https://ria.ru/20220721/bezhentsy-1804033775.html

Медведев: при продолжении СВО, в России продлят сроки пребывания беженцев

Медведев: при продолжении СВО, в России продлят сроки пребывания беженцев - РИА Новости, 21.07.2022

Медведев: при продолжении СВО, в России продлят сроки пребывания беженцев

Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев на встрече с беженцами из Донбасса и Украины пообещал, что в случае, если спецоперация продолжится до осени, им... РИА Новости, 21.07.2022

2022-07-21T14:43

2022-07-21T14:43

2022-07-21T15:23

специальная военная операция на украине

в мире

россия

дмитрий медведев

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/15/1804048068_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_d14391d911370d0e26caf89f24327eb7.jpg

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 21 июл - РИА Новости. Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев на встрече с беженцами из Донбасса и Украины пообещал, что в случае, если спецоперация продолжится до осени, им продлят сроки пребывания в РФ.Во время встречи беженцы рассказали Медведеву, что у некоторых из них в августе кончаются сроки пребывания в РФ, и поинтересовались, что будет, если спецоперация продолжится до осени."Продлевать будем, конечно, другого варианта нет. Тут даже обсуждать нечего. Ну, придется и все остальные вопросы решать. И школьные, и все остальные", - ответил Медведев.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, россия, дмитрий медведев