Рейтинг@Mail.ru
В США назвали главную проблему Байдена - РИА Новости, 21.07.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220721/bayden-1803956774.html
В США назвали главную проблему Байдена
В США назвали главную проблему Байдена - РИА Новости, 21.07.2022
В США назвали главную проблему Байдена
Президента США Джо Байдена не воспринимают всерьез, так как он никогда самостоятельно не принимал решений, заявил редактор газеты The Washington Times Чарли... РИА Новости, 21.07.2022
2022-07-21T10:46
2022-07-21T13:39
в мире
барак обама
сша
вашингтон (штат)
джо байден
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/1b/1798321171_0:194:3096:1936_1920x0_80_0_0_45127b56b95e56660b6a70e7ec24472d.jpg
МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. Президента США Джо Байдена не воспринимают всерьез, так как он никогда самостоятельно не принимал решений, заявил редактор газеты The Washington Times Чарли Херт в эфире телеканала Fox News."Он не лидер, он всегда был ведомым. &lt;...&gt; Барак Обама выбрал его в качестве вице-президента, потому что он был белобрысым старым простаком из Вашингтона, который болтался там всю жизнь", — сказал он.По словам журналиста, Байден большую часть жизни провел в политических кругах и отметился полным отсутствием лидерских качеств. В бытность сенатором он вел себя как микрофон: его можно было заставить сказать что угодно — неважно, правда это или нет. И даже когда его высказывания читали в газетах, это не создавало шума, ведь никто не воспринимал его всерьез. Такой человек стал идеальным вице-президентом для Обамы, который за его счет старался уравновесить "новизну" своего правления.Херт считает также, что Обама никогда не предполагал, что Байден когда-либо займет его место, и якобы даже проследил за тем, чтобы после этого не произошло. Но теперь во главе США оказался именно этот некомпетентный человек, прикрывающийся глупыми поступками, и полномочия президента делают его очень опасным, заключил журналист.Байден, которому в этом году исполняется 80 лет, стал самым пожилым президентом США в истории. Критики регулярно обвиняют его в умственном упадке, ссылаясь на частые оплошности, оговорки и случаи, когда он теряет ход мысли.
https://ria.ru/20220721/bayden-1803919940.html
https://ria.ru/20220719/ssha-1803440980.html
сша
вашингтон (штат)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Станислав Ванд
Станислав Ванд
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/1b/1798321171_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_890952e7a44b37c840d7ce1b3c209fe9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, барак обама, сша, вашингтон (штат), джо байден
10:46 21.07.2022 (обновлено: 13:39 21.07.2022)
 
В США назвали главную проблему Байдена

Редактор WT Херт назвал Байдена ведомым простаком, который не должен был стать президентом

© AP Photo / Lukas BarthПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 21.07.2022
© AP Photo / Lukas Barth
Президент США Джо Байден
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. Президента США Джо Байдена не воспринимают всерьез, так как он никогда самостоятельно не принимал решений, заявил редактор газеты The Washington Times Чарли Херт в эфире телеканала Fox News.
"Он не лидер, он всегда был ведомым. <...> Барак Обама выбрал его в качестве вице-президента, потому что он был белобрысым старым простаком из Вашингтона, который болтался там всю жизнь", — сказал он.
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 21.07.2022
02:00
В США спрогнозировали, сколько еще протянет Байден
По словам журналиста, Байден большую часть жизни провел в политических кругах и отметился полным отсутствием лидерских качеств. В бытность сенатором он вел себя как микрофон: его можно было заставить сказать что угодно — неважно, правда это или нет. И даже когда его высказывания читали в газетах, это не создавало шума, ведь никто не воспринимал его всерьез. Такой человек стал идеальным вице-президентом для Обамы, который за его счет старался уравновесить "новизну" своего правления.
Херт считает также, что Обама никогда не предполагал, что Байден когда-либо займет его место, и якобы даже проследил за тем, чтобы после этого не произошло. Но теперь во главе США оказался именно этот некомпетентный человек, прикрывающийся глупыми поступками, и полномочия президента делают его очень опасным, заключил журналист.
Байден, которому в этом году исполняется 80 лет, стал самым пожилым президентом США в истории. Критики регулярно обвиняют его в умственном упадке, ссылаясь на частые оплошности, оговорки и случаи, когда он теряет ход мысли.
Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед ибн Салман Аль Сауд и президент США Джо Байден во время встречи во дворце Аль-Салам в Джидде - РИА Новости, 1920, 19.07.2022
19 июля, 13:29
"Хуже, чем позор": в США осудили поведение Байдена в Саудовской Аравии
 
В миреБарак ОбамаСШАВашингтон (штат)Джо Байден
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала