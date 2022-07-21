https://ria.ru/20220721/dizel-1803975306.html

Польша поможет Украине с поставкой дизельного топлива

Польша поможет Украине с поставкой дизельного топлива - РИА Новости, 21.07.2022

Польша поможет Украине с поставкой дизельного топлива

Польская нефтеперерабатывающая компания PKN Orlen и компания "Укрзализниця" ("Украинские железные дороги") обеспечат системные поставки дизтоплива для Украины в РИА Новости, 21.07.2022

2022-07-21T12:05

2022-07-21T12:05

2022-07-21T12:05

экономика

украина

польша

pkn orlen

укрзализныця

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МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Польская нефтеперерабатывающая компания PKN Orlen и компания "Укрзализниця" ("Украинские железные дороги") обеспечат системные поставки дизтоплива для Украины в долгосрочной перспективе, заявил министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков в четверг."Мы понимаем, что решить проблему нехватки горючего исключительно силами бизнеса очень сложно. Уже есть договоренности о долгосрочном сотрудничестве с польской компанией PKN Orlen, одной из крупнейших нефтеперерабатывающих компаний в Восточной Европе... Речь идет как о системных, так и об оперативных поставках горючего", - приводит слова Кубракова пресс-служба в Telegram.Министр отметил, что таким образом планируется улучшить ситуацию с нехваткой топлива и уменьшить цены на дизель на АЗС. По его словам, чтобы преодолеть топливный кризис, в мае министерства инфраструктуры Украины и Польши договорились об отмене разрешений для всех перевозчиков, осуществляющих международные перевозки топлива.PKN Orlen еще в феврале заявляла, что будет поставлять нефтепродукты на Украину со своего литовского НПЗ через территорию Польши альтернативным путем - в обход Белоруссии - после решения Минска запретить транзит нефтепродуктов и удобрений из Литвы.После начала спецоперации РФ на Украине многие покупатели опасаются приобретать российскую нефть из-за введенных санкций против страны, а также возможных новых ограничений США, Великобритании и ЕС против России. Между тем, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что выпадающие заявки на поставки нефти в европейские страны будут замещаться экспортом на восток.

https://ria.ru/20220718/neft-1803315993.html

https://ria.ru/20220530/toplivo-1791712633.html

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экономика, украина, польша, pkn orlen, укрзализныця