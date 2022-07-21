https://ria.ru/20220721/dnr-1804138799.html

ВСУ обстреляли два населенных пункта в ДНР

ВСУ обстреляли два населенных пункта в ДНР - РИА Новости, 21.07.2022

ВСУ обстреляли два населенных пункта в ДНР

Украинские войска обстреляли Доломитное и Пантелеймоновку в Донецкой Народной Республике снарядами "натовского" калибра, сообщает представительство ДНР в... РИА Новости, 21.07.2022

2022-07-21T20:29

2022-07-21T20:29

2022-07-21T20:29

специальная военная операция на украине

в мире

горловка

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ДОНЕЦК, 21 июл - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Доломитное и Пантелеймоновку в Донецкой Народной Республике снарядами "натовского" калибра, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).По данным представительства, с 18.50 по 19.15 украинские войска обстреливали Доломитное (выпущено пять мин калибром 120 миллиметров и пять снарядов калибром 155 мм), Пантелеймоновку (выпущено шесть снарядов калибром 155 миллиметров) и Горловку (выпущено восемь снарядов калибром 122 миллиметра).

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

горловка

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2022

Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, горловка