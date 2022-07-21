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В США спрогнозировали, сколько еще протянет Байден - РИА Новости, 21.07.2022
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В США спрогнозировали, сколько еще протянет Байден
В США спрогнозировали, сколько еще протянет Байден - РИА Новости, 21.07.2022
В США спрогнозировали, сколько еще протянет Байден
Президент США Джо Байден в случае переизбрания на второй срок может не дожить до его конца. К такому выводу в статье для консервативного издания American... РИА Новости, 21.07.2022
2022-07-21T02:00
2022-07-21T10:36
в мире
джо байден
сша
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МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. Президент США Джо Байден в случае переизбрания на второй срок может не дожить до его конца. К такому выводу в статье для консервативного издания American Thinker пришел врач К. Дж. Бейкер.Джо Байден родился 20 ноября 1942 года. Если его переизберут в 2024 году, то на момент второй инаугурации ему будет 82 года и два месяца. В конце второго срока Байдену будет 86 лет и два месяца, напомнил врач.По данным Службы социального обеспечения, среднестатистический американец мужского пола, достигший 79 лет, может прожить еще 8,82 года, если общая продолжительность жизни составляет 87,82 года. Таким образом, Джо Байден может дожить до конца 2029 — проживет чуть меньше года после окончания второго срока. Но это очень приблизительные цифры, особенно для человека, который так сильно борется со своим недугом, как Байден сейчас, отметил специалист.Однако, констатирует Бейкер, ситуация ухудшается. Байден активно борется с деменцией, и скрыть это его приближенным становится все труднее.Как напомнил автор статьи, недавнее исследование, результаты которого были опубликованы в British Medical Journal, показало, что средняя выживаемость после постановки диагноза деменция составляет 4,5 года для всех больных и 4,1 года для мужчин."Диагностируем" Джо Байдену деменцию, будто она началась сейчас, то есть 1 июля 2022. В таком случае через 4,1 года наступит август 2026 года. Другими словами, при таком расчете, Байден, вероятно, умрет ближе к середине второго срока на посту президента", — резюмирует Бейкер.Деменция — приобретенное слабоумие, стойкое снижение познавательной деятельности с утратой в той или иной степени ранее усвоенных знаний и практических навыков. Наиболее часто такое состояние наблюдается в старости. Ежегодно во всем мире регистрируется около десяти миллионов новых случаев деменции.Сам Байден ранее в среду заявил, что заболел раком из-за последствий загрязнения окружающей среды. Впоследствии пресс-служба Белого дома уточнила, что глава государства имел в виду лечение рака кожи, которое он проходил перед вступлением в должность.Ранее издание The Wall Street Journal написало, что Байден обязан пересмотреть свое решение об участии в избирательной кампании, так как неизбежные возрастные изменения наложат свой отпечаток на его возможности исполнять обязанности президента.Байден, которому в этом году исполняется 80 лет, является самым пожилым президентом США в истории, и критики регулярно обвиняют его в умственном упадке, ссылаясь на частые оплошности и случаи, когда он теряет ход мыслей.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
https://ria.ru/20211103/bayden-1757545674.html
https://ria.ru/20200312/1568517735.html
сша
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в мире, джо байден, сша
02:00 21.07.2022 (обновлено: 10:36 21.07.2022)
 
В США спрогнозировали, сколько еще протянет Байден

Врач Бейкер спрогнозировал, что Байден умрет в середине второго срока президентства

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 21.07.2022
© РИА Новости / Стрингер
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Президент США Джо Байден. Архивное фото
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МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. Президент США Джо Байден в случае переизбрания на второй срок может не дожить до его конца. К такому выводу в статье для консервативного издания American Thinker пришел врач К. Дж. Бейкер.
Джо Байден родился 20 ноября 1942 года. Если его переизберут в 2024 году, то на момент второй инаугурации ему будет 82 года и два месяца. В конце второго срока Байдену будет 86 лет и два месяца, напомнил врач.
По данным Службы социального обеспечения, среднестатистический американец мужского пола, достигший 79 лет, может прожить еще 8,82 года, если общая продолжительность жизни составляет 87,82 года. Таким образом, Джо Байден может дожить до конца 2029 — проживет чуть меньше года после окончания второго срока. Но это очень приблизительные цифры, особенно для человека, который так сильно борется со своим недугом, как Байден сейчас, отметил специалист.
Однако, констатирует Бейкер, ситуация ухудшается. Байден активно борется с деменцией, и скрыть это его приближенным становится все труднее.
Президент США Джо Байден на конференции ООН по изменению климата в Глазго - РИА Новости, 1920, 03.11.2021
3 ноября 2021, 14:02
В Госдуме пожелали Байдену здоровья после его слов о "горящей тундре"
Как напомнил автор статьи, недавнее исследование, результаты которого были опубликованы в British Medical Journal, показало, что средняя выживаемость после постановки диагноза деменция составляет 4,5 года для всех больных и 4,1 года для мужчин.
"Диагностируем" Джо Байдену деменцию, будто она началась сейчас, то есть 1 июля 2022. В таком случае через 4,1 года наступит август 2026 года. Другими словами, при таком расчете, Байден, вероятно, умрет ближе к середине второго срока на посту президента", — резюмирует Бейкер.
Деменция — приобретенное слабоумие, стойкое снижение познавательной деятельности с утратой в той или иной степени ранее усвоенных знаний и практических навыков. Наиболее часто такое состояние наблюдается в старости. Ежегодно во всем мире регистрируется около десяти миллионов новых случаев деменции.
Сам Байден ранее в среду заявил, что заболел раком из-за последствий загрязнения окружающей среды. Впоследствии пресс-служба Белого дома уточнила, что глава государства имел в виду лечение рака кожи, которое он проходил перед вступлением в должность.
Кандидат в президенты США от Демократической партии и бывший вице-президент Джо Байден - РИА Новости, 1920, 12.03.2020
12 марта 2020, 21:03
Forbes удалил статью о возможной деменции Байдена
Ранее издание The Wall Street Journal написало, что Байден обязан пересмотреть свое решение об участии в избирательной кампании, так как неизбежные возрастные изменения наложат свой отпечаток на его возможности исполнять обязанности президента.
Байден, которому в этом году исполняется 80 лет, является самым пожилым президентом США в истории, и критики регулярно обвиняют его в умственном упадке, ссылаясь на частые оплошности и случаи, когда он теряет ход мыслей.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
 
В миреДжо БайденСША
 
 
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