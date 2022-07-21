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В ДНР заявили об улучшении тактических навыков бойцов Народной милиции - РИА Новости, 21.07.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220721/dnr-1804044615.html
В ДНР заявили об улучшении тактических навыков бойцов Народной милиции
В ДНР заявили об улучшении тактических навыков бойцов Народной милиции - РИА Новости, 21.07.2022
В ДНР заявили об улучшении тактических навыков бойцов Народной милиции
Тактика Народной Милиции Донецкой Народной республики с момента начала российской специальной военной операции на Украине была серьезно усовершенствована,... РИА Новости, 21.07.2022
2022-07-21T15:17
2022-07-21T15:28
специальная военная операция на украине
в мире
донецкая народная республика
вооруженные силы рф
владимир путин
украина
россия
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ДОНЕЦК, 21 июл - РИА Новости. Тактика Народной Милиции Донецкой Народной республики с момента начала российской специальной военной операции на Украине была серьезно усовершенствована, сообщил РИА Новости командир батареи 9 полка НМ ДНР с позывным "Гром"."Безусловно, боевой дух и выучка возросли. Опыт этот нигде не почерпнешь, ни из каких книг или методичек. То, что мы делаем сейчас - мы каждый раз пересматриваем тактику действий. И довольно успешно потом действуем. А дух наш не сломить никогда. Потому что мы знаем, что мы делаем. Мы знаем, мы понимаем, и с нами Бог! Это самое главное", - заявил офицер Народной милиции.В ходе спецоперации ВС РФ совместно с силами Донецкой Народной республики освободили значительную часть территории ДНР, в частности освобождены Волноваха, стратегически важный райцентр к югу от Донецка, Мариуполь, крупнейший город на побережье Азовского моря, и Святогорск, в котором располагается крупный православный монастырь в статусе лавры.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
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в мире, донецкая народная республика, вооруженные силы рф, владимир путин, украина, россия
15:17 21.07.2022 (обновлено: 15:28 21.07.2022)
 
В ДНР заявили об улучшении тактических навыков бойцов Народной милиции

Боец ДНР: тактические навыки военных Народной милиции с начала спецоперации улучшились

© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкВоеннослужащие ДНР
Военнослужащие ДНР - РИА Новости, 1920, 21.07.2022
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Военнослужащие ДНР . Архивное фото
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ДОНЕЦК, 21 июл - РИА Новости. Тактика Народной Милиции Донецкой Народной республики с момента начала российской специальной военной операции на Украине была серьезно усовершенствована, сообщил РИА Новости командир батареи 9 полка НМ ДНР с позывным "Гром".
"Безусловно, боевой дух и выучка возросли. Опыт этот нигде не почерпнешь, ни из каких книг или методичек. То, что мы делаем сейчас - мы каждый раз пересматриваем тактику действий. И довольно успешно потом действуем. А дух наш не сломить никогда. Потому что мы знаем, что мы делаем. Мы знаем, мы понимаем, и с нами Бог! Это самое главное", - заявил офицер Народной милиции.
В ходе спецоперации ВС РФ совместно с силами Донецкой Народной республики освободили значительную часть территории ДНР, в частности освобождены Волноваха, стратегически важный райцентр к югу от Донецка, Мариуполь, крупнейший город на побережье Азовского моря, и Святогорск, в котором располагается крупный православный монастырь в статусе лавры.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня, 17:18Инфографика
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы РФВладимир ПутинУкраинаРоссия
 
 
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