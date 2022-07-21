Польша поможет Украине с поставкой дизельного топлива
Польская PKN Orlen и "Укрзализниця" организуют поставки дизтоплива для Украины
Дизельное топливо. Архивное фото
МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Польская нефтеперерабатывающая компания PKN Orlen и компания "Укрзализниця" ("Украинские железные дороги") обеспечат системные поставки дизтоплива для Украины в долгосрочной перспективе, заявил министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков в четверг.
"Мы понимаем, что решить проблему нехватки горючего исключительно силами бизнеса очень сложно. Уже есть договоренности о долгосрочном сотрудничестве с польской компанией PKN Orlen, одной из крупнейших нефтеперерабатывающих компаний в Восточной Европе... Речь идет как о системных, так и об оперативных поставках горючего", - приводит слова Кубракова пресс-служба в Telegram.
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Министр отметил, что таким образом планируется улучшить ситуацию с нехваткой топлива и уменьшить цены на дизель на АЗС. По его словам, чтобы преодолеть топливный кризис, в мае министерства инфраструктуры Украины и Польши договорились об отмене разрешений для всех перевозчиков, осуществляющих международные перевозки топлива.
PKN Orlen еще в феврале заявляла, что будет поставлять нефтепродукты на Украину со своего литовского НПЗ через территорию Польши альтернативным путем - в обход Белоруссии - после решения Минска запретить транзит нефтепродуктов и удобрений из Литвы.
После начала спецоперации РФ на Украине многие покупатели опасаются приобретать российскую нефть из-за введенных санкций против страны, а также возможных новых ограничений США, Великобритании и ЕС против России. Между тем, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что выпадающие заявки на поставки нефти в европейские страны будут замещаться экспортом на восток.