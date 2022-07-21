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Полиция возбудила дело против девушки, станцевавшей тверк у Ельцин Центра
Полиция возбудила дело против девушки, станцевавшей тверк у Ельцин Центра - РИА Новости, 21.07.2022
Полиция возбудила дело против девушки, станцевавшей тверк у Ельцин Центра
В Екатеринбурге возбудили административное дело против местной жительницы, которая станцевала тверк на фоне Ельцин Центра, сообщил РИА Новости руководитель... РИА Новости, 21.07.2022
2022-07-21T11:39
2022-07-21T11:39
2022-07-21T12:06
происшествия
екатеринбург
ельцин центр
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 21 июл — РИА Новости. В Екатеринбурге возбудили административное дело против местной жительницы, которая станцевала тверк на фоне Ельцин Центра, сообщил РИА Новости руководитель пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых.Ранее в соцсетях появилось видео, на котором девушка в откровенном костюме танцует тверк на центральной улице города, а затем на фоне Ельцин Центра. Горелых подтвердил, что танцовщицу задержали. "Информация о доставлении в полицию любительницы вызывающе потанцевать в общественном месте не является фейком", — сказал он.По его словам, молодую "артистку" обвиняют в мелком хулиганстве. Соответствующая статья КоАП предусматривает штраф либо до 15 суток ареста.
https://ria.ru/20220114/tanets-1767854764.html
екатеринбург
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, екатеринбург, ельцин центр
11:39 21.07.2022 (обновлено: 12:06 21.07.2022)
Полиция возбудила дело против девушки, станцевавшей тверк у Ельцин Центра
Полиция Екатеринбурга возбудила дело против девушки, станцевавшей тверк у Ельцин Центра