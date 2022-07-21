14:43 21.07.2022 (обновлено: 15:23 21.07.2022)
Медведев: при продолжении СВО, в России продлят сроки пребывания беженцев
Медведев: в случае продолжения спецоперации, сроки пребывания беженцев в России продлят
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев посещает пункт временного размещения эвакуированных жителей Украины в Ростовской области. 21 июля 2022
Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев посещает пункт временного размещения эвакуированных жителей Украины в Ростовской области. 21 июля 2022
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 21 июл - РИА Новости. Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев на встрече с беженцами из Донбасса и Украины пообещал, что в случае, если спецоперация продолжится до осени, им продлят сроки пребывания в РФ.
Во время встречи беженцы рассказали Медведеву, что у некоторых из них в августе кончаются сроки пребывания в РФ, и поинтересовались, что будет, если спецоперация продолжится до осени.
"Продлевать будем, конечно, другого варианта нет. Тут даже обсуждать нечего. Ну, придется и все остальные вопросы решать. И школьные, и все остальные", - ответил Медведев.