https://ria.ru/20220721/britaniya-1803990727.html

В Кремле надеются на более взвешенную риторику у нового премьера Британии

В Кремле надеются на более взвешенную риторику у нового премьера Британии - РИА Новости, 21.07.2022

В Кремле надеются на более взвешенную риторику у нового премьера Британии

В Кремле надеются, что будущий премьер-министр Великобритании станет склоняться к более взвешенной и сбалансированной риторике в отношении России, заявил... РИА Новости, 21.07.2022

2022-07-21T12:55

2022-07-21T12:55

2022-07-21T12:56

великобритания

в мире

лиз трасс

риши сунак

россия

дмитрий песков

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МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. В Кремле надеются, что будущий премьер-министр Великобритании станет склоняться к более взвешенной и сбалансированной риторике в отношении России, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков."Все, что происходит в Великобритании, это их внутреннее дело. С учетом всех ранее сделанных заявлений мы, конечно, надеемся, что будущий или будущая премьер-министр Великобритании все-таки, заняв это кресло, скажем так, станет все-таки склоняться к более взвешенной и сбалансированной риторике в отношении нашей страны", - сказал Песков, отвечая на вопрос, следили ли в Москве за гонкой за пост премьера в Великобритании и с кем бы из финалистов было проще и интереснее работать.Ранее глава МИД Великобритании Лиз Трасс вместе с экс-главой минфина Риши Сунаком вышла в финальный раунд борьбы за кресло премьера Британии. В последнем туре победителя из двух "финалистов" выбирать будут все члены партии, которых на сегодняшний день около 200 тысяч. Голосование будет проходить по почте. Как ожидается, результаты будут оглашены 5 сентября, когда парламент возобновит свою работу после летнего перерыва.

https://ria.ru/20220721/velikobritaniya-1803913196.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

великобритания, в мире, лиз трасс, риши сунак, россия, дмитрий песков