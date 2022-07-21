Рейтинг@Mail.ru
Полиция возбудила дело против девушки, станцевавшей тверк у Ельцин Центра - РИА Новости, 21.07.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220721/delo-1803967596.html
Полиция возбудила дело против девушки, станцевавшей тверк у Ельцин Центра
Полиция возбудила дело против девушки, станцевавшей тверк у Ельцин Центра - РИА Новости, 21.07.2022
Полиция возбудила дело против девушки, станцевавшей тверк у Ельцин Центра
В Екатеринбурге возбудили административное дело против местной жительницы, которая станцевала тверк на фоне Ельцин Центра, сообщил РИА Новости руководитель... РИА Новости, 21.07.2022
2022-07-21T11:39
2022-07-21T12:06
происшествия
екатеринбург
ельцин центр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/01/1d/1595195631_0:178:3008:1870_1920x0_80_0_0_d4f91db4800be09e665fb402ea02cd51.jpg
ЕКАТЕРИНБУРГ, 21 июл — РИА Новости. В Екатеринбурге возбудили административное дело против местной жительницы, которая станцевала тверк на фоне Ельцин Центра, сообщил РИА Новости руководитель пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых.Ранее в соцсетях появилось видео, на котором девушка в откровенном костюме танцует тверк на центральной улице города, а затем на фоне Ельцин Центра. Горелых подтвердил, что танцовщицу задержали. "Информация о доставлении в полицию любительницы вызывающе потанцевать в общественном месте не является фейком", — сказал он.По его словам, молодую "артистку" обвиняют в мелком хулиганстве. Соответствующая статья КоАП предусматривает штраф либо до 15 суток ареста.
https://ria.ru/20220114/tanets-1767854764.html
екатеринбург
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/01/1d/1595195631_139:0:2870:2048_1920x0_80_0_0_56ee3314cc2eb09ac9efe2be853f12ee.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, екатеринбург, ельцин центр
11:39 21.07.2022 (обновлено: 12:06 21.07.2022)
 
Полиция возбудила дело против девушки, станцевавшей тверк у Ельцин Центра

Полиция Екатеринбурга возбудила дело против девушки, станцевавшей тверк у Ельцин Центра

© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкЗдание Ельцин Центра в Екатеринбурге
Здание Ельцин Центра в Екатеринбурге - РИА Новости, 1920, 21.07.2022
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в фотобанк
Здание Ельцин Центра в Екатеринбурге. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЕКАТЕРИНБУРГ, 21 июл — РИА Новости. В Екатеринбурге возбудили административное дело против местной жительницы, которая станцевала тверк на фоне Ельцин Центра, сообщил РИА Новости руководитель пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых.
Ранее в соцсетях появилось видео, на котором девушка в откровенном костюме танцует тверк на центральной улице города, а затем на фоне Ельцин Центра. Горелых подтвердил, что танцовщицу задержали.
"Информация о доставлении в полицию любительницы вызывающе потанцевать в общественном месте не является фейком", — сказал он.
По его словам, молодую "артистку" обвиняют в мелком хулиганстве. Соответствующая статья КоАП предусматривает штраф либо до 15 суток ареста.
Полиция - РИА Новости, 1920, 14.01.2022
14 января, 15:03
Полуголая девушка станцевала на пилоне у храма в Нижегородской области
 
ПроисшествияЕкатеринбургЕльцин центр
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала