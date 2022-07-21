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Украинские военные за сутки выпустили более 470 снарядов по ДНР
Украинские военные за сутки выпустили более 470 снарядов по ДНР - РИА Новости, 21.07.2022
Украинские военные за сутки выпустили более 470 снарядов по ДНР
Народная милиция ДНР сообщила, что украинские войска за текущие сутки выпустили более 470 снарядов, в том числе из реактивных систем залпового огня "Град",... РИА Новости, 21.07.2022
2022-07-21T19:45
2022-07-21T19:45
2022-07-21T19:52
специальная военная операция на украине
в мире
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ДОНЕЦК, 21 июл - РИА Новости. Народная милиция ДНР сообщила, что украинские войска за текущие сутки выпустили более 470 снарядов, в том числе из реактивных систем залпового огня "Град", ствольной артиллерии калибром 155, 152 и 122 миллиметра, по 15 населенным пунктам республики."За текущие сутки, по информации от СЦКК ДНР, противник выпустил более 470 снарядов из реактивных систем залпового огня "Град", ствольной артиллерии калибром 155, 152 и 122 мм, 120 и 82-мм минометов, а также применил неуправляемые авиационные ракеты калибром 80 мм (без использования авиации). Огонь велся по районам 15 населенных пунктов Республики", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.Отмечается, что в результате украинских обстрелов пострадали пять мирных жителей, повреждения получили 25 жилых домов и четыре объекта гражданской инфраструктуры.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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в мире, донецкая народная республика
19:45 21.07.2022 (обновлено: 19:52 21.07.2022)
Украинские военные за сутки выпустили более 470 снарядов по ДНР
ДНР: ВСУ выпустили более 470 снарядов по 15 населенным пунктам республики