народной республике, выпустив по ним 18 снарядов калибром 155... РИА Новости, 21.07.2022

2022-07-21T13:32

2022-07-21T13:32

2022-07-21T13:32

специальная военная операция на украине

в мире

ясиноватая

донецкая народная республика

украина

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ДОНЕЦК, 21 июл – РИА Новости. Украинские войска в четверг обстреляли населенные пункты Доломитное и Ясиноватую в Донецкой Народной республике, выпустив по ним 18 снарядов калибром 155 миллиметров, сообщает представительство республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня."Зафиксированы обстрелы со стороны вооруженных формирований Украины по направлениям: 11:37 (совпадает с мск) – населенный пункт Артемовск – населенный пункт Доломитное: выпущено 14 снарядов калибром 155 мм; 12:10 – населенный пункт Авдеевка – населенный пункт Ясиноватая: выпущено 4 снаряда калибром 155 мм", - говорится в сообщении в Telegram-канале представительства.Отмечается, что в 11.30 и 11.33 по Доломитному и Новобахмутовке также были выпущены в общей сложности 13 мин калибром 120 миллиметров.Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в ней находится крупнейшая в бывшем СССР железнодорожная станция. К западу от города, который с 2014 года контролируется ДНР, в направлении Авдеевки почти восемь лет проходит линия соприкосновения с боевыми позициями украинских войск.Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. Также на Украине под такой калибр была разработана и изготовлена в единственном экземпляре колесная самоходная артиллерийская установка "Богдана". Ранее США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска уже использовали их для обстрела городов, включая Донецк, в результате чего гибли мирные жители.

https://ria.ru/20220721/khaymars-1803791357.html

ясиноватая

донецкая народная республика

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, ясиноватая, донецкая народная республика, украина