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VK, "Яндекс", Ozon, МТС и "Билайн" хотят создать оператора рекламных данных - РИА Новости, 21.07.2022
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VK, "Яндекс", Ozon, МТС и "Билайн" хотят создать оператора рекламных данных
VK, "Яндекс", Ozon, МТС и "Билайн" хотят создать оператора рекламных данных - РИА Новости, 21.07.2022
VK, "Яндекс", Ozon, МТС и "Билайн" хотят создать оператора рекламных данных
VK, "Яндекс", Ozon, МТС и "Билайн" планируют создать операторов рекламных данных (ОРД) для помощи рынку, сообщили РИА Новости в компаниях. РИА Новости, 21.07.2022
2022-07-21T15:19
2022-07-21T15:19
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МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. VK, "Яндекс", Ozon, МТС и "Билайн" планируют создать операторов рекламных данных (ОРД) для помощи рынку, сообщили РИА Новости в компаниях.Роскомнадзор с 1 сентября 2022 года будет осуществлять учет, хранение и обработку информации о распространенной в интернете рекламе, в том числе сведений о рекламодателях, рекламораспространителях и операторах рекламных систем. Участники рынка будут обязаны передавать такую информацию через операторов рекламных данных."Мы планируем создавать оператора рекламных данных, чтобы помочь нашим партнерам и клиентам исполнять закон. Сейчас мы изучаем подзаконные акты и прорабатываем технологическое решение", - сообщили в "Яндексе".VK также подтверждает, что работает над созданием оператора, подчеркивая, что компанией и ее клиентами будут соблюдены все требования закона в срок."Мы готовим ресурсы – информационные, инфраструктурные, трудовые, чтобы отвечать требованиям, предъявляемым к ОРД. Предварительно мы общаемся с рынком о возможностях дальнейшего взаимодействия", - отметили в МТС.В группе компаний "Вымпелком" (бренд "Билайн") появилась структура под названием "Первый ОРД", которая будет оказывать услуги оператора рекламных данных. Работа над платформой ведется больше полугода, подчеркнули в компании."Нашими рекламными сервисами пользуется уже более 80 тысяч продавцов и данные их рекламных кампаний уже собраны в нашей системе, поэтому мы решили, что оптимальным решением по выполнению требований закона "О рекламе" будет создание собственного ОРД", - отметили в Ozon.
https://ria.ru/20220720/informatsiya-1803604748.html
https://ria.ru/20220719/utechka-1803386320.html
https://ria.ru/20220719/provaydery-1803352443.html
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персональные данные, экономика, яндекс, ozon, мтс, россия, технологии, общество, реклама, интернет, вымпелком, билайн, вконтакте
15:19 21.07.2022
 
VK, "Яндекс", Ozon, МТС и "Билайн" хотят создать оператора рекламных данных

VK, "Яндекс", Ozon, МТС и "Билайн" планируют создать оператора рекламных данных

© Depositphotos / ArturVerkhovetskiyМужчина со смартфоном
Мужчина со смартфоном - РИА Новости, 1920, 21.07.2022
© Depositphotos / ArturVerkhovetskiy
Мужчина со смартфоном. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. VK, "Яндекс", Ozon, МТС и "Билайн" планируют создать операторов рекламных данных (ОРД) для помощи рынку, сообщили РИА Новости в компаниях.
Роскомнадзор с 1 сентября 2022 года будет осуществлять учет, хранение и обработку информации о распространенной в интернете рекламе, в том числе сведений о рекламодателях, рекламораспространителях и операторах рекламных систем. Участники рынка будут обязаны передавать такую информацию через операторов рекламных данных.
Девушка со смартфоном - РИА Новости, 1920, 20.07.2022
Вчера, 03:39
Эксперт посоветовал россиянам минимизировать свой "цифровой след"
"Мы планируем создавать оператора рекламных данных, чтобы помочь нашим партнерам и клиентам исполнять закон. Сейчас мы изучаем подзаконные акты и прорабатываем технологическое решение", - сообщили в "Яндексе".
VK также подтверждает, что работает над созданием оператора, подчеркивая, что компанией и ее клиентами будут соблюдены все требования закона в срок.
"Мы готовим ресурсы – информационные, инфраструктурные, трудовые, чтобы отвечать требованиям, предъявляемым к ОРД. Предварительно мы общаемся с рынком о возможностях дальнейшего взаимодействия", - отметили в МТС.
Андрей Клишас - РИА Новости, 1920, 19.07.2022
19 июля, 10:33
Клишас призвал ввести финансовую ответственность за утечку данных
В группе компаний "Вымпелком" (бренд "Билайн") появилась структура под названием "Первый ОРД", которая будет оказывать услуги оператора рекламных данных. Работа над платформой ведется больше полугода, подчеркнули в компании.
"Нашими рекламными сервисами пользуется уже более 80 тысяч продавцов и данные их рекламных кампаний уже собраны в нашей системе, поэтому мы решили, что оптимальным решением по выполнению требований закона "О рекламе" будет создание собственного ОРД", - отметили в Ozon.
Дата-центр - РИА Новости, 1920, 19.07.2022
19 июля, 03:18
Россиянам рассказали, какие данные о пользователях собирают провайдеры
 
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