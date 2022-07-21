https://ria.ru/20220721/donbass-1803941157.html

Украинские войска обстреляли Ясиноватую, Долю и Доломитное в ДНР

Украинские войска обстреляли Ясиноватую, Долю и Доломитное в ДНР - РИА Новости, 21.07.2022

Украинские войска обстреляли Ясиноватую, Долю и Доломитное в ДНР

Украинские войска за час выпустили пять ракет из "Града" по Ясиноватой, пять снарядов калибром 152 мм по Доле и пять снарядов калибром 155 мм по Доломитному,... РИА Новости, 21.07.2022

2022-07-21T09:13

2022-07-21T09:13

2022-07-21T09:13

специальная военная операция на украине

в мире

донецкая народная республика

украина

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ДОНЕЦК, 21 июл - РИА Новости. Украинские войска за час выпустили пять ракет из "Града" по Ясиноватой, пять снарядов калибром 152 мм по Доле и пять снарядов калибром 155 мм по Доломитному, сообщает представительство Донецкой Народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлениям: 07.30 - н.п. Новомихайловка - н.п. Доля: выпущено 5 снарядов калибром 152 мм; 08.25 - н.п. Артемовск - н.п. Доломитное: выпущено 5 снарядов калибром 155 мм; 08.35 - н.п. Авдеевка - н.п. Ясиноватая: выпущено 5 ракет из БМ-21 "Град", - говорится в заявлении, опубликованном в Telegram-канале представительства.Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в ней находится крупнейшая в бывшем СССР железнодорожная станция. К западу от города, который с 2014 года контролируется ДНР, в направлении Авдеевки почти восемь лет проходит линия соприкосновения с боевыми позициями украинских войск.

https://ria.ru/20220721/khaymars-1803791357.html

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, донецкая народная республика, украина