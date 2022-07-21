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СК даст правовую оценку словам новосибирского депутата о погибших военных - РИА Новости, 21.07.2022
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СК даст правовую оценку словам новосибирского депутата о погибших военных
СК даст правовую оценку словам новосибирского депутата о погибших военных - РИА Новости, 21.07.2022
СК даст правовую оценку словам новосибирского депутата о погибших военных
Новосибирские следователи дадут правовую оценку высказываниям депутата горсовета Новосибирска Хельги Пироговой о погибших участниках спецоперации на Украине,... РИА Новости, 21.07.2022
2022-07-21T05:02
2022-07-21T14:54
новосибирск
россия
происшествия
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НОВОСИБИРСК, 21 июл — РИА Новости. Новосибирские следователи дадут правовую оценку высказываниям депутата горсовета Новосибирска Хельги Пироговой о погибших участниках спецоперации на Украине, сообщает СК России.Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин дал такое поручение после обращения к нему группы муниципальных и областных депутатов.Речь идет о реакции Пироговой на один из материалов в СМИ, в котором описывается, как родные погибших российских солдат благодарят власти за достойную организацию их похорон. В посте в Twitter депутат неуважительно высказалась о погибших. Губернатор Новосибирской области Андрей Травников назвал поступок Пироговой "циничной выходкой", а первый вице-спикер регионального заксобрания Андрей Панферов призвал наказать ее.Хельга Пирогова — независимый депутат и не входит ни в одно депутатское объединение. Избиралась в горсовет Новосибирска в составе так называемой Коалиции "Новосибирск 2020".
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новосибирск, россия, происшествия
05:02 21.07.2022 (обновлено: 14:54 21.07.2022)
 
СК даст правовую оценку словам новосибирского депутата о погибших военных

Глава СК Бастрыкин поручил проверить слова новосибирского депутата о погибших военных

© Фото : пресс-служба совета депутатов города Новосибирска / Никита МаньшинДепутат горсовета Новосибирска Хельга Пирогова
Депутат горсовета Новосибирска Хельга Пирогова - РИА Новости, 1920, 21.07.2022
© Фото : пресс-служба совета депутатов города Новосибирска / Никита Маньшин
Депутат горсовета Новосибирска Хельга Пирогова. Архивное фото
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НОВОСИБИРСК, 21 июл — РИА Новости. Новосибирские следователи дадут правовую оценку высказываниям депутата горсовета Новосибирска Хельги Пироговой о погибших участниках спецоперации на Украине, сообщает СК России.
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин дал такое поручение после обращения к нему группы муниципальных и областных депутатов.

"Глава ведомства поручил следователям изучить все доводы в рамках процессуальной проверки и доложить о ее результатах", — говорится в публикации.

Речь идет о реакции Пироговой на один из материалов в СМИ, в котором описывается, как родные погибших российских солдат благодарят власти за достойную организацию их похорон. В посте в Twitter депутат неуважительно высказалась о погибших. Губернатор Новосибирской области Андрей Травников назвал поступок Пироговой "циничной выходкой", а первый вице-спикер регионального заксобрания Андрей Панферов призвал наказать ее.
Хельга Пирогова — независимый депутат и не входит ни в одно депутатское объединение. Избиралась в горсовет Новосибирска в составе так называемой Коалиции "Новосибирск 2020".
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