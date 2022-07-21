https://ria.ru/20220721/covid-1803918276.html
Врач дал советы россиянам, перенесшим COVID-19 год назад
Врач дал советы россиянам, перенесшим COVID-19 год назад - РИА Новости, 21.07.2022
Врач дал советы россиянам, перенесшим COVID-19 год назад
Россияне, переболевшие COVID-19 в прошлом году, и сегодня рискуют столкнуться с осложнениями, предупредил врач-терапевт Андрей Звонков. В интервью радио Sputnik РИА Новости, 21.07.2022
2022-07-21T02:10
2022-07-21T02:10
2022-07-21T11:57
распространение коронавируса
общество
андрей звонков
коронавирус covid-19
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МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. Россияне, переболевшие COVID-19 в прошлом году, и сегодня рискуют столкнуться с осложнениями, предупредил врач-терапевт Андрей Звонков. В интервью радио Sputnik он дал рекомендации тем, кто перенес коронавирусную инфекцию.В России во второй половине прошлого года доминировал штамм коронавируса "дельта", эта разновидность SARS-CoV-2 привела к смерти многих людей и оставила после себя "мощный след" различных осложнений, отметил Звонков. В первую очередь от инфекции страдали сосуды и легкие пациентов, напомнил он.Даже через год после заражения штаммом "дельта" человек может сталкиваться с последствиями COVID-19, продолжил врач. По его словам, тяжесть и характер осложнений зависят от того, как инфекция распространялась в организме, насколько серьезно и долго болел пациент."Кому-то не повезло, у кого-то развились полиорганные проблемы, по всем системам ударило. У кого-то сохранилась (после болезни. — Прим. ред.) легочная недостаточность, снизилась выносливость, возникло осложнение под названием "легочное сердце", потому что дыхательная недостаточность приводит к повышению нагрузки на сердце", — объяснил Звонков.Отдаленные последствия воздействия коронавируса на организм — это в какой-то мере "лотерея", полагает он. Человек, перенесший это заболевание, должен привыкать к определенным "условиям бытия", в частности, ему следует регулярно проходить медицинские обследования и диспансеризацию, считает врач. Возможно, понадобятся курсы реабилитации, добавил он."Если обнаружится какая-то проблема, проходить курсы реабилитации. Это может быть физкультура, определенная физиотерапия, поездки на курорты", — уточнил Андрей Звонков.Переболевшим коронавирусной инфекцией людям необходимо своевременно вакцинироваться и ревакцинироваться, уверен он."Это уже не подлежит обсуждению — если нет противопоказаний, отводов, аллергии на прививку, ее надо сделать. Если уже прививался раньше, надо ревакцинироваться, напомнить иммунитету, что был такой вирус, что он может вернуться, что он никуда не делся, циркулирует, модицифируется", — посоветовал Андрей Звонков в интервью радио Sputnik.Надо быть "во всеоружии" и не дать иммунной системе "забыть" о коронавирусе, заключил врач.
https://radiosputnik.ria.ru/20220719/koronavirus-1803466381.html
https://ria.ru/20220719/kentavr-1803412517.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
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общество, андрей звонков, коронавирус covid-19
02:10 21.07.2022 (обновлено: 11:57 21.07.2022)
Врач дал советы россиянам, перенесшим COVID-19 год назад
Врач Звонков предупредил россиян, переболевших COVID-19 год назад, об осложнениях
МОСКВА, 21 июл — РИА Новости.
Россияне, переболевшие COVID-19 в прошлом году, и сегодня рискуют столкнуться с осложнениями, предупредил врач-терапевт Андрей Звонков. В интервью радио Sputnik он дал рекомендации
тем, кто перенес коронавирусную инфекцию.
В России во второй половине прошлого года доминировал штамм коронавируса "дельта", эта разновидность SARS-CoV-2 привела к смерти многих людей и оставила после себя "мощный след" различных осложнений, отметил Звонков. В первую очередь от инфекции страдали сосуды и легкие пациентов, напомнил он.
"В основном от него страдали сосуды в разных органах, и наиболее уязвимыми оказались легкие, потому что они на пути распространения вируса, туда вирус попадал в большом количестве. Дальше он распространялся по всему организму, мог поразить самые разные участки, органы и ткани — мозг, печень, почки, сердце", — сказал Звонков.
Даже через год после заражения штаммом "дельта" человек может сталкиваться с последствиями COVID-19, продолжил врач. По его словам, тяжесть и характер осложнений зависят от того, как инфекция распространялась в организме, насколько серьезно и долго болел пациент.
"Кому-то не повезло, у кого-то развились полиорганные проблемы, по всем системам ударило. У кого-то сохранилась (после болезни. — Прим. ред.) легочная недостаточность, снизилась выносливость, возникло осложнение под названием "легочное сердце", потому что дыхательная недостаточность приводит к повышению нагрузки на сердце", — объяснил Звонков.
Отдаленные последствия воздействия коронавируса на организм — это в какой-то мере "лотерея", полагает он. Человек, перенесший это заболевание, должен привыкать к определенным "условиям бытия", в частности, ему следует регулярно проходить медицинские обследования и диспансеризацию, считает врач. Возможно, понадобятся курсы реабилитации, добавил он.
"Если обнаружится какая-то проблема, проходить курсы реабилитации. Это может быть физкультура, определенная физиотерапия, поездки на курорты", — уточнил Андрей Звонков
.
Переболевшим коронавирусной инфекцией людям необходимо своевременно вакцинироваться и ревакцинироваться, уверен он.
"Это уже не подлежит обсуждению — если нет противопоказаний, отводов, аллергии на прививку, ее надо сделать. Если уже прививался раньше, надо ревакцинироваться, напомнить иммунитету, что был такой вирус, что он может вернуться, что он никуда не делся, циркулирует, модицифируется", — посоветовал Андрей Звонков в интервью радио Sputnik.
Надо быть "во всеоружии" и не дать иммунной системе "забыть" о коронавирусе, заключил врач.