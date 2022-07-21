https://ria.ru/20220721/dolomitnoe-1803929429.html
Украинские войска обстреляли Доломитное из артиллерии натовского калибра
Украинские войска обстреляли Доломитное из артиллерии натовского калибра - РИА Новости, 21.07.2022
Украинские войска обстреляли Доломитное из артиллерии натовского калибра
Украинские войска в 06.05 выпустили 10 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по Доломитному в ДНР, сообщили в представительстве ДНР в СЦКК."После 06.00... РИА Новости, 21.07.2022
2022-07-21T07:14
2022-07-21T07:14
2022-07-21T08:24
специальная военная операция на украине
в мире
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МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Украинские войска в 06.05 выпустили 10 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по Доломитному в ДНР, сообщили в представительстве ДНР в СЦКК."После 06.00 зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 06.05 - н.п. Николаевка-2 - н.п. Доломитное: выпущено 10 снарядов калибром 155 мм", - говорится в сообщении.Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. Также на Украине под такой калибр была разработана и изготовлена в единственном экземпляре колесная самоходная артиллерийская установка "Богдана". Ранее США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска уже использовали их для обстрела городов, включая Донецк, в результате чего гибли мирные жители.
https://ria.ru/20220721/obstrel-1803928318.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, донецкая народная республика, украина
07:14 21.07.2022 (обновлено: 08:24 21.07.2022)
Украинские войска обстреляли Доломитное из артиллерии натовского калибра
Украинские войска выпустили 10 снарядов калибром 155 миллиметров по Доломитному в ДНР