https://ria.ru/20220721/dnr-1804152206.html

Украинские боевики выпустили по ДНР 624 боеприпаса за сутки

Украинские боевики выпустили по ДНР 624 боеприпаса за сутки - РИА Новости, 21.07.2022

Украинские боевики выпустили по ДНР 624 боеприпаса за сутки

Украинские войска за четверг выпустили 624 боеприпаса по территории Донецкой Народной Республики, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю РИА Новости, 21.07.2022

2022-07-21T22:31

2022-07-21T22:31

2022-07-21T22:31

специальная военная операция на украине

в мире

ситуация в днр и лнр

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ДОНЕЦК, 21 июл - РИА Новости. Украинские войска за четверг выпустили 624 боеприпаса по территории Донецкой Народной Республики, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."За сегодняшний день по состоянию на 22.00 (совпадает с мск) противник выпустил 624 боеприпаса различного типа включая РСЗО БМ-21 "Град", а также артиллерийские боеприпасы калибром 155, 152 и 122 миллиметра", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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2022

Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, ситуация в днр и лнр