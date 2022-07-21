https://ria.ru/20220721/delo-1803967596.html

Полиция возбудила дело против девушки, станцевавшей тверк у Ельцин Центра

Полиция возбудила дело против девушки, станцевавшей тверк у Ельцин Центра - РИА Новости, 21.07.2022

Полиция возбудила дело против девушки, станцевавшей тверк у Ельцин Центра

В Екатеринбурге возбудили административное дело против местной жительницы, которая станцевала тверк на фоне Ельцин Центра, сообщил РИА Новости руководитель... РИА Новости, 21.07.2022

2022-07-21T11:39

2022-07-21T11:39

2022-07-21T12:06

происшествия

екатеринбург

ельцин центр

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 21 июл — РИА Новости. В Екатеринбурге возбудили административное дело против местной жительницы, которая станцевала тверк на фоне Ельцин Центра, сообщил РИА Новости руководитель пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых.Ранее в соцсетях появилось видео, на котором девушка в откровенном костюме танцует тверк на центральной улице города, а затем на фоне Ельцин Центра. Горелых подтвердил, что танцовщицу задержали. "Информация о доставлении в полицию любительницы вызывающе потанцевать в общественном месте не является фейком", — сказал он.По его словам, молодую "артистку" обвиняют в мелком хулиганстве. Соответствующая статья КоАП предусматривает штраф либо до 15 суток ареста.

https://ria.ru/20220114/tanets-1767854764.html

екатеринбург

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, екатеринбург, ельцин центр