ВСУ дважды обстреляли Еленовку
Представительство ДНР: ВСУ обстреляли Еленовку, выпустив в общей сложности восемь снарядов
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкОсколки снарядов, выпущенных ВСУ по Куйбышевскому району Донецка
Осколки снарядов, выпущенных ВСУ по Куйбышевскому району Донецка. Архивное фото
ДОНЕЦК, 21 июл - РИА Новости. Украинские войска в 19.20 мск дважды обстреляли Еленовку, выпустив в общей сложности восемь снарядов калибром 152 миллиметра, сообщает представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлению: 19.20 (совпадает с мск) – населенный пункт Новгородское – населенный пункт Еленовка: выпущено четыре снаряда калибром 152 миллиметра; 19.20 – населенный пункт Новомихайловка – населенный пункт Еленовка: выпущено четыре снаряда калибром 152 миллиметра", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.
Штаб территориальной обороны ДНР также сообщил, что в результате обстрела Еленовки ранение получил мужчина. Пострадавшего госпитализировали.
Представительство ДНР в СЦКК ранее в четверг сообщало о двух обстрелах Еленовки со стороны украинских войск с применением снарядов калибром 152 миллиметра.
Еленовка - поселок городского типа в Волновахском районе ДНР, расположенный приблизительно в 25 километрах от Донецка. Его население составляет порядка 4,5 тысячи человек.