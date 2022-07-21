https://ria.ru/20220721/chemezov-1804158473.html

ЕС включил в санкционный список сына главы "Ростеха" Сергея Чемезова

ЕС включил в санкционный список сына главы "Ростеха" Сергея Чемезова - РИА Новости, 21.07.2022

ЕС включил в санкционный список сына главы "Ростеха" Сергея Чемезова

Станислав Чемезов, сын главы "Ростеха" Сергея Чемезова, включен в список для введения ограничительных мер Евросоюза, говорится в документе, опубликованном в... РИА Новости, 21.07.2022

2022-07-21T23:32

2022-07-21T23:32

2022-07-21T23:42

экономика

сергей чемезов

ростех

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БРЮССЕЛЬ, 21 июл - РИА Новости. Станислав Чемезов, сын главы "Ростеха" Сергея Чемезова, включен в список для введения ограничительных мер Евросоюза, говорится в документе, опубликованном в Официальном журнале ЕС.В частности, отмечается, что "Станислав Чемезов также владеет компанией Independent Insurance Group, которая управляет крупными страховыми контрактами в оборонном секторе, включая контракты для оборонного конгломерата "Ростех", в котором его отец Сергей Чемезов является генеральным директором"."Таким образом, Станислав Чемезов является физическим лицом, связанным с лицом, включенным в список", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20220721/sanktsii-1804153127.html

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экономика, сергей чемезов, ростех