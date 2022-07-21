https://ria.ru/20220721/dannye-1804045930.html

VK, "Яндекс", Ozon, МТС и "Билайн" хотят создать оператора рекламных данных

VK, "Яндекс", Ozon, МТС и "Билайн" хотят создать оператора рекламных данных - РИА Новости, 21.07.2022

VK, "Яндекс", Ozon, МТС и "Билайн" хотят создать оператора рекламных данных

VK, "Яндекс", Ozon, МТС и "Билайн" планируют создать операторов рекламных данных (ОРД) для помощи рынку, сообщили РИА Новости в компаниях. РИА Новости, 21.07.2022

2022-07-21T15:19

2022-07-21T15:19

2022-07-21T15:19

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МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. VK, "Яндекс", Ozon, МТС и "Билайн" планируют создать операторов рекламных данных (ОРД) для помощи рынку, сообщили РИА Новости в компаниях.Роскомнадзор с 1 сентября 2022 года будет осуществлять учет, хранение и обработку информации о распространенной в интернете рекламе, в том числе сведений о рекламодателях, рекламораспространителях и операторах рекламных систем. Участники рынка будут обязаны передавать такую информацию через операторов рекламных данных."Мы планируем создавать оператора рекламных данных, чтобы помочь нашим партнерам и клиентам исполнять закон. Сейчас мы изучаем подзаконные акты и прорабатываем технологическое решение", - сообщили в "Яндексе".VK также подтверждает, что работает над созданием оператора, подчеркивая, что компанией и ее клиентами будут соблюдены все требования закона в срок."Мы готовим ресурсы – информационные, инфраструктурные, трудовые, чтобы отвечать требованиям, предъявляемым к ОРД. Предварительно мы общаемся с рынком о возможностях дальнейшего взаимодействия", - отметили в МТС.В группе компаний "Вымпелком" (бренд "Билайн") появилась структура под названием "Первый ОРД", которая будет оказывать услуги оператора рекламных данных. Работа над платформой ведется больше полугода, подчеркнули в компании."Нашими рекламными сервисами пользуется уже более 80 тысяч продавцов и данные их рекламных кампаний уже собраны в нашей системе, поэтому мы решили, что оптимальным решением по выполнению требований закона "О рекламе" будет создание собственного ОРД", - отметили в Ozon.

https://ria.ru/20220720/informatsiya-1803604748.html

https://ria.ru/20220719/utechka-1803386320.html

https://ria.ru/20220719/provaydery-1803352443.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

персональные данные, экономика, яндекс, ozon, мтс, россия, технологии, общество, реклама, интернет, вымпелком, билайн, вконтакте