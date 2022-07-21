ВСУ выпустили четыре снаряда по Донецку
Представительство ДНР: ВСУ выпустили по Киевскому району Донецка четыре снаряда
© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкВоронка от взрыва перед домом после обстрела ВСУ жилых районов Донецка
Воронка от взрыва перед домом после обстрела ВСУ жилых районов Донецка. Архивное фото
ДОНЕЦК, 21 июл - РИА Новости. Украинские войска в 21.38 мск выпустили по Киевскому району Донецка четыре снаряда "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщает представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
"Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлениям: 21.38 (совпадает с мск) населенный пункт Первомайское - город Донецк (Киевский район): выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.
Спустя две минуты войска Украины открыли огонь по Петровскому району Донецка, выпустив по городу шесть снарядов калибром 152 миллиметра.
Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. Также на Украине под такой калибр была разработана и изготовлена в единственном экземпляре колесная самоходная артиллерийская установка "Богдана". Ранее США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска уже использовали их для обстрела городов, включая Донецк, в результате чего гибли мирные жители.