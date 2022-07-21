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В США выросло число желающих получать пособие по безработице

В США выросло число желающих получать пособие по безработице - РИА Новости, 21.07.2022

В США выросло число желающих получать пособие по безработице

Число первичных заявок на пособие по безработице в США за неделю, завершившуюся 16 июля, выросло на 7 тысяч с показателя предыдущей недели - до 251 тысячи,... РИА Новости, 21.07.2022

2022-07-21T15:52

2022-07-21T15:52

2022-07-21T15:52

сша

министерство труда сша

безработица

пособие по безработице

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МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Число первичных заявок на пособие по безработице в США за неделю, завершившуюся 16 июля, выросло на 7 тысяч с показателя предыдущей недели - до 251 тысячи, сообщило министерство труда страны.Аналитики, опрошенные порталом DailyFХ, напротив, ожидали снижения показателя - до 240 тысяч.Среднее число первичных заявок за прошедшие четыре недели выросло на 4,5 тысячи - до 240,5 тысячи с уровня предыдущей недели в 236 тысяч, показатель предыдущей недели был пересмотрел в сторону увеличения на 0,25 тысячи - с 235,75 тысячи.Общее количество получающих пособие по безработице в США за неделю, завершившуюся 9 июля, выросло на 51 тысячу с пересмотренного показателя предшествовавшей недели - до 1,384 миллиона человек. Показатель предыдущей недели был пересмотрен до 1,333 миллиона с 1,331 миллиона.Данные о количестве первичных заявок на пособие по безработице (Initial Jobless Claims) публикуются еженедельно министерством труда США. Показатель отражает количество людей, впервые обратившихся за пособием в течение отчетной недели.

https://ria.ru/20220625/golod-1798029091.html

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