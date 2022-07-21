https://ria.ru/20220721/dokument-1804141620.html
Документ по "зерновому вопросу" подпишут в Стамбуле в пятницу
Документ по "зерновому вопросу" подпишут в Стамбуле в пятницу - РИА Новости, 21.07.2022
Документ по "зерновому вопросу" подпишут в Стамбуле в пятницу
Документ по "зерновому вопросу" будет подписан в Стамбуле в пятницу, в церемонии будет участвовать президент Турции Тайип Эрдоган и генсек ООН Антониу Гутерреш, РИА Новости, 21.07.2022
2022-07-21T20:50
2022-07-21T20:50
2022-07-21T20:51
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СТАМБУЛ, 21 июл – РАИ Новости. Документ по "зерновому вопросу" будет подписан в Стамбуле в пятницу, в церемонии будет участвовать президент Турции Тайип Эрдоган и генсек ООН Антониу Гутерреш, сообщили РИА Новости в администрации президента Турции."Церемония состоится в 16:30 в офисе Долмабахче. В ней примут участие президент Эрдоган и генсек ООН", - сообщили в администрации.
https://ria.ru/20220721/zerno-1804065262.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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в мире, оон
20:50 21.07.2022 (обновлено: 20:51 21.07.2022)
Документ по "зерновому вопросу" подпишут в Стамбуле в пятницу
Администрация Эрдогана: документ по "зерновому вопросу" подпишут в пятницу в Стамбуле