https://ria.ru/20220721/dnr-1804147532.html

ВСУ дважды обстреляли Еленовку

ВСУ дважды обстреляли Еленовку - РИА Новости, 21.07.2022

ВСУ дважды обстреляли Еленовку

Украинские войска в 19.20 мск дважды обстреляли Еленовку, выпустив в общей сложности восемь снарядов калибром 152 миллиметра, сообщает представительство... РИА Новости, 21.07.2022

2022-07-21T21:45

2022-07-21T21:45

2022-07-21T21:45

специальная военная операция на украине

в мире

донецкая народная республика

волновахский район

донецк (днр)

сцкк

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/06/1793390435_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_489a75fe5d695a32416a75a2e5eae495.jpg

ДОНЕЦК, 21 июл - РИА Новости. Украинские войска в 19.20 мск дважды обстреляли Еленовку, выпустив в общей сложности восемь снарядов калибром 152 миллиметра, сообщает представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).Штаб территориальной обороны ДНР также сообщил, что в результате обстрела Еленовки ранение получил мужчина. Пострадавшего госпитализировали.Представительство ДНР в СЦКК ранее в четверг сообщало о двух обстрелах Еленовки со стороны украинских войск с применением снарядов калибром 152 миллиметра.Еленовка - поселок городского типа в Волновахском районе ДНР, расположенный приблизительно в 25 километрах от Донецка. Его население составляет порядка 4,5 тысячи человек.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

донецкая народная республика

волновахский район

донецк (днр)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, донецкая народная республика, волновахский район, донецк (днр), сцкк