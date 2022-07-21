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Украинские боевики выпустили по ДНР 624 боеприпаса за сутки - РИА Новости, 21.07.2022
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Специальная военная операция на Украине
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Украинские боевики выпустили по ДНР 624 боеприпаса за сутки
Украинские боевики выпустили по ДНР 624 боеприпаса за сутки - РИА Новости, 21.07.2022
Украинские боевики выпустили по ДНР 624 боеприпаса за сутки
Украинские войска за четверг выпустили 624 боеприпаса по территории Донецкой Народной Республики, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю РИА Новости, 21.07.2022
2022-07-21T22:31
2022-07-21T22:31
специальная военная операция на украине
в мире
ситуация в днр и лнр
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ДОНЕЦК, 21 июл - РИА Новости. Украинские войска за четверг выпустили 624 боеприпаса по территории Донецкой Народной Республики, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."За сегодняшний день по состоянию на 22.00 (совпадает с мск) противник выпустил 624 боеприпаса различного типа включая РСЗО БМ-21 "Град", а также артиллерийские боеприпасы калибром 155, 152 и 122 миллиметра", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.
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Евгения Нефедова
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в мире, ситуация в днр и лнр
22:31 21.07.2022
 
Украинские боевики выпустили по ДНР 624 боеприпаса за сутки

Представительство ДНР: украинские войска выпустили по ДНР 624 боеприпаса за сутки

© РИА Новости / Сергей АверинДом в Донецке, в который попал снаряд ВСУ
Дом в Донецке, в который попал снаряд ВСУ - РИА Новости, 1920, 21.07.2022
© РИА Новости / Сергей Аверин
Дом в Донецке, в который попал снаряд ВСУ. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 21 июл - РИА Новости. Украинские войска за четверг выпустили 624 боеприпаса по территории Донецкой Народной Республики, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
"За сегодняшний день по состоянию на 22.00 (совпадает с мск) противник выпустил 624 боеприпаса различного типа включая РСЗО БМ-21 "Град", а также артиллерийские боеприпасы калибром 155, 152 и 122 миллиметра", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня, 17:18Инфографика
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
 
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