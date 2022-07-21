05:02 21.07.2022 (обновлено: 14:54 21.07.2022)
СК даст правовую оценку словам новосибирского депутата о погибших военных
Глава СК Бастрыкин поручил проверить слова новосибирского депутата о погибших военных
© Фото : пресс-служба совета депутатов города Новосибирска / Никита МаньшинДепутат горсовета Новосибирска Хельга Пирогова
Депутат горсовета Новосибирска Хельга Пирогова. Архивное фото
НОВОСИБИРСК, 21 июл — РИА Новости. Новосибирские следователи дадут правовую оценку высказываниям депутата горсовета Новосибирска Хельги Пироговой о погибших участниках спецоперации на Украине, сообщает СК России.
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин дал такое поручение после обращения к нему группы муниципальных и областных депутатов.
"Глава ведомства поручил следователям изучить все доводы в рамках процессуальной проверки и доложить о ее результатах", — говорится в публикации.
Речь идет о реакции Пироговой на один из материалов в СМИ, в котором описывается, как родные погибших российских солдат благодарят власти за достойную организацию их похорон. В посте в Twitter депутат неуважительно высказалась о погибших. Губернатор Новосибирской области Андрей Травников назвал поступок Пироговой "циничной выходкой", а первый вице-спикер регионального заксобрания Андрей Панферов призвал наказать ее.
Хельга Пирогова — независимый депутат и не входит ни в одно депутатское объединение. Избиралась в горсовет Новосибирска в составе так называемой Коалиции "Новосибирск 2020".