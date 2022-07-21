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Украинские войска обстреляли Доломитное в ДНР снарядами натовского калибра
Украинские войска обстреляли Доломитное в ДНР снарядами натовского калибра - РИА Новости, 21.07.2022
Украинские войска обстреляли Доломитное в ДНР снарядами натовского калибра
Украинские войска обстреляли поселок Доломитное в Донецкой Народной Республике, выпущено 7 снарядов натовского калибра 155 миллиметров, сообщает... РИА Новости, 21.07.2022
2022-07-21T09:47
2022-07-21T09:47
2022-07-21T10:09
специальная военная операция на украине
в мире
донбасс
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 21 июл – РИА Новости. Украинские войска обстреляли поселок Доломитное в Донецкой Народной Республике, выпущено 7 снарядов натовского калибра 155 миллиметров, сообщает представительство республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня."Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 09.00 (совпадает с мск) - населенный пункт Артемовск – населенный пункт Доломитное: выпущено 7 снарядов калибром 155 мм", - говорится в сообщении в Telegram-канале представительства.Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. Также на Украине под такой калибр была разработана и изготовлена в единственном экземпляре колесная самоходная артиллерийская установка "Богдана". Ранее США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска уже использовали их для обстрела городов, включая Донецк, в результате чего гибли мирные жители.
https://ria.ru/20220721/khaymars-1803791357.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, донбасс, вооруженные силы украины
09:47 21.07.2022 (обновлено: 10:09 21.07.2022)
Украинские войска обстреляли Доломитное в ДНР снарядами натовского калибра
Представительство ДНР: ВСУ выпустили семь снарядов калибра 155 миллиметров по Доломитному