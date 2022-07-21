https://ria.ru/20220721/dnr-1804157596.html

ВСУ выпустили четыре снаряда по Донецку

ВСУ выпустили четыре снаряда по Донецку - РИА Новости, 21.07.2022

ВСУ выпустили четыре снаряда по Донецку

Украинские войска в 21.38 мск выпустили по Киевскому району Донецка четыре снаряда "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщает представительство Донецкой... РИА Новости, 21.07.2022

2022-07-21T23:19

2022-07-21T23:19

2022-07-21T23:19

специальная военная операция на украине

в мире

донецк (днр)

украина

донецкая народная республика

нато

сцкк

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ДОНЕЦК, 21 июл - РИА Новости. Украинские войска в 21.38 мск выпустили по Киевскому району Донецка четыре снаряда "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщает представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).Спустя две минуты войска Украины открыли огонь по Петровскому району Донецка, выпустив по городу шесть снарядов калибром 152 миллиметра.Представительство ДНР в СЦКК ранее в четверг уже фиксировало обстрел Киевского района Донецка со стороны украинских войск с применением снарядов "натовского" калибра 155 миллиметровАртиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. Также на Украине под такой калибр была разработана и изготовлена в единственном экземпляре колесная самоходная артиллерийская установка "Богдана". Ранее США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска уже использовали их для обстрела городов, включая Донецк, в результате чего гибли мирные жители.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

донецк (днр)

украина

донецкая народная республика

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, донецк (днр), украина, донецкая народная республика, нато, сцкк