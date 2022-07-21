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Медведев: при продолжении СВО, в России продлят сроки пребывания беженцев - РИА Новости, 21.07.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220721/bezhentsy-1804033775.html
Медведев: при продолжении СВО, в России продлят сроки пребывания беженцев
Медведев: при продолжении СВО, в России продлят сроки пребывания беженцев - РИА Новости, 21.07.2022
Медведев: при продолжении СВО, в России продлят сроки пребывания беженцев
Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев на встрече с беженцами из Донбасса и Украины пообещал, что в случае, если спецоперация продолжится до осени, им... РИА Новости, 21.07.2022
2022-07-21T14:43
2022-07-21T15:23
специальная военная операция на украине
в мире
россия
дмитрий медведев
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 21 июл - РИА Новости. Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев на встрече с беженцами из Донбасса и Украины пообещал, что в случае, если спецоперация продолжится до осени, им продлят сроки пребывания в РФ.Во время встречи беженцы рассказали Медведеву, что у некоторых из них в августе кончаются сроки пребывания в РФ, и поинтересовались, что будет, если спецоперация продолжится до осени."Продлевать будем, конечно, другого варианта нет. Тут даже обсуждать нечего. Ну, придется и все остальные вопросы решать. И школьные, и все остальные", - ответил Медведев.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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в мире, россия, дмитрий медведев
14:43 21.07.2022 (обновлено: 15:23 21.07.2022)
 
Медведев: при продолжении СВО, в России продлят сроки пребывания беженцев

Медведев: в случае продолжения спецоперации, сроки пребывания беженцев в России продлят

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев посещает пункт временного размещения эвакуированных жителей Украины в Ростовской области. 21 июля 2022
Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев посещает пункт временного размещения эвакуированных жителей Украины в Ростовской области. 21 июля 2022 - РИА Новости, 1920, 21.07.2022
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев посещает пункт временного размещения эвакуированных жителей Украины в Ростовской области. 21 июля 2022
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 21 июл - РИА Новости. Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев на встрече с беженцами из Донбасса и Украины пообещал, что в случае, если спецоперация продолжится до осени, им продлят сроки пребывания в РФ.
Во время встречи беженцы рассказали Медведеву, что у некоторых из них в августе кончаются сроки пребывания в РФ, и поинтересовались, что будет, если спецоперация продолжится до осени.
"Продлевать будем, конечно, другого варианта нет. Тут даже обсуждать нечего. Ну, придется и все остальные вопросы решать. И школьные, и все остальные", - ответил Медведев.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня, 17:18Инфографика
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияДмитрий Медведев
 
 
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