На Украине начнут продавать вышиванки с "Байрактарами"
Рада сообщила о скором начале продаж вышиванок с изображенными на них "Байрактарами"
© AP Photo / DHA Турецкий ударный беспилотник Bayraktar TB2
© AP Photo / DHA
Турецкий ударный беспилотник Bayraktar TB2. Архивное фото
МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Вышиванки с турецкими ударными беспилотниками "Байрактар" начнут продавать на Украине, 15% от прибыли передадут украинским войскам, сообщили в парламенте страны.
"Теперь "Байрактар" есть на украинской вышиванке! Украинская вышиванка - это наш оберег. Байрактар тоже стал своеобразным оберегом для украинского народа в войне Украины против России... Такие вышиванки скоро поступят в свободную продажу, 15% от них будут перечислять вооруженным силам Украины", - говорится в сообщении в Telegram-канале Верховной рады Украины.
Как сообщают в Раде, первые две рубахи, украшенные традиционным орнаментом и изображением военного беспилотника, передал посол Украины в Турции Василий Бондарь генеральному директору турецкого производителя беспилотных летательных аппаратов Baykar Makina Халуку Байрактару и его брату, техническому директору предприятия, Сельджуку Байрактару.
Раннее глава украинского оборонного ведомства Алексей Резников сообщил, что министерства обороны Украины и Турции продолжают работу над проектом по строительству завода по производству ударных беспилотников Bayraktar на Украине.
РФ ранее направила всем странам ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
14 июля, 13:48Донбасс. Геноцид. 2014-2022Какие страны коллективного Запада вооружали УкраинуПосле Евромайдана началось последовательное превращение Украины в плацдарм для противостояния с Россией. Страны НАТО активно накачивали незалежную оружием, обучали украинских военных под предлогом сотрудничества в оборонной сфере, готовили Киев к большой войне. Средства выделяли из собственных бюджетов, не жалея денег. Суммы росли год от года.