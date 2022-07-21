https://ria.ru/20220721/deputat-1803925366.html

СК даст правовую оценку словам новосибирского депутата о погибших военных

СК даст правовую оценку словам новосибирского депутата о погибших военных - РИА Новости, 21.07.2022

СК даст правовую оценку словам новосибирского депутата о погибших военных

Новосибирские следователи дадут правовую оценку высказываниям депутата горсовета Новосибирска Хельги Пироговой о погибших участниках спецоперации на Украине,... РИА Новости, 21.07.2022

2022-07-21T05:02

2022-07-21T05:02

2022-07-21T14:54

новосибирск

россия

происшествия

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НОВОСИБИРСК, 21 июл — РИА Новости. Новосибирские следователи дадут правовую оценку высказываниям депутата горсовета Новосибирска Хельги Пироговой о погибших участниках спецоперации на Украине, сообщает СК России.Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин дал такое поручение после обращения к нему группы муниципальных и областных депутатов.Речь идет о реакции Пироговой на один из материалов в СМИ, в котором описывается, как родные погибших российских солдат благодарят власти за достойную организацию их похорон. В посте в Twitter депутат неуважительно высказалась о погибших. Губернатор Новосибирской области Андрей Травников назвал поступок Пироговой "циничной выходкой", а первый вице-спикер регионального заксобрания Андрей Панферов призвал наказать ее.Хельга Пирогова — независимый депутат и не входит ни в одно депутатское объединение. Избиралась в горсовет Новосибирска в составе так называемой Коалиции "Новосибирск 2020".

https://ria.ru/20220713/feyki-1802304448.html

новосибирск

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Максим Горбачев

новосибирск, россия, происшествия