https://ria.ru/20220721/bayden-1803956774.html

В США назвали главную проблему Байдена

В США назвали главную проблему Байдена - РИА Новости, 21.07.2022

В США назвали главную проблему Байдена

Президента США Джо Байдена не воспринимают всерьез, так как он никогда самостоятельно не принимал решений, заявил редактор газеты The Washington Times Чарли... РИА Новости, 21.07.2022

2022-07-21T10:46

2022-07-21T10:46

2022-07-21T13:39

в мире

барак обама

сша

вашингтон (штат)

джо байден

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МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. Президента США Джо Байдена не воспринимают всерьез, так как он никогда самостоятельно не принимал решений, заявил редактор газеты The Washington Times Чарли Херт в эфире телеканала Fox News."Он не лидер, он всегда был ведомым. <...> Барак Обама выбрал его в качестве вице-президента, потому что он был белобрысым старым простаком из Вашингтона, который болтался там всю жизнь", — сказал он.По словам журналиста, Байден большую часть жизни провел в политических кругах и отметился полным отсутствием лидерских качеств. В бытность сенатором он вел себя как микрофон: его можно было заставить сказать что угодно — неважно, правда это или нет. И даже когда его высказывания читали в газетах, это не создавало шума, ведь никто не воспринимал его всерьез. Такой человек стал идеальным вице-президентом для Обамы, который за его счет старался уравновесить "новизну" своего правления.Херт считает также, что Обама никогда не предполагал, что Байден когда-либо займет его место, и якобы даже проследил за тем, чтобы после этого не произошло. Но теперь во главе США оказался именно этот некомпетентный человек, прикрывающийся глупыми поступками, и полномочия президента делают его очень опасным, заключил журналист.Байден, которому в этом году исполняется 80 лет, стал самым пожилым президентом США в истории. Критики регулярно обвиняют его в умственном упадке, ссылаясь на частые оплошности, оговорки и случаи, когда он теряет ход мысли.

https://ria.ru/20220721/bayden-1803919940.html

https://ria.ru/20220719/ssha-1803440980.html

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Станислав Ванд

в мире, барак обама, сша, вашингтон (штат), джо байден