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ЕС включил в санкционный список сына главы "Ростеха" Сергея Чемезова - РИА Новости, 21.07.2022
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ЕС включил в санкционный список сына главы "Ростеха" Сергея Чемезова
ЕС включил в санкционный список сына главы "Ростеха" Сергея Чемезова - РИА Новости, 21.07.2022
ЕС включил в санкционный список сына главы "Ростеха" Сергея Чемезова
Станислав Чемезов, сын главы "Ростеха" Сергея Чемезова, включен в список для введения ограничительных мер Евросоюза, говорится в документе, опубликованном в... РИА Новости, 21.07.2022
2022-07-21T23:32
2022-07-21T23:42
экономика
сергей чемезов
ростех
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БРЮССЕЛЬ, 21 июл - РИА Новости. Станислав Чемезов, сын главы "Ростеха" Сергея Чемезова, включен в список для введения ограничительных мер Евросоюза, говорится в документе, опубликованном в Официальном журнале ЕС.В частности, отмечается, что "Станислав Чемезов также владеет компанией Independent Insurance Group, которая управляет крупными страховыми контрактами в оборонном секторе, включая контракты для оборонного конгломерата "Ростех", в котором его отец Сергей Чемезов является генеральным директором"."Таким образом, Станислав Чемезов является физическим лицом, связанным с лицом, включенным в список", - говорится в сообщении.
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экономика, сергей чемезов, ростех
23:32 21.07.2022 (обновлено: 23:42 21.07.2022)
 
ЕС включил в санкционный список сына главы "Ростеха" Сергея Чемезова

ЕС включил в санкционный список сына главы "Ростеха" Станислава Чемезова

© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкГенеральный директор госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов
Генеральный директор госкорпорации Ростех Сергей Чемезов - РИА Новости, 1920, 21.07.2022
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Генеральный директор госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов . Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 21 июл - РИА Новости. Станислав Чемезов, сын главы "Ростеха" Сергея Чемезова, включен в список для введения ограничительных мер Евросоюза, говорится в документе, опубликованном в Официальном журнале ЕС.
В частности, отмечается, что "Станислав Чемезов также владеет компанией Independent Insurance Group, которая управляет крупными страховыми контрактами в оборонном секторе, включая контракты для оборонного конгломерата "Ростех", в котором его отец Сергей Чемезов является генеральным директором".
"Таким образом, Станислав Чемезов является физическим лицом, связанным с лицом, включенным в список", - говорится в сообщении.
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