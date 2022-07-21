https://ria.ru/20220721/chemezov-1804158473.html
ЕС включил в санкционный список сына главы "Ростеха" Сергея Чемезова
ЕС включил в санкционный список сына главы "Ростеха" Сергея Чемезова - РИА Новости, 21.07.2022
ЕС включил в санкционный список сына главы "Ростеха" Сергея Чемезова
Станислав Чемезов, сын главы "Ростеха" Сергея Чемезова, включен в список для введения ограничительных мер Евросоюза, говорится в документе, опубликованном в... РИА Новости, 21.07.2022
2022-07-21T23:32
2022-07-21T23:32
2022-07-21T23:42
экономика
сергей чемезов
ростех
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/12/1789228479_0:0:2982:1678_1920x0_80_0_0_14c1ca75733496e2e414786f2fdf939b.jpg
БРЮССЕЛЬ, 21 июл - РИА Новости. Станислав Чемезов, сын главы "Ростеха" Сергея Чемезова, включен в список для введения ограничительных мер Евросоюза, говорится в документе, опубликованном в Официальном журнале ЕС.В частности, отмечается, что "Станислав Чемезов также владеет компанией Independent Insurance Group, которая управляет крупными страховыми контрактами в оборонном секторе, включая контракты для оборонного конгломерата "Ростех", в котором его отец Сергей Чемезов является генеральным директором"."Таким образом, Станислав Чемезов является физическим лицом, связанным с лицом, включенным в список", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20220721/sanktsii-1804153127.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/12/1789228479_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_6bee729f41429653cdf7395f2af2df10.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, сергей чемезов, ростех
23:32 21.07.2022 (обновлено: 23:42 21.07.2022)
ЕС включил в санкционный список сына главы "Ростеха" Сергея Чемезова
ЕС включил в санкционный список сына главы "Ростеха" Станислава Чемезова