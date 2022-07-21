https://ria.ru/20220721/dnr-1804138799.html
ВСУ обстреляли два населенных пункта в ДНР
ВСУ обстреляли два населенных пункта в ДНР - РИА Новости, 21.07.2022
ВСУ обстреляли два населенных пункта в ДНР
Украинские войска обстреляли Доломитное и Пантелеймоновку в Донецкой Народной Республике снарядами "натовского" калибра, сообщает представительство ДНР в... РИА Новости, 21.07.2022
2022-07-21T20:29
2022-07-21T20:29
2022-07-21T20:29
специальная военная операция на украине
в мире
горловка
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ДОНЕЦК, 21 июл - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Доломитное и Пантелеймоновку в Донецкой Народной Республике снарядами "натовского" калибра, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).По данным представительства, с 18.50 по 19.15 украинские войска обстреливали Доломитное (выпущено пять мин калибром 120 миллиметров и пять снарядов калибром 155 мм), Пантелеймоновку (выпущено шесть снарядов калибром 155 миллиметров) и Горловку (выпущено восемь снарядов калибром 122 миллиметра).
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
горловка
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, горловка
ВСУ обстреляли два населенных пункта в ДНР
Представительство ДНР: украинские войска обстреляли Доломитное и Пантелеймоновку