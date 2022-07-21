https://ria.ru/20220721/dnr-1804044615.html

В ДНР заявили об улучшении тактических навыков бойцов Народной милиции

В ДНР заявили об улучшении тактических навыков бойцов Народной милиции - РИА Новости, 21.07.2022

В ДНР заявили об улучшении тактических навыков бойцов Народной милиции

Тактика Народной Милиции Донецкой Народной республики с момента начала российской специальной военной операции на Украине была серьезно усовершенствована,... РИА Новости, 21.07.2022

2022-07-21T15:17

2022-07-21T15:17

2022-07-21T15:28

специальная военная операция на украине

в мире

донецкая народная республика

вооруженные силы рф

владимир путин

украина

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/13/1803478196_0:0:3137:1764_1920x0_80_0_0_b7158ad5e85e1094b4d6c49b15527b67.jpg

ДОНЕЦК, 21 июл - РИА Новости. Тактика Народной Милиции Донецкой Народной республики с момента начала российской специальной военной операции на Украине была серьезно усовершенствована, сообщил РИА Новости командир батареи 9 полка НМ ДНР с позывным "Гром"."Безусловно, боевой дух и выучка возросли. Опыт этот нигде не почерпнешь, ни из каких книг или методичек. То, что мы делаем сейчас - мы каждый раз пересматриваем тактику действий. И довольно успешно потом действуем. А дух наш не сломить никогда. Потому что мы знаем, что мы делаем. Мы знаем, мы понимаем, и с нами Бог! Это самое главное", - заявил офицер Народной милиции.В ходе спецоперации ВС РФ совместно с силами Донецкой Народной республики освободили значительную часть территории ДНР, в частности освобождены Волноваха, стратегически важный райцентр к югу от Донецка, Мариуполь, крупнейший город на побережье Азовского моря, и Святогорск, в котором располагается крупный православный монастырь в статусе лавры.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

донецкая народная республика

украина

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, донецкая народная республика, вооруженные силы рф, владимир путин, украина, россия