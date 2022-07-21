https://ria.ru/20220721/dokument-1804141620.html

Документ по "зерновому вопросу" подпишут в Стамбуле в пятницу

Документ по "зерновому вопросу" подпишут в Стамбуле в пятницу - РИА Новости, 21.07.2022

Документ по "зерновому вопросу" подпишут в Стамбуле в пятницу

Документ по "зерновому вопросу" будет подписан в Стамбуле в пятницу, в церемонии будет участвовать президент Турции Тайип Эрдоган и генсек ООН Антониу Гутерреш, РИА Новости, 21.07.2022

2022-07-21T20:50

2022-07-21T20:50

2022-07-21T20:51

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СТАМБУЛ, 21 июл – РАИ Новости. Документ по "зерновому вопросу" будет подписан в Стамбуле в пятницу, в церемонии будет участвовать президент Турции Тайип Эрдоган и генсек ООН Антониу Гутерреш, сообщили РИА Новости в администрации президента Турции."Церемония состоится в 16:30 в офисе Долмабахче. В ней примут участие президент Эрдоган и генсек ООН", - сообщили в администрации.

https://ria.ru/20220721/zerno-1804065262.html

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

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