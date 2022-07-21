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Союзные силы в ДНР за сутки уничтожили 20 украинских военных
Союзные силы в ДНР за сутки уничтожили 20 украинских военных - РИА Новости, 21.07.2022
Союзные силы в ДНР за сутки уничтожили 20 украинских военных
Народная милиция Донецкой Народной Республики сообщила об уничтожении за сутки 20 украинских военных, одного бронетранспортера, а также подавлении двух огневых... РИА Новости, 21.07.2022
2022-07-21T11:11
2022-07-21T11:11
2022-07-21T11:11
специальная военная операция на украине
в мире
донецкая народная республика
россия
ситуация в днр и лнр
украина
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 21 июл - РИА Новости. Народная милиция Донецкой Народной Республики сообщила об уничтожении за сутки 20 украинских военных, одного бронетранспортера, а также подавлении двух огневых точек в районе населенного пункта Красногоровка."Совместными действиями военнослужащих Донецкой Народной Республики и Вооруженных Сил Российской Федерации уничтожено следующее вражеское вооружение и военная техника: две единицы автомобильной техники, один бронетранспортер и двадцать человек личного состава. Подавлены две огневые точки противника в районе н.п. Красногоровка", - говорится в заявлении, опубликованном в Telegram-канале Народной милиции.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, донецкая народная республика, россия, ситуация в днр и лнр, украина, вооруженные силы украины
Союзные силы в ДНР за сутки уничтожили 20 украинских военных
Народная милиция ДНР оценила потери противника за сутки в 20 человек и один БТР