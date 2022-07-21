https://ria.ru/20220721/belorussiya-1804068214.html

В Белоруссии будут судить мужчину, планировавшего воевать за Украину

В Белоруссии будут судить мужчину, планировавшего воевать за Украину - РИА Новости, 21.07.2022

В Белоруссии будут судить мужчину, планировавшего воевать за Украину

В белорусский суд направлено уголовное дело против 28-летнего белоруса, который намеривался принять участие в военных действиях на Украине на стороне Киева,... РИА Новости, 21.07.2022

2022-07-21T16:17

2022-07-21T16:17

2022-07-21T16:17

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МИНСК, 21 июл – РИА Новости. В белорусский суд направлено уголовное дело против 28-летнего белоруса, который намеривался принять участие в военных действиях на Украине на стороне Киева, сообщила в четверг пресс-служба генеральной прокуратуры республики."Прокуратура Гомельской области направила в Гомельский областной суд уголовное дело по обвинению 28-летнего гражданина Республики Беларусь в покушении на участие на территории иностранного государства в вооруженном формировании одной из противоборствующих сторон и вооруженном конфликте, а также военных действиях без уполномочия государства своей гражданской принадлежности", - говорится в сообщении.Согласно материалам дела, мужчина "с февраля по май 2022 года с целью вступления в отдельный белорусский полк имени Кастуся Калиновского (с марта 2022 года действует на стороне украинских военных – ред.) для участия на территории Украины в его деятельности, а также вооруженном конфликте и военных действиях без уполномочия Республики Беларусь собрал при помощи различных информационных ресурсов в сети Интернет сведения о порядке вступления в такое формирование". "Свои действия обвиняемый не довел до конца по независящим от него обстоятельствам – его задержали при попытке незаконного пересечения государственной границы Республики Беларусь", - говорится в сообщении.Отмечается, что после изучения материалов дела в прокуратуре Гомельской области пришли к выводу об обоснованности обвинения и объективном исследовании обстоятельств преступления, согласились с квалификацией содеянного. В сообщении подчеркивается, что за участие гражданина Белоруссии на территории иностранного государства в вооруженном формировании одной из противоборствующих сторон, а равно участие в вооруженном конфликте без уполномочия государства и при отсутствии признаков преступления, предусмотренного статьей "наемничество", может грозить наказание вплоть до лишения свободы на 5 лет. При направлении дела в суд прокурор оставил ранее примененную к обвиняемому меру пресечения прежней – заключение под стражу.

https://ria.ru/20220706/natsionalist-1800593149.html

https://ria.ru/20220711/naemniki-1801835403.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, белоруссия, гомельская область, украина, ситуация в днр и лнр