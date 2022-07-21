https://ria.ru/20220721/dolomitnoe-1803929429.html

Украинские войска обстреляли Доломитное из артиллерии натовского калибра

Украинские войска обстреляли Доломитное из артиллерии натовского калибра - РИА Новости, 21.07.2022

Украинские войска обстреляли Доломитное из артиллерии натовского калибра

Украинские войска в 06.05 выпустили 10 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по Доломитному в ДНР, сообщили в представительстве ДНР в СЦКК."После 06.00... РИА Новости, 21.07.2022

2022-07-21T07:14

2022-07-21T07:14

2022-07-21T08:24

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МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Украинские войска в 06.05 выпустили 10 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по Доломитному в ДНР, сообщили в представительстве ДНР в СЦКК."После 06.00 зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 06.05 - н.п. Николаевка-2 - н.п. Доломитное: выпущено 10 снарядов калибром 155 мм", - говорится в сообщении.Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. Также на Украине под такой калибр была разработана и изготовлена в единственном экземпляре колесная самоходная артиллерийская установка "Богдана". Ранее США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска уже использовали их для обстрела городов, включая Донецк, в результате чего гибли мирные жители.

https://ria.ru/20220721/obstrel-1803928318.html

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Максим Горбачев

в мире, донецкая народная республика, украина