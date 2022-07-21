Рейтинг@Mail.ru
Пушилин рассказал о недружественных шагах Украины в отношении Сирии - РИА Новости, 21.07.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220721/dnr-1804122785.html
Пушилин рассказал о недружественных шагах Украины в отношении Сирии
Пушилин рассказал о недружественных шагах Украины в отношении Сирии - РИА Новости, 21.07.2022
Пушилин рассказал о недружественных шагах Украины в отношении Сирии
Киев предпринимал недружественные шаги в отношении Сирии еще в 2018 году, когда отказался продлевать визы сирийским дипломатам, сообщил глава Донецкой Народной... РИА Новости, 21.07.2022
2022-07-21T19:00
2022-07-21T19:42
в мире
сирия
украина
киев
мид украины
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/12/1789214432_0:51:3160:1828_1920x0_80_0_0_1ec09f52e9ab9732a925e9249c5cf0c1.jpg
МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Киев предпринимал недружественные шаги в отношении Сирии еще в 2018 году, когда отказался продлевать визы сирийским дипломатам, сообщил глава Донецкой Народной республики Денис Пушилин.Ранее сообщалось, что Сирийская Арабская Республика решила разорвать дипломатические отношения с Украиной в ответ на аналогичный шаг Киева."Киев по факту уже предпринял недружественные шаги еще в 2018 году, когда отказался продлевать визы сирийским дипломатам. Поэтому здесь все очевидно. Здесь ничего ни у кого не вызывает удивления", - сказал Пушилин в эфире "Россия 24"."Как это может повлиять на решения и позиции других стран? Те страны, которые являются вассалами Соединенных Штатов Америки или Великобритании – они полностью зависимы, и они будут действовать в одной какой-то концепции. Для нас ничего удивительного, они нас не собирались и не собираются признавать. Но есть и ряд других стран, которые видят настоящего виновника всех мировых катаклизмов, и это как раз Соединенные Штаты Америки. А таких стран, которые понимают, видят и осознают - достаточно много, поэтому действия Украины (против Сирии - ред.) на их мнение и позиции никак не повлияют", - уточнил Пушилин, добавив, что ДНР будет выстраивать с Сирией "дружеские, теплые и взаимовыгодные отношения", в том числе в экономических сферах.Сирийский МИД ранее проинформировал, что страна решила признать независимость Донецкой и Луганской Народных республик. После этого МИД Украины заявил о разрыве дипотношений с Сирией без разрыва консульских отношений. В ведомстве заявили, что рассматривают решение Сирии признать ДНР и ЛНР как недружественный шаг, посягательство на территориальную целостность Украины. В МИД Украины также заявили, что Киев в ответ на решение Дамаска признать ДНР И ЛНР начинает процедуру введения торгового эмбарго и санкций в отношении юридических и физических лиц Сирии.
https://ria.ru/20220720/siriya-1803618456.html
https://ria.ru/20220529/koridor-1791550936.html
сирия
украина
киев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/12/1789214432_501:0:3159:1994_1920x0_80_0_0_6bef8e3f2ec676c0cb07fe7bab26874c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сирия, украина, киев, мид украины
19:00 21.07.2022 (обновлено: 19:42 21.07.2022)
 
Пушилин рассказал о недружественных шагах Украины в отношении Сирии

Глава ДНР Пушилин: Киев предпринял недружественные шаги в отношении Сирии еще в 2018 году

© РИА Новости / Сергей Батурин / Перейти в фотобанкГлава Донецкой народной республики Денис Пушилин отвечает на вопросы журналистов на брифинге в Мариуполе
Глава Донецкой народной республики Денис Пушилин отвечает на вопросы журналистов на брифинге в Мариуполе - РИА Новости, 1920, 21.07.2022
© РИА Новости / Сергей Батурин
Перейти в фотобанк
Глава Донецкой народной республики Денис Пушилин отвечает на вопросы журналистов на брифинге в Мариуполе. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Киев предпринимал недружественные шаги в отношении Сирии еще в 2018 году, когда отказался продлевать визы сирийским дипломатам, сообщил глава Донецкой Народной республики Денис Пушилин.
Ранее сообщалось, что Сирийская Арабская Республика решила разорвать дипломатические отношения с Украиной в ответ на аналогичный шаг Киева.
Вид на Дамаск с горы Касьюн - РИА Новости, 1920, 20.07.2022
20 июля, 08:52
Сирия решила разорвать дипотношения с Украиной, сообщили СМИ
"Киев по факту уже предпринял недружественные шаги еще в 2018 году, когда отказался продлевать визы сирийским дипломатам. Поэтому здесь все очевидно. Здесь ничего ни у кого не вызывает удивления", - сказал Пушилин в эфире "Россия 24".
"Как это может повлиять на решения и позиции других стран? Те страны, которые являются вассалами Соединенных Штатов Америки или Великобритании – они полностью зависимы, и они будут действовать в одной какой-то концепции. Для нас ничего удивительного, они нас не собирались и не собираются признавать. Но есть и ряд других стран, которые видят настоящего виновника всех мировых катаклизмов, и это как раз Соединенные Штаты Америки. А таких стран, которые понимают, видят и осознают - достаточно много, поэтому действия Украины (против Сирии - ред.) на их мнение и позиции никак не повлияют", - уточнил Пушилин, добавив, что ДНР будет выстраивать с Сирией "дружеские, теплые и взаимовыгодные отношения", в том числе в экономических сферах.
Сирийский МИД ранее проинформировал, что страна решила признать независимость Донецкой и Луганской Народных республик. После этого МИД Украины заявил о разрыве дипотношений с Сирией без разрыва консульских отношений. В ведомстве заявили, что рассматривают решение Сирии признать ДНР и ЛНР как недружественный шаг, посягательство на территориальную целостность Украины. В МИД Украины также заявили, что Киев в ответ на решение Дамаска признать ДНР И ЛНР начинает процедуру введения торгового эмбарго и санкций в отношении юридических и физических лиц Сирии.
Гуманитарный коридор Абу-Духур в провинции Идлиб - РИА Новости, 1920, 29.05.2022
29 мая, 15:06
СМИ: Россия может использовать гумкоридор в Сирии для уступок по Украине
 
В миреСирияУкраинаКиевМИД Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала