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ПВО сбила украинский беспилотник над Новой Каховкой
ПВО сбила украинский беспилотник над Новой Каховкой - РИА Новости, 21.07.2022
ПВО сбила украинский беспилотник над Новой Каховкой
Украинский беспилотник сбит системой ПВО утром в четверг над Новой Каховкой, сообщил РИА Новости глава администрации города Владимир Леонтьев. РИА Новости, 21.07.2022
2022-07-21T09:50
2022-07-21T09:50
2022-07-21T09:50
специальная военная операция на украине
в мире
херсонская область
каховская гэс
новая каховка
вооруженные силы украины
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июл – РИА Новости. Украинский беспилотник сбит системой ПВО утром в четверг над Новой Каховкой, сообщил РИА Новости глава администрации города Владимир Леонтьев."Утром сбили украинский беспилотник, в семь утра. Прямо над городом. Все жители города были свидетелями, что ПВО отработала и его сбили. Повреждений в результате нет", - сказал Леонтьев.Украинские войска в последние время усилили обстрелы жилого сектора в Херсонской области. Больше всего досталось Новой Каховке, где из-за удара американскими ракетами HIMARS взорвались склады с селитрой, были разрушены жилые дома, рынок, повреждена больница, погибли и пострадали люди. В понедельник была обстреляна Каховская ГЭС, погибли два человека, перебит газопровод, из-за чего Береславский район Херсонской области остался без газа.
https://ria.ru/20220721/khaymars-1803791357.html
херсонская область
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, херсонская область , каховская гэс, новая каховка, вооруженные силы украины
ПВО сбила украинский беспилотник над Новой Каховкой
Глава администрации Леонтьев: ПВО утром сбила украинский беспилотник над Новой Каховкой