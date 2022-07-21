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ПВО сбила украинский беспилотник над Новой Каховкой - РИА Новости, 21.07.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220721/bespilotnik-1803945697.html
ПВО сбила украинский беспилотник над Новой Каховкой
ПВО сбила украинский беспилотник над Новой Каховкой - РИА Новости, 21.07.2022
ПВО сбила украинский беспилотник над Новой Каховкой
Украинский беспилотник сбит системой ПВО утром в четверг над Новой Каховкой, сообщил РИА Новости глава администрации города Владимир Леонтьев. РИА Новости, 21.07.2022
2022-07-21T09:50
2022-07-21T09:50
специальная военная операция на украине
в мире
херсонская область
каховская гэс
новая каховка
вооруженные силы украины
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июл – РИА Новости. Украинский беспилотник сбит системой ПВО утром в четверг над Новой Каховкой, сообщил РИА Новости глава администрации города Владимир Леонтьев."Утром сбили украинский беспилотник, в семь утра. Прямо над городом. Все жители города были свидетелями, что ПВО отработала и его сбили. Повреждений в результате нет", - сказал Леонтьев.Украинские войска в последние время усилили обстрелы жилого сектора в Херсонской области. Больше всего досталось Новой Каховке, где из-за удара американскими ракетами HIMARS взорвались склады с селитрой, были разрушены жилые дома, рынок, повреждена больница, погибли и пострадали люди. В понедельник была обстреляна Каховская ГЭС, погибли два человека, перебит газопровод, из-за чего Береславский район Херсонской области остался без газа.
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херсонская область
новая каховка
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в мире, херсонская область , каховская гэс, новая каховка, вооруженные силы украины
09:50 21.07.2022
 
ПВО сбила украинский беспилотник над Новой Каховкой

Глава администрации Леонтьев: ПВО утром сбила украинский беспилотник над Новой Каховкой

© РИА НовостиНовая Каховка в Херсонской области
Новая Каховка в Херсонской области
© РИА Новости
Новая Каховка в Херсонской области. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июл – РИА Новости. Украинский беспилотник сбит системой ПВО утром в четверг над Новой Каховкой, сообщил РИА Новости глава администрации города Владимир Леонтьев.
"Утром сбили украинский беспилотник, в семь утра. Прямо над городом. Все жители города были свидетелями, что ПВО отработала и его сбили. Повреждений в результате нет", - сказал Леонтьев.
Украинские войска в последние время усилили обстрелы жилого сектора в Херсонской области. Больше всего досталось Новой Каховке, где из-за удара американскими ракетами HIMARS взорвались склады с селитрой, были разрушены жилые дома, рынок, повреждена больница, погибли и пострадали люди. В понедельник была обстреляна Каховская ГЭС, погибли два человека, перебит газопровод, из-за чего Береславский район Херсонской области остался без газа.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреХерсонская областьКаховская ГЭСНовая КаховкаВооруженные силы Украины
 
 
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