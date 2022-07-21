https://ria.ru/20220721/dnr-1804122785.html

Пушилин рассказал о недружественных шагах Украины в отношении Сирии

Пушилин рассказал о недружественных шагах Украины в отношении Сирии - РИА Новости, 21.07.2022

Пушилин рассказал о недружественных шагах Украины в отношении Сирии

Киев предпринимал недружественные шаги в отношении Сирии еще в 2018 году, когда отказался продлевать визы сирийским дипломатам, сообщил глава Донецкой Народной... РИА Новости, 21.07.2022

2022-07-21T19:00

2022-07-21T19:00

2022-07-21T19:42

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МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Киев предпринимал недружественные шаги в отношении Сирии еще в 2018 году, когда отказался продлевать визы сирийским дипломатам, сообщил глава Донецкой Народной республики Денис Пушилин.Ранее сообщалось, что Сирийская Арабская Республика решила разорвать дипломатические отношения с Украиной в ответ на аналогичный шаг Киева."Киев по факту уже предпринял недружественные шаги еще в 2018 году, когда отказался продлевать визы сирийским дипломатам. Поэтому здесь все очевидно. Здесь ничего ни у кого не вызывает удивления", - сказал Пушилин в эфире "Россия 24"."Как это может повлиять на решения и позиции других стран? Те страны, которые являются вассалами Соединенных Штатов Америки или Великобритании – они полностью зависимы, и они будут действовать в одной какой-то концепции. Для нас ничего удивительного, они нас не собирались и не собираются признавать. Но есть и ряд других стран, которые видят настоящего виновника всех мировых катаклизмов, и это как раз Соединенные Штаты Америки. А таких стран, которые понимают, видят и осознают - достаточно много, поэтому действия Украины (против Сирии - ред.) на их мнение и позиции никак не повлияют", - уточнил Пушилин, добавив, что ДНР будет выстраивать с Сирией "дружеские, теплые и взаимовыгодные отношения", в том числе в экономических сферах.Сирийский МИД ранее проинформировал, что страна решила признать независимость Донецкой и Луганской Народных республик. После этого МИД Украины заявил о разрыве дипотношений с Сирией без разрыва консульских отношений. В ведомстве заявили, что рассматривают решение Сирии признать ДНР и ЛНР как недружественный шаг, посягательство на территориальную целостность Украины. В МИД Украины также заявили, что Киев в ответ на решение Дамаска признать ДНР И ЛНР начинает процедуру введения торгового эмбарго и санкций в отношении юридических и физических лиц Сирии.

https://ria.ru/20220720/siriya-1803618456.html

https://ria.ru/20220529/koridor-1791550936.html

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