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Документ по "зерновому вопросу" подпишут в Стамбуле в пятницу - РИА Новости, 21.07.2022
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Документ по "зерновому вопросу" подпишут в Стамбуле в пятницу
Документ по "зерновому вопросу" подпишут в Стамбуле в пятницу - РИА Новости, 21.07.2022
Документ по "зерновому вопросу" подпишут в Стамбуле в пятницу
Документ по "зерновому вопросу" будет подписан в Стамбуле в пятницу, в церемонии будет участвовать президент Турции Тайип Эрдоган и генсек ООН Антониу Гутерреш, РИА Новости, 21.07.2022
2022-07-21T20:50
2022-07-21T20:51
в мире
оон
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СТАМБУЛ, 21 июл – РАИ Новости. Документ по "зерновому вопросу" будет подписан в Стамбуле в пятницу, в церемонии будет участвовать президент Турции Тайип Эрдоган и генсек ООН Антониу Гутерреш, сообщили РИА Новости в администрации президента Турции."Церемония состоится в 16:30 в офисе Долмабахче. В ней примут участие президент Эрдоган и генсек ООН", - сообщили в администрации.
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в мире, оон
20:50 21.07.2022 (обновлено: 20:51 21.07.2022)
 
Документ по "зерновому вопросу" подпишут в Стамбуле в пятницу

Администрация Эрдогана: документ по "зерновому вопросу" подпишут в пятницу в Стамбуле

© РИА Новости / Дмитрий МакеевУборка зерновых на освобожденных территориях Запорожской области
Уборка зерновых на освобожденных территориях Запорожской области - РИА Новости, 1920, 21.07.2022
© РИА Новости / Дмитрий Макеев
Уборка зерновых на освобожденных территориях Запорожской области. Архивное фото
Читать ria.ru в
СТАМБУЛ, 21 июл – РАИ Новости. Документ по "зерновому вопросу" будет подписан в Стамбуле в пятницу, в церемонии будет участвовать президент Турции Тайип Эрдоган и генсек ООН Антониу Гутерреш, сообщили РИА Новости в администрации президента Турции.
"Церемония состоится в 16:30 в офисе Долмабахче. В ней примут участие президент Эрдоган и генсек ООН", - сообщили в администрации.
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