ВСУ обстреляли Горловку и Пантелеймоновку
Представительство ДНР: украинские войска обстреляли Горловку и Пантелеймоновку
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкТанк ВСУ на территории комбината "Азовсталь" в Мариуполе
Танк ВСУ на территории комбината "Азовсталь" в Мариуполе. Архивное фото
ДОНЕЦК, 21 июл - РИА Новости. Украинские войска за десять минут обстреляли Горловку и Пантелеймоновку, выпустив в общей сложности 10 снарядов калибром 122 миллиметра, сообщает представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлению: 21.50 (совпадает с мск) – населенный пункт Озаряновка – населенный пункт Горловка (Шахта Румянцева): выпущено шесть снарядов калибром 122 миллиметра; 22.00 – населенный Новгородское – населенный пункт Пантелеймоновка: выпущено четыре снаряда калибром 122 миллиметра", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.
Представительство ДНР в СЦКК ранее в четверг сообщало о 24 обстрелах Горловки со стороны украинских войск, в том числе снарядами "натовского" калибра 155 миллиметров и ракетами из РСЗО "Град". В результате обстрелов Горловки один мирный житель погиб, четыре получили ранения. По Пантелеймоновке войска Украины открыли огонь восемь раз, применяя в том числе снаряды "натовского" калибра 155 миллиметров.
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Горловка - один из крупнейших населенных пунктов ДНР, под контролем республики находится с 2014 года. До начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Наиболее частым обстрелам здесь подвергаются расположенные на окраинах поселок Зайцево и поселки шахт имени Гагарина и "6/7".
Пантелеймоновка находится в 38 километрах от Донецка, примерно на полпути от столицы ДНР до Горловки.