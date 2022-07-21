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В Кремле надеются на более взвешенную риторику у нового премьера Британии - РИА Новости, 21.07.2022
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В Кремле надеются на более взвешенную риторику у нового премьера Британии
В Кремле надеются на более взвешенную риторику у нового премьера Британии - РИА Новости, 21.07.2022
В Кремле надеются на более взвешенную риторику у нового премьера Британии
В Кремле надеются, что будущий премьер-министр Великобритании станет склоняться к более взвешенной и сбалансированной риторике в отношении России, заявил... РИА Новости, 21.07.2022
2022-07-21T12:55
2022-07-21T12:56
великобритания
в мире
лиз трасс
риши сунак
россия
дмитрий песков
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МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. В Кремле надеются, что будущий премьер-министр Великобритании станет склоняться к более взвешенной и сбалансированной риторике в отношении России, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков."Все, что происходит в Великобритании, это их внутреннее дело. С учетом всех ранее сделанных заявлений мы, конечно, надеемся, что будущий или будущая премьер-министр Великобритании все-таки, заняв это кресло, скажем так, станет все-таки склоняться к более взвешенной и сбалансированной риторике в отношении нашей страны", - сказал Песков, отвечая на вопрос, следили ли в Москве за гонкой за пост премьера в Великобритании и с кем бы из финалистов было проще и интереснее работать.Ранее глава МИД Великобритании Лиз Трасс вместе с экс-главой минфина Риши Сунаком вышла в финальный раунд борьбы за кресло премьера Британии. В последнем туре победителя из двух "финалистов" выбирать будут все члены партии, которых на сегодняшний день около 200 тысяч. Голосование будет проходить по почте. Как ожидается, результаты будут оглашены 5 сентября, когда парламент возобновит свою работу после летнего перерыва.
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великобритания, в мире, лиз трасс, риши сунак, россия, дмитрий песков
12:55 21.07.2022 (обновлено: 12:56 21.07.2022)
 
В Кремле надеются на более взвешенную риторику у нового премьера Британии

Пресс-секретарь Песков надеется на более взвешенную риторику у нового премьера Британии

© РИА Новости / Артур Александров / Перейти в фотобанкУ официальной резиденции британских премьер-министров на Даунинг-стрит, 10
У официальной резиденции британских премьер-министров на Даунинг-стрит, 10 - РИА Новости, 1920, 21.07.2022
© РИА Новости / Артур Александров
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У официальной резиденции британских премьер-министров на Даунинг-стрит, 10. Архивное фото
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МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. В Кремле надеются, что будущий премьер-министр Великобритании станет склоняться к более взвешенной и сбалансированной риторике в отношении России, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Все, что происходит в Великобритании, это их внутреннее дело. С учетом всех ранее сделанных заявлений мы, конечно, надеемся, что будущий или будущая премьер-министр Великобритании все-таки, заняв это кресло, скажем так, станет все-таки склоняться к более взвешенной и сбалансированной риторике в отношении нашей страны", - сказал Песков, отвечая на вопрос, следили ли в Москве за гонкой за пост премьера в Великобритании и с кем бы из финалистов было проще и интереснее работать.
Ранее глава МИД Великобритании Лиз Трасс вместе с экс-главой минфина Риши Сунаком вышла в финальный раунд борьбы за кресло премьера Британии. В последнем туре победителя из двух "финалистов" выбирать будут все члены партии, которых на сегодняшний день около 200 тысяч. Голосование будет проходить по почте. Как ожидается, результаты будут оглашены 5 сентября, когда парламент возобновит свою работу после летнего перерыва.
Официальная резиденция и офис премьер-министра Великобритании в Лондоне - РИА Новости, 1920, 21.07.2022
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ВеликобританияВ миреЛиз ТрассРиши СунакРоссияДмитрий Песков
 
 
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