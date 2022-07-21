https://ria.ru/20220721/bezhentsy-1803935555.html

Москалькова пообещала, что беженцев из летних ПВР переведут к зиме

Москалькова пообещала, что беженцев из летних ПВР переведут к зиме - РИА Новости, 21.07.2022

Москалькова пообещала, что беженцев из летних ПВР переведут к зиме

Переселенцы из Донбасса и с Украины, проживающие в зданиях, не предусмотренных для круглогодичной жизни, будут переведены, сообщила уполномоченный по правам... РИА Новости, 21.07.2022

2022-07-21T08:37

2022-07-21T08:37

2022-07-21T08:38

специальная военная операция на украине

в мире

россия

татьяна москалькова

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беженцы

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МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Переселенцы из Донбасса и с Украины, проживающие в зданиях, не предусмотренных для круглогодичной жизни, будут переведены, сообщила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова в ходе поездки в Белгородскую область.Также она отметила, что только в России, в отличие от других стран, есть пункты временного размещения беженцев, которые содержатся за счет государства."Это и отличает Россию, что у государства есть специально оборудованный и содержащийся за счет государства пункт, в отличие от многих других государств, где люди размещаются в частном секторе и государство где-то компенсирует им, где-то не компенсирует размещение. У нас государство полностью берет на себя обеспечение людей, которые не имеют родственников, друзей и возможности снять жилье по своему усмотрению. Им предоставляются хорошие возможности", - сказала омбудсмен.

https://ria.ru/20220721/dokumenty-1803927704.html

https://ria.ru/20220701/pomosch-1799445626.html

россия

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в мире, россия, татьяна москалькова, украина, беженцы