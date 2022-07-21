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В Белоруссии будут судить мужчину, планировавшего воевать за Украину - РИА Новости, 21.07.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220721/belorussiya-1804068214.html
В Белоруссии будут судить мужчину, планировавшего воевать за Украину
В Белоруссии будут судить мужчину, планировавшего воевать за Украину - РИА Новости, 21.07.2022
В Белоруссии будут судить мужчину, планировавшего воевать за Украину
В белорусский суд направлено уголовное дело против 28-летнего белоруса, который намеривался принять участие в военных действиях на Украине на стороне Киева,... РИА Новости, 21.07.2022
2022-07-21T16:17
2022-07-21T16:17
специальная военная операция на украине
в мире
белоруссия
гомельская область
украина
ситуация в днр и лнр
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МИНСК, 21 июл – РИА Новости. В белорусский суд направлено уголовное дело против 28-летнего белоруса, который намеривался принять участие в военных действиях на Украине на стороне Киева, сообщила в четверг пресс-служба генеральной прокуратуры республики."Прокуратура Гомельской области направила в Гомельский областной суд уголовное дело по обвинению 28-летнего гражданина Республики Беларусь в покушении на участие на территории иностранного государства в вооруженном формировании одной из противоборствующих сторон и вооруженном конфликте, а также военных действиях без уполномочия государства своей гражданской принадлежности", - говорится в сообщении.Согласно материалам дела, мужчина "с февраля по май 2022 года с целью вступления в отдельный белорусский полк имени Кастуся Калиновского (с марта 2022 года действует на стороне украинских военных – ред.) для участия на территории Украины в его деятельности, а также вооруженном конфликте и военных действиях без уполномочия Республики Беларусь собрал при помощи различных информационных ресурсов в сети Интернет сведения о порядке вступления в такое формирование". "Свои действия обвиняемый не довел до конца по независящим от него обстоятельствам – его задержали при попытке незаконного пересечения государственной границы Республики Беларусь", - говорится в сообщении.Отмечается, что после изучения материалов дела в прокуратуре Гомельской области пришли к выводу об обоснованности обвинения и объективном исследовании обстоятельств преступления, согласились с квалификацией содеянного. В сообщении подчеркивается, что за участие гражданина Белоруссии на территории иностранного государства в вооруженном формировании одной из противоборствующих сторон, а равно участие в вооруженном конфликте без уполномочия государства и при отсутствии признаков преступления, предусмотренного статьей "наемничество", может грозить наказание вплоть до лишения свободы на 5 лет. При направлении дела в суд прокурор оставил ранее примененную к обвиняемому меру пресечения прежней – заключение под стражу.
https://ria.ru/20220706/natsionalist-1800593149.html
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в мире, белоруссия, гомельская область, украина, ситуация в днр и лнр
16:17 21.07.2022
 
В Белоруссии будут судить мужчину, планировавшего воевать за Украину

В Гомеле будут судить жителя Белоруссии, планировавшего воевать за Украину

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкСкульптура богини Фемиды
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 21.07.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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МИНСК, 21 июл – РИА Новости. В белорусский суд направлено уголовное дело против 28-летнего белоруса, который намеривался принять участие в военных действиях на Украине на стороне Киева, сообщила в четверг пресс-служба генеральной прокуратуры республики.
"Прокуратура Гомельской области направила в Гомельский областной суд уголовное дело по обвинению 28-летнего гражданина Республики Беларусь в покушении на участие на территории иностранного государства в вооруженном формировании одной из противоборствующих сторон и вооруженном конфликте, а также военных действиях без уполномочия государства своей гражданской принадлежности", - говорится в сообщении.
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Согласно материалам дела, мужчина "с февраля по май 2022 года с целью вступления в отдельный белорусский полк имени Кастуся Калиновского (с марта 2022 года действует на стороне украинских военных – ред.) для участия на территории Украины в его деятельности, а также вооруженном конфликте и военных действиях без уполномочия Республики Беларусь собрал при помощи различных информационных ресурсов в сети Интернет сведения о порядке вступления в такое формирование". "Свои действия обвиняемый не довел до конца по независящим от него обстоятельствам – его задержали при попытке незаконного пересечения государственной границы Республики Беларусь", - говорится в сообщении.
Отмечается, что после изучения материалов дела в прокуратуре Гомельской области пришли к выводу об обоснованности обвинения и объективном исследовании обстоятельств преступления, согласились с квалификацией содеянного. В сообщении подчеркивается, что за участие гражданина Белоруссии на территории иностранного государства в вооруженном формировании одной из противоборствующих сторон, а равно участие в вооруженном конфликте без уполномочия государства и при отсутствии признаков преступления, предусмотренного статьей "наемничество", может грозить наказание вплоть до лишения свободы на 5 лет. При направлении дела в суд прокурор оставил ранее примененную к обвиняемому меру пресечения прежней – заключение под стражу.
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