Ситуация на освобожденных территориях ДНР меняется в лучшую сторону
Председатель НС Бидевка заявил об улучшении ситуации на освобожденных территориях ДНР
© Фото предоставлено пресс-службой парламента ДНРПредседатель Народного совета ДНР Владимир Бидёвка
© Фото предоставлено пресс-службой парламента ДНР
Председатель Народного совета ДНР Владимир Бидёвка. Архивное фото
ДОНЕЦК, 21 июл – РИА Новости. Председатель Народного совета Донецкой Народной республики Владимир Бидевка сообщил РИА Новости, что социальная ситуация на территории ДНР на данный момент непростая, но меняется в лучшую сторону.
"Считаю, что социальная ситуация непростая, но, по сути дела, там она и не может быть другой, потому что по освобожденным территориям прошла война. Но в то же самое время лично меня радует то, что она не статична, динамична и изменяется в лучшую сторону", - сказал Бидевка.
В ходе спецоперации ВС РФ совместно с силами Донецкой Народной республики освободили значительную часть территории ДНР, в частности освобождены Волноваха, стратегически важный райцентр к югу от Донецка, Мариуполь, крупнейший город на побережье Азовского моря, и Святогорск, в котором располагается крупный православный монастырь в статусе лавры.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
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