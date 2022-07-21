https://ria.ru/20220721/dannye-1804071461.html

Чернышенко призвал глав регионов улучшить работу сервиса "Запись к врачу"

Чернышенко призвал глав регионов улучшить работу сервиса "Запись к врачу" - РИА Новости, 21.07.2022

Чернышенко призвал глав регионов улучшить работу сервиса "Запись к врачу"

Главы регионов должны до конца года обеспечить создание региональных витрин данных и подключить их к платформе "Госуслуги" для развития сервиса "Запись на прием РИА Новости, 21.07.2022

2022-07-21T16:27

2022-07-21T16:27

2022-07-21T16:27

общество

технологии

россия

дмитрий чернышенко

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МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Главы регионов должны до конца года обеспечить создание региональных витрин данных и подключить их к платформе "Госуслуги" для развития сервиса "Запись на прием к врачу", заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.Замглавы правительства провел совещание с руководителями цифровой трансформации (РЦТ). На совещании обсуждался вопрос формирования витрин данных для создания экосистемы цифровых сервисов. Как отметил вице-премьер, витрина будет базовым сервисом платформы "ГосТех", что позволит выстроить эффективное взаимодействие существующих информационных систем с сервисами платформы."При создании витрин данных необходимо особо сосредоточиться на повышении качества предоставления госуслуг населению. Особенно дистанционной записи на прием к врачу, о которой говорил недавно президент... Необходимо проанализировать и масштабировать успешный опыт. Задача РЦТ субъектов совместно с Минздравом России и региональными органами здравоохранения до конца года эту задачу решить", – сказал Чернышенко, слова которого приводит его пресс-служба.По итогам совещания Чернышенко поручил главам субъектов для развития сервиса "Запись на прием к врачу" обеспечить создание региональных витрин данных и подключить их к платформе "Госуслуги" до конца года."В течение месяца Минцифры необходимо разработать единые классификаторы и требования к витринам данных, а регионам подготовить планы мероприятий по их созданию. С сентября эта работа будет учитываться при формировании рейтинга цифровой трансформации субъектов", - отмечается в сообщении.

https://ria.ru/20220718/sanktsii-1803231781.html

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Евгения Нефедова

общество, технологии, россия, дмитрий чернышенко