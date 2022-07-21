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Москалькова пообещала, что беженцев из летних ПВР переведут к зиме - РИА Новости, 21.07.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220721/bezhentsy-1803935555.html
Москалькова пообещала, что беженцев из летних ПВР переведут к зиме
Москалькова пообещала, что беженцев из летних ПВР переведут к зиме - РИА Новости, 21.07.2022
Москалькова пообещала, что беженцев из летних ПВР переведут к зиме
Переселенцы из Донбасса и с Украины, проживающие в зданиях, не предусмотренных для круглогодичной жизни, будут переведены, сообщила уполномоченный по правам... РИА Новости, 21.07.2022
2022-07-21T08:37
2022-07-21T08:38
специальная военная операция на украине
в мире
россия
татьяна москалькова
украина
беженцы
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МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Переселенцы из Донбасса и с Украины, проживающие в зданиях, не предусмотренных для круглогодичной жизни, будут переведены, сообщила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова в ходе поездки в Белгородскую область.Также она отметила, что только в России, в отличие от других стран, есть пункты временного размещения беженцев, которые содержатся за счет государства."Это и отличает Россию, что у государства есть специально оборудованный и содержащийся за счет государства пункт, в отличие от многих других государств, где люди размещаются в частном секторе и государство где-то компенсирует им, где-то не компенсирует размещение. У нас государство полностью берет на себя обеспечение людей, которые не имеют родственников, друзей и возможности снять жилье по своему усмотрению. Им предоставляются хорошие возможности", - сказала омбудсмен.
https://ria.ru/20220721/dokumenty-1803927704.html
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в мире, россия, татьяна москалькова, украина, беженцы
08:37 21.07.2022 (обновлено: 08:38 21.07.2022)
 
Москалькова пообещала, что беженцев из летних ПВР переведут к зиме

Москалькова: беженцы, проживающие в зданиях для летнего отдыха, будут переселены

© РИА Новости / Виктор Антонюк / Перейти в фотобанкБеженцы стоят в очереди за гуманитарной помощью
Беженцы стоят в очереди за гуманитарной помощью - РИА Новости, 1920, 21.07.2022
© РИА Новости / Виктор Антонюк
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Беженцы стоят в очереди за гуманитарной помощью. Архивное фото
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МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Переселенцы из Донбасса и с Украины, проживающие в зданиях, не предусмотренных для круглогодичной жизни, будут переведены, сообщила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова в ходе поездки в Белгородскую область.
"ПВР (пункт временного размещения – ред.) в Белгородской области, в котором мы побывали, рассчитан на отдыхающих со всей страны, которые могут приезжать круглый год. Но, конечно, у нас есть такие вопросы - например, ПВР в подмосковных лагерях летнего отдыха. Они (находящиеся там беженцы – ред.) будут переводиться", - сказала Москалькова РИА Новости.
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова - РИА Новости, 1920, 21.07.2022
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Также она отметила, что только в России, в отличие от других стран, есть пункты временного размещения беженцев, которые содержатся за счет государства.
"Это и отличает Россию, что у государства есть специально оборудованный и содержащийся за счет государства пункт, в отличие от многих других государств, где люди размещаются в частном секторе и государство где-то компенсирует им, где-то не компенсирует размещение. У нас государство полностью берет на себя обеспечение людей, которые не имеют родственников, друзей и возможности снять жилье по своему усмотрению. Им предоставляются хорошие возможности", - сказала омбудсмен.
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