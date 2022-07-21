https://ria.ru/20220721/demarshi-1803926479.html
Приднестровье опасается демаршей со стороны Молдавии
Приднестровье опасается демаршей со стороны Молдавии - РИА Новости, 21.07.2022
Приднестровье опасается демаршей со стороны Молдавии
Глава МИД непризнанной Приднестровской Молдавской республики Виталий Игнатьев в интервью РИА Новости высказал опасения возможными демаршами со стороны Молдавии... РИА Новости, 21.07.2022
2022-07-21T06:01
2022-07-21T06:01
2022-07-21T06:07
в мире
молдавия
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ТИРАСПОЛЬ, 21 июл - РИА Новости. Глава МИД непризнанной Приднестровской Молдавской республики Виталий Игнатьев в интервью РИА Новости высказал опасения возможными демаршами со стороны Молдавии к 30-летию миротворческой операции.В июле исполняется 30 лет с начала миротворческой операции в Приднестровье. Соглашение о принципах мирного урегулирования вооруженного конфликта было подписано 21 июля 1992 года, а 29 июля в регионе были размещены совместные миротворческие силы.Он отметил, что Кишинев препятствует ротации российских военнослужащих, вовлечённых в миротворческий процесс, отказывается от участия в совместных учениях, создаёт немотивированные сложности в деятельности Объединенной контрольной комиссии (ОКК - коллективный руководящий орган миротворческой операции в Приднестровье).Игнатьев полагает, что число таких негативных тенденций может увеличиться в контексте предстоящего юбилея.Мир в зоне приднестровского конфликта поддерживают совместные миротворческие силы, в которые входят 402 российских военнослужащих, 492 приднестровских, 355 молдавских, а также десять военных наблюдателей от Украины. Службу миротворцы несут на 15 стационарных постах и КПП, которые размещены на ключевых участках зоны безопасности.
https://ria.ru/20220720/moldaviya-1803709280.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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в мире, молдавия
06:01 21.07.2022 (обновлено: 06:07 21.07.2022)
Приднестровье опасается демаршей со стороны Молдавии
Глава МИД Приднестровья Игнатьев заявил о возможности демаршей со стороны Молдавии
ТИРАСПОЛЬ, 21 июл - РИА Новости. Глава МИД непризнанной Приднестровской Молдавской республики Виталий Игнатьев в интервью РИА Новости высказал опасения возможными демаршами со стороны Молдавии к 30-летию миротворческой операции.
В июле исполняется 30 лет с начала миротворческой операции в Приднестровье. Соглашение о принципах мирного урегулирования вооруженного конфликта было подписано 21 июля 1992 года, а 29 июля в регионе были размещены совместные миротворческие силы.
"Мы помним, что 25-летнюю годовщину молдавское правительство охарактеризовало как "юбилей со слезами на глазах". Очень не хотелось бы деструктивных демаршей с молдавской стороны в рамках празднования тридцатилетия миротворческой операции", - сказал Игнатьев.
Он отметил, что Кишинев
препятствует ротации российских военнослужащих, вовлечённых в миротворческий процесс, отказывается от участия в совместных учениях, создаёт немотивированные сложности в деятельности Объединенной контрольной комиссии (ОКК - коллективный руководящий орган миротворческой операции в Приднестровье).
Игнатьев полагает, что число таких негативных тенденций может увеличиться в контексте предстоящего юбилея.
Мир в зоне приднестровского конфликта поддерживают совместные миротворческие силы, в которые входят 402 российских военнослужащих, 492 приднестровских, 355 молдавских, а также десять военных наблюдателей от Украины
. Службу миротворцы несут на 15 стационарных постах и КПП, которые размещены на ключевых участках зоны безопасности.