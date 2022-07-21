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Союзные силы в ДНР за сутки уничтожили 20 украинских военных

Союзные силы в ДНР за сутки уничтожили 20 украинских военных - РИА Новости, 21.07.2022

Союзные силы в ДНР за сутки уничтожили 20 украинских военных

Народная милиция Донецкой Народной Республики сообщила об уничтожении за сутки 20 украинских военных, одного бронетранспортера, а также подавлении двух огневых... РИА Новости, 21.07.2022

2022-07-21T11:11

2022-07-21T11:11

2022-07-21T11:11

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ДОНЕЦК, 21 июл - РИА Новости. Народная милиция Донецкой Народной Республики сообщила об уничтожении за сутки 20 украинских военных, одного бронетранспортера, а также подавлении двух огневых точек в районе населенного пункта Красногоровка."Совместными действиями военнослужащих Донецкой Народной Республики и Вооруженных Сил Российской Федерации уничтожено следующее вражеское вооружение и военная техника: две единицы автомобильной техники, один бронетранспортер и двадцать человек личного состава. Подавлены две огневые точки противника в районе н.п. Красногоровка", - говорится в заявлении, опубликованном в Telegram-канале Народной милиции.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, донецкая народная республика, россия, ситуация в днр и лнр, украина, вооруженные силы украины