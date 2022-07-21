https://ria.ru/20220721/dnr-1804159476.html

ВСУ обстреляли Горловку и Пантелеймоновку

ВСУ обстреляли Горловку и Пантелеймоновку - РИА Новости, 21.07.2022

ВСУ обстреляли Горловку и Пантелеймоновку

Украинские войска за десять минут обстреляли Горловку и Пантелеймоновку, выпустив в общей сложности 10 снарядов калибром 122 миллиметра, сообщает... РИА Новости, 21.07.2022

2022-07-21T23:42

2022-07-21T23:42

2022-07-21T23:42

специальная военная операция на украине

в мире

справки

горловка

донецкая народная республика

украина

сцкк

стирол

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/0e/1795159225_0:333:3048:2048_1920x0_80_0_0_96da7ff0da3ea4ad1b9a9985ca835fdc.jpg

ДОНЕЦК, 21 июл - РИА Новости. Украинские войска за десять минут обстреляли Горловку и Пантелеймоновку, выпустив в общей сложности 10 снарядов калибром 122 миллиметра, сообщает представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).Представительство ДНР в СЦКК ранее в четверг сообщало о 24 обстрелах Горловки со стороны украинских войск, в том числе снарядами "натовского" калибра 155 миллиметров и ракетами из РСЗО "Град". В результате обстрелов Горловки один мирный житель погиб, четыре получили ранения. По Пантелеймоновке войска Украины открыли огонь восемь раз, применяя в том числе снаряды "натовского" калибра 155 миллиметров.Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Горловка - один из крупнейших населенных пунктов ДНР, под контролем республики находится с 2014 года. До начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Наиболее частым обстрелам здесь подвергаются расположенные на окраинах поселок Зайцево и поселки шахт имени Гагарина и "6/7".Пантелеймоновка находится в 38 километрах от Донецка, примерно на полпути от столицы ДНР до Горловки.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

горловка

донецкая народная республика

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, справки, горловка, донецкая народная республика, украина, сцкк, стирол