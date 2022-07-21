https://ria.ru/20220721/bespilotnik-1803945697.html

ПВО сбила украинский беспилотник над Новой Каховкой

ПВО сбила украинский беспилотник над Новой Каховкой - РИА Новости, 21.07.2022

ПВО сбила украинский беспилотник над Новой Каховкой

Украинский беспилотник сбит системой ПВО утром в четверг над Новой Каховкой, сообщил РИА Новости глава администрации города Владимир Леонтьев. РИА Новости, 21.07.2022

2022-07-21T09:50

2022-07-21T09:50

2022-07-21T09:50

специальная военная операция на украине

в мире

херсонская область

каховская гэс

новая каховка

вооруженные силы украины

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/07/1787413692_0:0:2533:1424_1920x0_80_0_0_1c6de9cbd86dcdc3da2770d7ffbd2343.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июл – РИА Новости. Украинский беспилотник сбит системой ПВО утром в четверг над Новой Каховкой, сообщил РИА Новости глава администрации города Владимир Леонтьев."Утром сбили украинский беспилотник, в семь утра. Прямо над городом. Все жители города были свидетелями, что ПВО отработала и его сбили. Повреждений в результате нет", - сказал Леонтьев.Украинские войска в последние время усилили обстрелы жилого сектора в Херсонской области. Больше всего досталось Новой Каховке, где из-за удара американскими ракетами HIMARS взорвались склады с селитрой, были разрушены жилые дома, рынок, повреждена больница, погибли и пострадали люди. В понедельник была обстреляна Каховская ГЭС, погибли два человека, перебит газопровод, из-за чего Береславский район Херсонской области остался без газа.

https://ria.ru/20220721/khaymars-1803791357.html

херсонская область

новая каховка

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, херсонская область , каховская гэс, новая каховка, вооруженные силы украины